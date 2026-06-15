https://ukraina.ru/20260615/tsel-odna-zastavit-vraga-kapitulirovat--ekspert-o-voennoy-pobede-rossii-nad-ukrainoy-1080190533.html

"Цель одна: заставить врага капитулировать" — эксперт о военной победе России над Украиной

"Цель одна: заставить врага капитулировать" — эксперт о военной победе России над Украиной - 15.06.2026 Украина.ру

"Цель одна: заставить врага капитулировать" — эксперт о военной победе России над Украиной

Сейчас Зеленский чувствует поддержку Запада, который требует от него продолжать войну любыми средствами. Хотя еще полгода назад Зеленский говорил о перемирии по линии фронта и возможности переговоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке Леонид Решетников

2026-06-15T06:00

2026-06-15T06:00

2026-06-15T06:00

новости

украина

россия

запад

владимир зеленский

украина.ру

главные новости

новости сво сейчас

сво

сводка сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041662207_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_9cc9fd49ffeda77b346c307dc98c3b69.jpg

Журналист спросил, в чём заключается рецепт военной победы России над Украиной. По словам Решетникова, главное здесь — не прикрываться фразой, что сейчас война изменилась. "Может быть, изменились методы ее ведения, но цель, как в древние времена, так и сейчас, — заставить врага капитулировать", — заявил собеседник Украина.ру.По словам Решетникова, сейчас Владимир Зеленский чувствует поддержку Запада, который требует от него продолжать войну любыми средствами. Таким образом меняется тактика самого Зеленского, который еще полгода назад говорил о перемирии по линии фронта, возможности переговоров и эти переговоры, по крайней мере, формально проводились, пояснил эксперт."Сейчас эта линия изменена не лично Зеленским, а Западом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Леонид Решетников: Если война на Украине затянется еще на два года, конфликт с Западом станет неизбежным" на сайте Украина.ру.Если Украина взрывает мосты и атакует мирное население, России надо отвечать адекватно, чтобы было понятно, к чему приведет дальнейшая эскалация. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, украина.ру, главные новости, новости сво сейчас, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, военный эксперт, свр