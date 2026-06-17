https://ukraina.ru/20260617/novoe-okno-vozmozhnosti-dlya-zaklyucheniya-mira-realii-na-zemle-protiv-dukha-ankoridzha-1080296500.html

Новое окно возможности для заключения мира: "реалии на земле" против "духа Анкориджа"

Новое окно возможности для заключения мира: "реалии на земле" против "духа Анкориджа" - 17.06.2026 Украина.ру

Новое окно возможности для заключения мира: "реалии на земле" против "духа Анкориджа"

После завершения войны в Иране Трамп возвращается к теме Украины, Россия настаивает на договоренностях в Анкоридже, а Украина и Европа предлагают остановить конфликт по ЛБС и снижают общие требования в проекте мирного договора. Чью сторону примет Трамп в оставшиеся несколько месяцев до выборов в Конгресс?

2026-06-17T10:02

2026-06-17T10:02

2026-06-17T11:05

россия

украина

донбасс

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

ес

нпз

вооруженные силы украины

северный поток

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Деньги на СВОВойна в Иране заканчивается договором, аналогичным тому, который действовал при Обаме и который Трамп отменил в свой первый президентский срок. Несмотря на победные реляции американского президента, для Республиканской партии это очередной провал перед промежуточными выборами в Конгресс, для Израиля — стратегическое поражение, для Ирана — абсолютная победа, а для России — повод крепко задуматься.Итак, что меняется для России в этом году?Заканчивается короткий период высоких цен на нефть, который ничего принципиально для российского бюджета изменить не смог. И из-за того, что был коротким, и из-за того, что Украина методично уничтожала (и продолжает уничтожать) нефтяную инфраструктуру РФ. Это уже сказалось и на структуре экспорта (отгружается сырая нефть вместо нефтепродуктов из-за разрушения значительной части НПЗ), и на логистическом кризисе внутри страны, когда имеющееся топливо не получается равномерно перебрасывать по регионам, а теперь, похоже, топливный кризис постепенно становится физическим, причем не только в Крыму и Новороссии. Одна из целей Украины — снижение добычи нефти в РФ. Для этого бьют по хранилищам, чтобы ее было негде хранить, по НПЗ, чтобы было негде перерабатывать и по терминалам, чтобы затруднить вывоз. В итоге добыча сокращается уже 7 месяцев, не помог даже высокий спрос из-за кризиса в Ормузском проливе.2026 год — первый год СВО, когда в бюджете не хватает денег. По результатам мая дефицит составил 6 трлн рублей и за 5 месяцев превысил более чем в полтора раза запланированный годовой дефицит в 3,8 трлн рублей. Ранее Россия гордилась стабильным профицитом своего бюджета. Соответственно, если война не заканчивается, становится вопрос — где брать деньги? Бюджет на 2026 год верстался с учетом "духа Анкориджа", т.е. предполагалось окончание войны и резкое снижение затрат на ВПК, но все пошло не по плану. Финансовый блок вышеозвученный вопрос уже робко ставил, намекая на то, что мирный договор со снятием санкций и снижением военных расходов был бы сейчас очень уместным, но военные сообщили президенту Путину, что "движение ВС РФ идет по всем направлениям". В общем, армии нужно больше денег, в т.ч. чтобы не объявлять мобилизацию, которая очень не нужна политикам, поэтому ответ, который был дан финансовому блоку, понятен.В теории деньги у России есть, но они находятся в частных руках: в руках "крупного бизнеса" (олигархов) и на банковских счетах населения. Первая группа из-под опасности выведена принятым недавно "законом Чубайса", который защищает от национализации собственность, "полученную" более 10 лет назад. Взносы на СВО от "крупного бизнеса" — сугубо добровольные. По поводу второй группы надо поговорить чуть подробнее.На днях Госдума в экстренном режиме (три чтения состоялись в один день, а с момента подачи законопроекта прошло менее недели) приняла поправки в Бюджетный кодекс РФ и ряд законодательных актов, лишающих Госдуму контроля над бюджетом. Теперь госфинансы управляются правительством в "ручном режиме", и оно может без согласования с депутатами делать несколько вещей: наращивать госдолг без ограничений закона о бюджете; увеличивать расходы без изменения бюджета, не отчитываясь о целях и причинах перерасхода; давать обедневшим регионам почти бесплатный кредит (две трети накопленной задолженности списали, а остальное можно не возвращать до 2030 года); обязательные раньше траты регионов на ЖКХ теперь можно направлять на СВО. Это означает ту самую "мобилизационную экономику", о которой грезят ультрапатриоты, но не за счет всего общества, а только его менее богатой части — с перетеканием средств из ЖКХ в оборонку и разгоном инфляции из-за неограниченного роста внутреннего долга. Министр финансов Силуанов подтвердил, что новые расходы покроют с помощью выкупа банками государственных ОФЗ (Облигаций федерального займа). Это означает косвенную эмиссию, т.е. включение "печатного станка", потому что деньги в банках — это депозиты вкладчиков, которые банки дадут в долг государству, а чтобы обслуживание долга было более дешевым, нужно снижать ставку ЦБ. Кстати, президент Путин недавно говорил о том, что пора понизить ставку, а глава РСПП Шохин инсайдит, что ее могут опустить ниже 10%. Глава ЦБ Набиуллина, несмотря на слухи о ее возможной отставке, обещала в конце недели появиться на заседании органа и, если ставку снизят существенно, значит наши предположения верны.Далее — Трамп возвращается к теме Украины, а глава МИД РФ Лавров подтвердил, что "посикунчики" Уиткофф и Кушнер могут в скором времени прибыть в Москву, а помощник президента РФ Ушаков даже назвал предварительную дату — после подписания меморандума между США и Ираном 19 июня. То есть мирный кейс не закрывается и до осени еще есть время что-то решить, а решение в свою очередь может откатить описанные выше неприятные экономические изменения, не говоря о ненулевой вероятности осенней мобилизации в случае, если существенно снизится поток контрактников. Правда, Лавров снова говорит о том, что Россия хочет услышать от американцев, как они "планируют выполнять договоренности", заключенные Трампом и Путиным на Аляске", и это может стать проблемой. Трамп уже прямо говорил, что не брал на себя обязательств "заставить" Зеленского вывести войска из Донбасса. Впрочем, по словам Ушакова, американский президент "выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США", но не понятно, что под этим воздействием подразумевается.Путин снова публично определил актуальную цель СВО ("первую задачу") — контроль Россией оставшихся 15% Донбасса. При этом он заявил, что Россия готова остановить боевые действия и начать прямые переговоры после выхода ВСУ из Донбасса, ЕС может участвовать в этих переговорах, а подписать договор можно даже с Зеленским, несмотря на вопросы к его легитимности."Слава богу, что все это закончилось", — такие слова Путин пообещал сказать Зеленскому при подписании мира.Позиция понятна. Вопрос лишь в том, имеет ли сегодня Россия возможность требовать вывода ВСУ из Донбасса? С точки зрения Трампа, у Москвы был почти год после встречи в Анкоридже, чтобы занять Донбасс или хотя бы приблизиться к этому. Раз ВС РФ не смогли (в последнее время Украина не некоторых участках даже контрнаступает), а выборы в Конгресс США пройдут уже осенью, то единственный реалистичный вариант заключить сделку здесь и сейчас — это остановиться на ЛБС. В принципе Трамп всегда был сторонником такого варианта как самого простого технически, но, видимо, в Анкоридже ему объяснили, что Донбасс Россия возьмет довольно быстро и он согласился объяснить это Зеленскому. Объяснить, но не "заставить". Некоторое время объяснения вполне работали, шли переговоры, обсуждалось создание СЭЗ ("Донниленда"), а "друг Орбан" блокировал еврокредит Украине. Теперь кредит одобрен (Миндич-гейт не имел никакого отношения к давлению Трампа, но был европейской инициативой для приведения Зеленского в состояние лучшей управляемости), а Донбасс не взят, поэтому у Зеленского нет никаких оснований оставлять Донбасс просто так. Наоборот, на встрече G7 он очевидно будет убеждать Трампа отказаться от "духа Анкориджа", усилить помощь Украине и надавить на РФ, чтобы та согласилась на остановку по ЛБС."Война должна закончиться сейчас"Шансы на то, что Трампа Зеленскому получится убедить, прямо скажем, велики.Госсекретарь США Рубио, который признал, что Штаты — не нейтральный переговорщик, но помогают Украине (просто помощь ограничена, чтобы не доводить Россию до крайних мер), на выступлении в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса сказал, что "вторжение России в Украину стало для нее стратегической катастрофой", что военным путем того, что РФ требует на переговорах, она не добьется и объявил о пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов. Затем на недавнем заседании Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией представитель США отметил, что "Москва не может достичь своих целей на поле боя", "эскалация лишь рискует усугубить катастрофу" и "эта война должна закончиться сейчас". Как мы понимаем, "сейчас" она может закончиться только по ЛБС.И, еще раз, для Трампа это самый предпочтительный вариант — как был, так и остается. Свои задачи в рамках российско-украинского конфликта Штаты давно решили, а ради того, чтобы не довести до ядерной эскалации, России вполне можно "уступить" 20% Украины (наиболее разрушенную часть), сохранив под своим контролем остальное. И вот, в свежем интервью для Sky News он говорит: "Послушайте, Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. То, что там происходит, — это безумие". Трамп год назад надеялся, что, если сторонам "дать еще подраться", Россия займет Донбасс и договоренности в Анкоридже реализуются сами собой, но этого не произошло. И вот он снова считает, что мирный договор зависит именно от России, которая просто должна признать "реалии на земле" — принцип, неоднократно провозглашавшийся Путиным. А если нет, то Штаты вполне могут пойти на поводу у Киев и ЕС и после саммита G7 усилить давление на Россию. Например, не продлевать блокировку санкций против Роснефти и Лукойла (их, кстати, ввел Трамп, а не Байден) или снова добиться от Индии сокращения закупок российской нефти. Во время войны с Ираном это было не актуально, но сейчас снова может стать таковым.Американцы посылают сигналы о "реалиях на земле" и другим путем. Например, недавно Конгресс проголосовал за возобновление военной помощи Украине, возврату к "ленд-лизу" и антироссийским санкциям — к тому, что было при Байдене. Проголосовали не только демократы, но и часть республиканцев. Пока что это решение останется без последствий, потому что оно не пройдет Сенат, а если вдруг пройдет, то у Трампа есть право вето. Но что будет через пять месяцев, когда демократы имеют все шансы взять обе палаты Конгресса? А вдруг им хватит голосов преодолеть вето президента?Зеленский это, конечно, видит и понимает, что ему нет никакого смысла соглашаться на требования Москвы до выборов в США. Еще и сам Трамп подлил масла в огонь, заявив, что после прекращения войны с Ираном "нефть теперь течет", а значит можно не продлевать приостановку антироссийских санкций. Также страны G7 собираются усилить энергетическую блокаду России.В то же время, как мы и опасались, Европа дает деньги Украине даже без выполнения поставленных условий или при минимальном и формальном выполнении их небольшой части. По данным Института мировой экономики в Киле, финансовая и гуманитарная помощь Киеву в этом году существенно снизилась (главным донором оказалась Япония), а вот военная оказалась сильно выше уровня 2022-2024 годов. Крупнейшие доноры — Германия, Великобритания и Норвегия. Британия, помимо денег, объявила о поставке партии в 120 тысяч беспилотников. Кроме того, Киев получил новый транш по программе Ukraine Facility на 2,8 млрд евро и, благодаря принятию законопроекта о налогообложении цифровых платформ (который начнет работать в лучшем случае в конце 2027 года, т.е. его можно еще 10 раз отменить), ждет в июне 5,9 млрд евро на закупку БПЛА. Это первый транш из 90-млрд кредита. Несмотря на то, что Рада так и не приняла законопроект о налогообложении всех международных посылок, МФВ все-таки одобрил кредит в 700 млн долларов, потому что "измученная войной страна сталкивается с растущим недовольством непопулярной мерой" и надо войти в положение, а также потому что Нацбанк Украины (по требованию МВФ) активно девальвирует гривну, что снижает уровень жизни населения, но дает возможность изыскивать деньги на зарплаты ВСУ. Возможно, это в ближайшее время ждет и Россию.Правда вся нынешняя помощь не покрывает полностью бюджетную дыру в 270 млрд гривен и не позволяет повысить зарплаты военным, поэтому Киев на следующем "Рамштайне" 18 июня собирается просить у стран НАТО дополнительно 20 млрд долларов, а Германия предлагает собрать аж 70 млрд евро (на самом деле 40, потому что 30 — это доля от общего европакета в 90 млрд). Если все получится, то Украина будет обеспечена деньгами до конца 2027 года, а Европа чуть позже компенсирует себе затраты путем закупки российских энергоносителей с большими скидками — ведь американцы собираются после окончания войны восстановить поставки по "Северному потоку" при своем посредничестве, а Путин на ПМЭФ сказал, что "Газпром" готов начать поставки хоть завтра, просто санкции мешают. Но санкции снимут после подписания мира, Италия даже приняла соответствующую резолюцию. Как только его подписать?Киев за "реалии на земле"Но вот, Зеленский делает предложение. После встречи с российским олигархом Абрамовичем в Киеве (зачем нужны американцы, если стороны давно общаются без посредников и на таком уровне, и на уровне спецслужб, и на уровне омбудсменов?) и после очередного отказа от предложения о личной встрече двух президентов, он пишет открытое письмо Путину, в котором большинство экспертов заметило лишь "хамский тон", сделав вывод о том, что "пора уже начинать воевать по-настоящему". "По-настоящему" Россия воюет с начала СВО и иначе не может, но дело не в этом, а в том, что письмо было адресовано не Путину, а "россиянам, которых наконец-то перестает утраивать война". Это про очень конкретных россиян, про "крупный бизнес", которому прямо сказали — Зеленский готов прекратить войну хоть сегодня, а единственная причина, почему с вас еще не сняли санкции — это ваш президент, убедите его сами. И ведь начали убеждать. Самой знаковой в этом плане пока что является речь главы ВЭБ Шувалова, который сказал: "Происходит какое-то смещение, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет". Речь о рентной рыночной экономике, в которой "бизнес-элиты" занимают привилегированное положение и которая, кстати, явилась ключевым фактором нереализуемости изначальных задача СВО. Санкции подкашивают положение "бизнес-элиты", необходимость мобилизации экономики ставит перед обществом вопрос о положении "бизнес-элиты", ручное управление экономикой со стороны правительства снижает их влияние на процессы, а страх перед национализацией может толкнуть их на разное. Впрочем, "закон Чубайса" этот страх, по идее, снял. Но им прямым текстом предлагают не просто вернуть все как было, но, без шуток, спасти российскую экономическую систему от больших изменений, которые придется проводить в случае затягивания войны, иначе можно потерять не только то, "на что мы потратили с вами 30 лет", но и саму Россию. А цена — отнюдь не "поражение" России, а наоборот — фиксация ее завоеваний на нынешний момент, фиксация "реалий на земле".В конце 2024 года Зеленский отказался от "границ 1991 года", заявив, что готов принять как свершившийся факт потерю территорий при достаточных гарантиях безопасности со стороны Запада. Теперь, когда он считает, что на фронте произошел временный перелом в пользу Украины, пора вернуться к той же концепции и убедить всех (прежде всего Путина) отказаться от "духа Анкориджа" в пользу "реалий на земле". Военное решение проблемы давно зашло в тупик для обеих сторон, поэтому придется договариваться исходя из того, что реально есть.Россия, пожалуй, еще может разгромить Украину, но ценой такого экономического и социального кризиса, выбираться из которого придется десятилетиями, т.е. потерять последние перспективы занять суверенное место в формирующемся новом мировом порядке, где будут только США и Китай и их сателлиты. Путин наверняка это понимает, поэтому делает все, чтобы отложить насколько можно "радикальные" решения вроде полноценного перехода к военной экономике, мобилизации или, не дай Бог, ядерного удара. Украина же Россию не победит даже с помощью НАТО и, хоть и может ввести РФ в перманентный кризис, но сама превратится при этом в выжженную ядерным оружием руину, где никаким Миндичам не останется ничего для разграбления. Вот и смысл?Когда Зеленский относительно недавно говорил, что у него есть план, как закончить войну осенью, он не врал. Этот план мы только что проартикулировали. Если за лето ВС РФ не берут Донбасс, ситуация с "дроновой блокадой" Крыма и Новороссии усугубляется, НПЗ продолжают гореть, дефицит бензина нарастает, Европа дает деньги, а Трамп либо давит на Путина, либо хотя бы не вмешивается, то будет мир по ЛБС. Или эскалация. Но, поскольку ее не хочет сам Путин, а влиятельные российские "бизнес-элиты" в голос умоляют не доводить ситуацию до этого, то скорее мир.Европа стоит на тех же позициях. Там активно ищут подходящего для России переговорщика, а на встрече Макрона, Мерца, Стармера и Зеленского в Лондоне была разработана концепция мирного плана из 5 пунктов, которые практически ни один российский публичный эксперт не проанализировал всерьез, лишь забалтывая проблему тезисами о "наглости еврогеев". На самом же деле эти 5 пунктов не сильно отличаются от плана Трампа, который, как говорил Путин, может стать основой для мирного соглашения. Основания для немедленного прекращения огня и заморозки по ЛБС мы уже обсудили. Гарантии безопасности для Украины предполагаются в любом случае и не затрагивают "дух Анкориджа". Против защиты интересов ЕС в мирном договоре Путин никогда не выступал, наоборот, он считает, что все стороны конфликта должны участвовать в его разрешении. А то, что 200 миллиардов российских резервов останутся заблокированными до компенсации Россией ущерба Украине — просто объективная данность. Деньги никто не отдаст, а Трамп в своем мирном плане предлагал использовать эти средства для восстановления всех разрушенных территорий, в т.ч. территорий, подконтрольных РФ и против этого Россия не протестовала.Да, в плане ЕС нет ничего о внутренней политике Украины вроде чествования нацистов, запрета русского языка или преследования церкви, но это неизбежный результат ситуации на фронте. Они прекрасно понимают, что, как нет объективных оснований отдавать Донбасс, так нет оснований и менять внутреннюю политику. Россия не принудила Украину к этому, значит Украина этого делать не будет. В рамках СВО трагедию русских на Украине остановить нельзя. Возможно, это получится сделать иными методами после СВО, но это уже другой разговор.Зато нет никаких требований ни по выводу российских войск, ни передачи ЗАЭС Украине, ни выплату репараций для снятия санкций. По сути, для снятия европейских санкций больше нет никаких особых требований. Очень странно не видеть, что Европа кардинально пересмотрела все свои старые требования в сторону компромисса.И президент Эстонии Карис, и глава МИД Германии Вадефуль заявили, что этим летом появится окно возможности для заключения мира и им надо воспользоваться. Зачем это нужно Европе? Затем, что на фронте тупик: лучшего положения, чем сейчас, у Украины уже может не быть, а если у России закончатся ресурсы до окончания войны, не исключено, что она ударит ядеркой.Подробнее о ресурсах, которыми обладают стороны конфликта, в материале — "Воевать по-настоящему". Есть ли альтернатива Анкориджу и будет ли в России мобилизация?"

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

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