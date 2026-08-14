Норин про удары по портам Украины: "Мы заставили Maersk уйти, но товарооборот не отрубился" - 14.08.2026 Украина.ру
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Норин про удары по портам Украины: "Мы заставили Maersk уйти, но товарооборот не отрубился"
Норин про удары по портам Украины: "Мы заставили Maersk уйти, но товарооборот не отрубился" - 14.08.2026 Украина.ру
Норин про удары по портам Украины: "Мы заставили Maersk уйти, но товарооборот не отрубился"
Удары по портам — это результативное экономическое давление на Украину. Maersk перестал гонять контейнеровозы, но товарооборот полностью не отрубился — он просто стал сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин
2026-08-14T17:28
2026-08-14T17:28
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Норин заявил, что российские удары по портам — это экономическое давление, которое уже принесло результаты. "Удары по портам – это экономическое давление и довольно результативное. Но тут тоже не следует ожидать, что если мы заставили Maersk перестать гонять туда контейнеровозы, то там полностью отрубился товарооборот. Просто он делается сложнее и дороже", — отметил военный историк.По его словам, изоляция поля боя также является важной задачей. "Поле боя мы тоже стараемся изолировать. У них горят заправки по дороге на Харьков. У них выносится логистика в ближнем и среднем тылу. Идет нормальная жизнь на войне", — пояснил эксперт.Норин подчеркнул, что удары по логистике уже привели к тому, что крупные компании ушли из украинских портов, но полностью заблокировать поставки не получилось. Однако даже частичное перекрытие товарооборота создает противнику серьезные экономические проблемы. "Идет нормальная жизнь на войне", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, донбасс, евгений норин, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Украина, Донбасс, Евгений Норин, Украина.ру, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация

Норин про удары по портам Украины: "Мы заставили Maersk уйти, но товарооборот не отрубился"

17:28 14.08.2026
 
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
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Удары по портам — это результативное экономическое давление на Украину. Maersk перестал гонять контейнеровозы, но товарооборот полностью не отрубился — он просто стал сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин
Норин заявил, что российские удары по портам — это экономическое давление, которое уже принесло результаты.
"Удары по портам – это экономическое давление и довольно результативное. Но тут тоже не следует ожидать, что если мы заставили Maersk перестать гонять туда контейнеровозы, то там полностью отрубился товарооборот. Просто он делается сложнее и дороже", — отметил военный историк.
По его словам, изоляция поля боя также является важной задачей. "Поле боя мы тоже стараемся изолировать. У них горят заправки по дороге на Харьков. У них выносится логистика в ближнем и среднем тылу. Идет нормальная жизнь на войне", — пояснил эксперт.
Норин подчеркнул, что удары по логистике уже привели к тому, что крупные компании ушли из украинских портов, но полностью заблокировать поставки не получилось. Однако даже частичное перекрытие товарооборота создает противнику серьезные экономические проблемы. "Идет нормальная жизнь на войне", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.
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