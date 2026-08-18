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ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области

ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области - 18.08.2026 Украина.ру

ГБР расследует 15 эпизодов насилия военкомов Одесской области

Сотрудников украинских переименованных военкоматов (ТЦК и СП) привлекут к уголовной ответственности за пытки и другие криминальные деяния. Об этом 18 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-18T12:32

2026-08-18T12:32

2026-08-18T12:32

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"В ходе операции "Честный призыв" работники ДБР при содействии командования ГШ ВСУ разоблачили противоправные действия двух групп оповещения одной из районных ТЦК и СП в Одесской области. В их состав входили 10 военнослужащих", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что "во время проведения мобилизационных мероприятий они применяли к гражданам силу, избивали их, использовали слезоточивый газ и принудительно доставляли в ТЦК".ГБР задокументировало 15 таких эпизодов. В одном из случаев мужчина пытался уйти от "группы оповещения" и во время преследования "водитель служебного автомобиля ТЦК наехал на него". О дальнейшей судьбе жертвы такой мобилизации в ВСУ бюро не сообщило.Следствие установило, что такие нарушения носили системный характер. Между собой фигуранты использовали девиз "Дуй, пакуй и комплектуй", который даже устанавливали как заставку на своих мобильных телефонах.Четверым военнослужащим ТЦК подозревают в пытках и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины). Еще шестерым военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146 УК Украины).Четырём подозреваемым в пытках избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, шестерым подозреваемым – домашний круглосуточный арест.Досудебное расследование продолжается под надзором местной прокуратуры.Накануне в новостях: В Одессе автобус ТЦК сбил велосипедиста, военкомы пытались скрыть уликиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Террор ВСУ, успехи ВС РФ, разорительная помощь Киеву. Хроника событий на утро 18 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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