Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июня - 14.06.2026 Украина.ру
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Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июня
Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июня - 14.06.2026 Украина.ру
Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июня
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал видео захвата корабля, вышедшего из порта Усть-Луга. ЦИК Армении обнародовал итоги парламентских выборов.
2026-06-14T19:00
2026-06-14T19:05
эксклюзив
хроники
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети Х опубликовал видео захвата нефтяного танкера Smyrtos, ранее заходившего в порт Усть-Луга."Несмотря на все усилия Путина уклониться от санкций, мы не позволим ему выйти сухим из воды", – подписал Стармер видео захвата.Ранее Минобороны Великобритании сообщило о задержании в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, якобы связанный с Россией. По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, последним портом его захода была Усть-Луга. Сейчас танкер, шедший под флагом Камеруна, стоит на якоре к югу от города Уэймут."На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью", — указано в сообщении Минобороны Великобритании.Операция по задержанию длилась шесть часов в британских территориальных водах при поддержке с воздуха и моря. В ней приняла участие и Франция. Сообщалось, что судно доставят к якорной стоянке на юге Англии.На заявление Стармера уже отреагировал Владимир Зеленский."Я благодарен Великобритании за этот важный шаг против российского нефтяного флота — у южного побережья Великобритании задержан танкер из "теневого флота"", — написал Зеленский в Х.Он призвал других союзников Украины принять законодательство, которое позволит конфисковать нефть, перевозимую судами, которые Запад связывает Россией."Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. А Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров и ограничение на перевозку нефти, но и конфискацию нефти, которую они перевозят", – заявил Зеленский.Примечательно, что этот захват стал первым, осуществлённым британцами."Судно под флагом Камеруна вышло 5 июня из Усть-Луги и направлялось в египетский порт Саид. Теперь танкер, находящийся под санкциями с июля 2025 года, арестован и на время расследования будет стоять на якоре у южного побережья Англии. В конце марта этого года Стармер разрешил британским военным задерживать российские теневые танкеры, но никаких попыток в этом направлении британцы, в отличие от Франции и Швеции, до сегодняшнего дня не предпринимали", – напомнил историю вопроса первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Он также указал, что захват танкера произошло на фоне скандала в Великобритании."Операция проведена на фоне громкого скандала в Лондоне. Три дня назад ушёл в отставку министр обороны Джон Хили, публично раскритиковав при этом Стармера за нежелание выделять достаточно денег на армию в условиях "растущих угроз со стороны России". Стармеру срочно нужно было продемонстрировать жесткость и решительность для внутренней публики. Более лёгкого способа, чем захватить российский теневой танкер, он для этого не нашёл", – отметил Царёв.По его словам, России необходимо ответить на захват."Повторю то, о чем писал много раз — России надо отвечать", – подытожил Царёв.Российский политолог Юрий Баранчик тоже призвал сделать выводы из произошедшего."Этот шаг — прямое следствие эскалации, начатой Францией в конце мая, когда был задержан танкер "Тагор". Теперь эстафету перехватила Британия. Власти королевства уже внесли в санкционные списки более 500 судов "теневого флота" и запретили им заходить в свои порты. Без военных конвоев ВМФ России на Балтике не обойтись", – указал Баранчик.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц заявил, что выложенный Стармером видеоролик был показательным."Минобороны [Великобритании] страны публикует кадры абордажа, снятые в лучших традициях Голливуда. Вооруженные до зубов "тяжелые", ощетинившись стволами, зачищают танкер. Режут углы, отдают приказы жестами, "контроллят" помещения. Ну прям верные бойцы "царицы морей". Такую показуху они устроили, будучи в полной уверенности, что не встретят сопротивления. Ну кто пойдет на серьёзный штурм с видеооператором в первых рядах? А тут у Стармера такой шанс поднять собственные рейтинги - заснять кино, в котором героические "бритиши" отважно берут на абордаж корабль "империи зла". Ранее точно таким же способом популярность себе попытался набить Макрон. Почему бы и нет, когда это безопасно?" – отметил Коц.Он напомнил, что ранее британцы не рисковали пиратствовать."В апреле был другой пример. В апреле наши танкеры через Ла-Манш сопровождал ракетный фрегат "Адмирал Григорович". Британские корабли уныло плелись в кильватере, не решаясь приблизиться. Потому что знали - получат по зубам. Это единственное, что останавливает Запад. Понятно, что кораблей ВМФ не хватит, чтобы приставить по боевому вымпелу к каждому танкеру. Но может быть пора подумать о переходе на систему охраняемых конвоев?" – задал вопрос Коц.Он также указал на своеобразную иронию судьбы."Гримаса истории. Уже скоро, через 2 месяца - 85-я годовщина начала проводки арктических конвоев в осажденный СССР. Тогда британцы наши суда охраняли", – заявил военкор.Примечательно также, что к эскалации Великобритания прибегла накануне саммита "Большой семёрки" 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен и на котором будет обсуждаться в т.ч. и урегулирование конфликта на Украине. Накануне саммита президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность участия в нём Зеленского, объяснив это необходимостью "восстановить консенсус в рамках G7 в области поддержки Украины" по различным аспектам, включая "необходимость переговоров".По информации агентства Bloomberg, на встрече в Эвиане лидеры Великобритании, Франции и Германии намерены убедить США поддержать их условия для возобновления переговоров с Россией. Европейцы уверены, что складывающая в зоне проведения СВО обстановка открывает возможности, которые выйдут за рамки договоренностей, достигнутых после встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.Ранее, 7 июня, лидеры Стармер, Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выпустили совместное заявление, в котором косвенно назвали пять условий для достижения "надёжного и справедливого мира" на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти условия "непоследовательными". По его словам, Макрон, Стармер и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать Украине в производстве новых видов вооружений для продолжения войны.Итоги выборовВ парламент Армении по итогам выборов, войдут три политические силы. Партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и единолично сформирует правительство, заявил в ходе заседания ЦИК его глава Ваагн Овакимян."Партия "Гражданский договор" [получила] 726 819 голосов, или 49,746%", – заявил он.Также в парламент попали оппозиционные блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна (23,27%) и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,9%)."Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна (3,98%) не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер.В прошлое воскресенье, 7 июня, в Армении прошли парламентские выборы. Несколько политических сил потребовали признать итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трёех участках результаты полностью аннулировали. Партийные лидеры получили дополнительные голоса, однако на общую расстановку сил это не повлияло.Как заявлял представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчёркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.Подробнее о "духе Анкориджа" – в статье Дмитрия Выдрина "Феноменология того же духа. Философия как абсолютное оружие".
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, кир стармер, владимир зеленский, эммануэль макрон, минобороны, цик, вмф, великобритания, россия, армения
Эксклюзив, Хроники, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Минобороны, ЦИК, ВМФ, Великобритания, Россия, Армения

Стармер похвастался пиратством, итоги выборов в Армении. Итоги 14 июня

19:00 14.06.2026 (обновлено: 19:05 14.06.2026)
 
© X / Keir Starmerбританский морской пехотинец
британский морской пехотинец - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© X / Keir Starmer
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер показал видео захвата корабля, вышедшего из порта Усть-Луга. ЦИК Армении обнародовал итоги парламентских выборов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсети Х опубликовал видео захвата нефтяного танкера Smyrtos, ранее заходившего в порт Усть-Луга.
"Несмотря на все усилия Путина уклониться от санкций, мы не позволим ему выйти сухим из воды", – подписал Стармер видео захвата.
Ранее Минобороны Великобритании сообщило о задержании в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, якобы связанный с Россией. По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, последним портом его захода была Усть-Луга. Сейчас танкер, шедший под флагом Камеруна, стоит на якоре к югу от города Уэймут.
"На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью", — указано в сообщении Минобороны Великобритании.
Операция по задержанию длилась шесть часов в британских территориальных водах при поддержке с воздуха и моря. В ней приняла участие и Франция. Сообщалось, что судно доставят к якорной стоянке на юге Англии.
На заявление Стармера уже отреагировал Владимир Зеленский.
"Я благодарен Великобритании за этот важный шаг против российского нефтяного флота — у южного побережья Великобритании задержан танкер из "теневого флота"", — написал Зеленский в Х.
Он призвал других союзников Украины принять законодательство, которое позволит конфисковать нефть, перевозимую судами, которые Запад связывает Россией.
"Я благодарю Кира Стармера и всех британцев за такую принципиальную решимость. А Европе срочно нужно принять законодательные меры, чтобы обеспечить не только задержание танкеров и ограничение на перевозку нефти, но и конфискацию нефти, которую они перевозят", – заявил Зеленский.
Примечательно, что этот захват стал первым, осуществлённым британцами.
шеврон Великобритания - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
13:13
Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВеликобритания задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrto, вышедший из Усть-Луги. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"Судно под флагом Камеруна вышло 5 июня из Усть-Луги и направлялось в египетский порт Саид. Теперь танкер, находящийся под санкциями с июля 2025 года, арестован и на время расследования будет стоять на якоре у южного побережья Англии. В конце марта этого года Стармер разрешил британским военным задерживать российские теневые танкеры, но никаких попыток в этом направлении британцы, в отличие от Франции и Швеции, до сегодняшнего дня не предпринимали", – напомнил историю вопроса первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Он также указал, что захват танкера произошло на фоне скандала в Великобритании.
"Операция проведена на фоне громкого скандала в Лондоне. Три дня назад ушёл в отставку министр обороны Джон Хили, публично раскритиковав при этом Стармера за нежелание выделять достаточно денег на армию в условиях "растущих угроз со стороны России". Стармеру срочно нужно было продемонстрировать жесткость и решительность для внутренней публики. Более лёгкого способа, чем захватить российский теневой танкер, он для этого не нашёл", – отметил Царёв.
По его словам, России необходимо ответить на захват.
"Повторю то, о чем писал много раз — России надо отвечать", – подытожил Царёв.
Российский политолог Юрий Баранчик тоже призвал сделать выводы из произошедшего.
"Этот шаг — прямое следствие эскалации, начатой Францией в конце мая, когда был задержан танкер "Тагор". Теперь эстафету перехватила Британия. Власти королевства уже внесли в санкционные списки более 500 судов "теневого флота" и запретили им заходить в свои порты. Без военных конвоев ВМФ России на Балтике не обойтись", – указал Баранчик.
Кая Каллас и Урсула обнимаются - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
09:09
МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняМИД Украины прокомментировал публикацию Нацразведки США о биолабораториях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата ЕС и возможным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас
Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц заявил, что выложенный Стармером видеоролик был показательным.
"Минобороны [Великобритании] страны публикует кадры абордажа, снятые в лучших традициях Голливуда. Вооруженные до зубов "тяжелые", ощетинившись стволами, зачищают танкер. Режут углы, отдают приказы жестами, "контроллят" помещения. Ну прям верные бойцы "царицы морей". Такую показуху они устроили, будучи в полной уверенности, что не встретят сопротивления. Ну кто пойдет на серьёзный штурм с видеооператором в первых рядах? А тут у Стармера такой шанс поднять собственные рейтинги - заснять кино, в котором героические "бритиши" отважно берут на абордаж корабль "империи зла". Ранее точно таким же способом популярность себе попытался набить Макрон. Почему бы и нет, когда это безопасно?" – отметил Коц.
Он напомнил, что ранее британцы не рисковали пиратствовать.
"В апреле был другой пример. В апреле наши танкеры через Ла-Манш сопровождал ракетный фрегат "Адмирал Григорович". Британские корабли уныло плелись в кильватере, не решаясь приблизиться. Потому что знали - получат по зубам. Это единственное, что останавливает Запад. Понятно, что кораблей ВМФ не хватит, чтобы приставить по боевому вымпелу к каждому танкеру. Но может быть пора подумать о переходе на систему охраняемых конвоев?" – задал вопрос Коц.
Он также указал на своеобразную иронию судьбы.
"Гримаса истории. Уже скоро, через 2 месяца - 85-я годовщина начала проводки арктических конвоев в осажденный СССР. Тогда британцы наши суда охраняли", – заявил военкор.
Примечательно также, что к эскалации Великобритания прибегла накануне саммита "Большой семёрки" 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен и на котором будет обсуждаться в т.ч. и урегулирование конфликта на Украине. Накануне саммита президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность участия в нём Зеленского, объяснив это необходимостью "восстановить консенсус в рамках G7 в области поддержки Украины" по различным аспектам, включая "необходимость переговоров".
По информации агентства Bloomberg, на встрече в Эвиане лидеры Великобритании, Франции и Германии намерены убедить США поддержать их условия для возобновления переговоров с Россией. Европейцы уверены, что складывающая в зоне проведения СВО обстановка открывает возможности, которые выйдут за рамки договоренностей, достигнутых после встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске.
Ранее, 7 июня, лидеры Стармер, Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выпустили совместное заявление, в котором косвенно назвали пять условий для достижения "надёжного и справедливого мира" на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти условия "непоследовательными". По его словам, Макрон, Стармер и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать Украине в производстве новых видов вооружений для продолжения войны.
Президент Владимир Путин провел совещание о развитии воссоединенных субъектов РФ
Вчера, 18:00
Развитие Донбасса и Новороссии, подключение ЗАЭС, новые санкции. Итоги 13 июняПрезидент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам социально-экономического развития воссоединённых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. ЗАЭС снова подключили к сети. Владимир Зеленский ввёл новые санкции.
Итоги выборов
В парламент Армении по итогам выборов, войдут три политические силы. Партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна победила на выборах в Армении и единолично сформирует правительство, заявил в ходе заседания ЦИК его глава Ваагн Овакимян.
"Партия "Гражданский договор" [получила] 726 819 голосов, или 49,746%", – заявил он.
Также в парламент попали оппозиционные блоки "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна (23,27%) и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (9,9%).
"Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна (3,98%) не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер.
В прошлое воскресенье, 7 июня, в Армении прошли парламентские выборы. Несколько политических сил потребовали признать итоги недействительными. Начался пересчет голосов, а на трёех участках результаты полностью аннулировали. Партийные лидеры получили дополнительные голоса, однако на общую расстановку сил это не повлияло.
Как заявлял представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах зафиксировали множество нарушений. По его словам, были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке было 35. Карапетян же сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Член партии "Армения" Ишхан Сагателян подчёркивал, что власти использовали выборную карусель, запугивали избирателей и пытались повлиять на их волеизъявление. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы Пашиняна в адрес кандидатов от оппозиции.
Подробнее о "духе Анкориджа" – в статье Дмитрия Выдрина "Феноменология того же духа. Философия как абсолютное оружие".
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