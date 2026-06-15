Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление - 15.06.2026 Украина.ру
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Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление
Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление - 15.06.2026 Украина.ру
Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление
Константиновка — это отличный плацдарм, чтобы давить на Дружковку и 24-ю бригаду ВСУ, которая еще окопалась на подступах к Часовому Яру. После Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный
2026-06-15T18:13
2026-06-15T18:13
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Журналист спросил, что именно будет считаться освобождением Константиновки.Угольный объяснил, что центральная и южная части города уже за российскими войсками. Но он сразу же оговорился: в северной части города есть частный сектор в микрорайоне Новоселовка."Там еще какое-то время будет серая зона, как в случае с Красноармейском. Поэтому для нас главное - контролировать район многоэтажек и промзону вдоль железной дороги", — заявил собеседник Украина.ру.Эксперт также рассказал о важном значении Константиновки как плацдарма. "Константиновка - это отличный плацдарм, чтобы давить на Дружковку и 24-ю бригаду ВСУ, которая еще окопалась на подступах к Часов Яру", — пояснил Угольный.С помощью Константиновки сможем ударить им во фланг, чтобы зачистить эту территорию, а потом более широким фронтом продвигаться на Славянск и Краматорск", — добавил он."Когда мы Константиновку возьмем, группировка "Центр" перейдет в большое наступление", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.О прикрытии "дороги жизни", тактике противника, охоте на дроны, разведывательных операциях и наградах — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни" на сайте Украина.ру.
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Владислав Угольный: После освобождения Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление

18:13 15.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа связистов группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа связистов группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Константиновка — это отличный плацдарм, чтобы давить на Дружковку и 24-ю бригаду ВСУ, которая еще окопалась на подступах к Часовому Яру. После Константиновки "Центр" перейдет в большое наступление. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Донецка, военный обозреватель, автор одноименного телеграм-канала Владислав Угольный
Журналист спросил, что именно будет считаться освобождением Константиновки.
Угольный объяснил, что центральная и южная части города уже за российскими войсками. Но он сразу же оговорился: в северной части города есть частный сектор в микрорайоне Новоселовка.
"Там еще какое-то время будет серая зона, как в случае с Красноармейском. Поэтому для нас главное - контролировать район многоэтажек и промзону вдоль железной дороги", — заявил собеседник Украина.ру.
Эксперт также рассказал о важном значении Константиновки как плацдарма. "Константиновка - это отличный плацдарм, чтобы давить на Дружковку и 24-ю бригаду ВСУ, которая еще окопалась на подступах к Часов Яру", — пояснил Угольный.
С помощью Константиновки сможем ударить им во фланг, чтобы зачистить эту территорию, а потом более широким фронтом продвигаться на Славянск и Краматорск", — добавил он.
"Когда мы Константиновку возьмем, группировка "Центр" перейдет в большое наступление", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
О прикрытии "дороги жизни", тактике противника, охоте на дроны, разведывательных операциях и наградах — в материале Игоря Гомольского "Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни" на сайте Украина.ру.
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