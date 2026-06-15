https://ukraina.ru/20260615/vladislav-ugolnyy-posle-osvobozhdeniya-konstantinovki-tsentr-pereydet-v-bolshoe-nastuplenie-1080237420.html

Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление

Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление - 15.06.2026 Украина.ру

Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление

Константиновка — это отличный плацдарм, чтобы давить на Дружковку и 24-ю бригаду ВСУ, которая еще окопалась на подступах к Часовому Яру. После Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный

2026-06-15T18:13

2026-06-15T18:13

2026-06-15T18:13

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Журналист спросил, что именно будет считаться освобождением Константиновки.Угольный объяснил, что центральная и южная части города уже за российскими войсками. Но он сразу же оговорился: в северной части города есть частный сектор в микрорайоне Новоселовка."Там еще какое-то время будет серая зона, как в случае с Красноармейском. Поэтому для нас главное - контролировать район многоэтажек и промзону вдоль железной дороги", — заявил собеседник Украина.ру.Эксперт также рассказал о важном значении Константиновки как плацдарма. "Константиновка - это отличный плацдарм, чтобы давить на Дружковку и 24-ю бригаду ВСУ, которая еще окопалась на подступах к Часов Яру", — пояснил Угольный.С помощью Константиновки сможем ударить им во фланг, чтобы зачистить эту территорию, а потом более широким фронтом продвигаться на Славянск и Краматорск", — добавил он."Когда мы Константиновку возьмем, группировка "Центр" перейдет в большое наступление", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.О прикрытии "дороги жизни", тактике противника, охоте на дроны, разведывательных операциях и наградах — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни" на сайте Украина.ру.

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