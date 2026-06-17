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"Толпой переубедить Трампа". Что говорят на Украине о целях Зеленского на саммите G7

"Толпой переубедить Трампа". Что говорят на Украине о целях Зеленского на саммите G7 - 17.06.2026 Украина.ру

"Толпой переубедить Трампа". Что говорят на Украине о целях Зеленского на саммите G7

Во французском Эвиане сейчас проходит саммит "Большой семерки", куда помчался и Зеленский, не пропускающий ни одной международной "тусовки", чтобы там пожаловаться на РФ. Украина не является членом этого клуба, но для западных лидеров так важна война с Россией, что без Зеленского там не могли обойтись.

2026-06-17T08:48

2026-06-17T08:48

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Поначалу организаторы опасались вспыльчивости Дональда Трампа, учитывая, что тот на днях решил вновь заняться Украиной. Европейцы беспокоились, что вопрос он будет решать без них, договариваясь с Кремлем за их спинами.Как пишет Украинский институт политики (УИП), украинская сторона пытается "дезавуировать Анкоридж" и исключить его как потенциально опасный для себя формат договорённостей. По мнению аналитиков УИП, основное содержание следующего этапа переговоров будет определяться столкновением двух принципиально разных стратегий: российской попытки сохранить "дух Анкориджа" в качестве исходной базы урегулирования и украинско-европейской попытки сформировать новую переговорную рамку.Политолог Руслан Бортник говорит, что на саммите G7 все будут мягко убеждать Трампа поддерживать Украину, тем более что на Ближнем Востоке пока затишье. "Они будут всей толпой пытаться переубедить Трампа, будут показывать ему данные по фронту, по ударам, социологию по Путину, чтобы вернуть его [Трампа] для помощи Украине", - говорит политолог.В то же время, по его словам, участники G7 опасаются "передавить", поэтому будут пытаться мягко воздействовать на Трампа, который известен тем, что может взять и уехать с мероприятия. С другой стороны, подчеркивает политолог, ситуация для Украины там не очень хорошая политически. Трамп и его Администрация, дескать, все больше ассоциируют Украину с Израилем, а с ним регулярно случались кризисы, в которых Трамп ругался с Нетаньяху. Президент США, по мнению Бортника, считает, что Украина и ее союзники могут противостоять его желанию заключить мирную сделку, поэтому убедить его будет непросто.Украинское издание "Страна" с саммитом G7 связывает также удар украинского дрона по НПЗ в Москве. Издание подчеркивает, что на саммите Зеленский и европейцы хотят склонить Трампа к "отказу от Анкориджа" и к принятию согласованных недавно в Лондоне условий по окончанию войны (перемирие по линии фронта и ввод иностранных войск на Украину), а также к ужесточению санкций против РФ."Удары по НПЗ в Москве наверняка будут использованы как дополнительные аргументы для доказательства того, что "Киев перехватил инициативу, Россия проигрывает войну, а потому нужно максимально усиливать на нее давление и поддержку Киеву", - сообщает "Страна".Сам Зеленский действительно рассказывал на саммите, что Россия дескать потеряла инициативу по некоторым направлениям.Украинские военные эксперты сейчас тоже часто говорят об "окне возможностей" в переговорах - периоде, который якобы появился у Киева, пока Москва не нашла эффективного противодействия ударам по российским НПЗ, но при этом уточняют, что учится и адаптируется она достаточно быстро.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене считает, что "преимущество" Украины лишь в том, что в РФ еще есть много чему гореть, тогда как в "незалежной" уже все выжжено. И это "преимущество" стало основой для массированной информкампании, с помощью которой европейцы пытаются убедить Трампа отказаться от договоренностей с Путиным, и пустить ЕС за стол переговоров."Параллельно идет прогрев тезиса о том, что Украина побеждает, и Путину надо соглашаться на перемирие по ЛБС. Эта кампания направлена как во внутрь Украины, для воодушевления масс, так и на РФ, для разложения масс", - пишет Дубинский.Украинский оппозиционный паблик "Легитимный" пишет, что госсекретарь США Марко Рубио организовал Зеленскому "пятиминутку" с Трампом. Именно Рубио паблик называет "куратором/связным" украинского кейса от американцев. "Можно смело говорить, что Зеленский "просил" время у Трампа для дальнейших ударов по России, а также обещал, что все самое интересное впереди. Также убеждал, что Украина скоро пойдёт в наступление и уже осенью Киев будет готов идти на переговоры, но с лучшими условиями", - пишет "Легитимный".Иными словами, Зеленский с группой поддержки европейцев пытается вновь доказать Трампу, что у него еще есть какие-то карты. Делает он это обычно с помощью раздутого информационного пузыря, создающего виртуальную реальность, в которой Украина наступает, а РФ – разваливается. С другой стороны, и у Трампа в окружении достаточно людей, которые убеждают его о существовании такой псевдо-реальности.Подробнее о том, чем заняты ВИПы Украины в эти дни - в статье Дмитрия Ковалевича "Зарятся на деньги ЕС и думают, как ограбить население тарифами. Как живут украинские ВИПы"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, россия, москва, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нпз, ес, эксклюзив, украина.ру