ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области - 18.08.2026 Украина.ру
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ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области
ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области - 18.08.2026 Украина.ру
ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области
Сотрудников украинских переименованных военкоматов (ТЦК и СП) привлекут к уголовной ответственности за пытки и другие криминальные деяния. Об этом 18 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-18T12:32
2026-08-18T12:32
новости
одесская область
гбр
тцк
вооруженные силы украины
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всу
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военные преступления
минобороны украины
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"В ходе операции "Честный призыв" работники ДБР при содействии командования ГШ ВСУ разоблачили противоправные действия двух групп оповещения одной из районных ТЦК и СП в Одесской области. В их состав входили 10 военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что "во время проведения мобилизационных мероприятий они применяли к гражданам силу, избивали их, использовали слезоточивый газ и принудительно доставляли в ТЦК".ГБР задокументировало 15 таких эпизодов. В одном из случаев мужчина пытался уйти от "группы оповещения" и во время преследования "водитель служебного автомобиля ТЦК наехал на него". О дальнейшей судьбе жертвы такой мобилизации в ВСУ бюро не сообщило.Следствие установило, что такие нарушения носили системный характер. Между собой фигуранты использовали девиз "Дуй, пакуй и комплектуй", который даже устанавливали как заставку на своих мобильных телефонах.Четверым военнослужащим ТЦК подозревают в пытках и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины). Еще шестерым военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146 УК Украины).Четырём подозреваемым в пытках избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, шестерым подозреваемым – домашний круглосуточный арест.Досудебное расследование продолжается под надзором местной прокуратуры.Накануне в новостях: В Одессе автобус ТЦК сбил велосипедиста, военкомы пытались скрыть уликиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, одесская область, гбр, тцк, вооруженные силы украины, украина, всу, пытки, военные преступления, минобороны украины, военкомат, криминал, мобилизация на украине
Новости, Одесская область, ГБР, ТЦК, Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, пытки, Военные преступления, Минобороны Украины, военкомат, криминал, мобилизация на Украине

ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области

12:32 18.08.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© Фото : ГБР Украины
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Сотрудников украинских переименованных военкоматов (ТЦК и СП) привлекут к уголовной ответственности за пытки и другие криминальные деяния. Об этом 18 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
"В ходе операции "Честный призыв" работники ДБР при содействии командования ГШ ВСУ разоблачили противоправные действия двух групп оповещения одной из районных ТЦК и СП в Одесской области. В их состав входили 10 военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что "во время проведения мобилизационных мероприятий они применяли к гражданам силу, избивали их, использовали слезоточивый газ и принудительно доставляли в ТЦК".
ГБР задокументировало 15 таких эпизодов.
В одном из случаев мужчина пытался уйти от "группы оповещения" и во время преследования "водитель служебного автомобиля ТЦК наехал на него". О дальнейшей судьбе жертвы такой мобилизации в ВСУ бюро не сообщило.
Следствие установило, что такие нарушения носили системный характер. Между собой фигуранты использовали девиз "Дуй, пакуй и комплектуй", который даже устанавливали как заставку на своих мобильных телефонах.
Четверым военнослужащим ТЦК подозревают в пытках и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины). Еще шестерым военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Четырём подозреваемым в пытках избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, шестерым подозреваемым – домашний круглосуточный арест.
Досудебное расследование продолжается под надзором местной прокуратуры.
Накануне в новостях: В Одессе автобус ТЦК сбил велосипедиста, военкомы пытались скрыть улики
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августа
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