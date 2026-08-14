https://ukraina.ru/20260814/norin-pro-udary-po-portam-ukrainy-my-zastavili-maersk-uyti-no-tovarooborot-ne-otrubilsya--1082501429.html

Норин про удары по портам Украины: "Мы заставили Maersk уйти, но товарооборот не отрубился"

Норин про удары по портам Украины: "Мы заставили Maersk уйти, но товарооборот не отрубился" - 14.08.2026 Украина.ру

Норин про удары по портам Украины: "Мы заставили Maersk уйти, но товарооборот не отрубился"

Удары по портам — это результативное экономическое давление на Украину. Maersk перестал гонять контейнеровозы, но товарооборот полностью не отрубился — он просто стал сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

2026-08-14T17:28

2026-08-14T17:28

2026-08-14T17:28

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Норин заявил, что российские удары по портам — это экономическое давление, которое уже принесло результаты. "Удары по портам – это экономическое давление и довольно результативное. Но тут тоже не следует ожидать, что если мы заставили Maersk перестать гонять туда контейнеровозы, то там полностью отрубился товарооборот. Просто он делается сложнее и дороже", — отметил военный историк.По его словам, изоляция поля боя также является важной задачей. "Поле боя мы тоже стараемся изолировать. У них горят заправки по дороге на Харьков. У них выносится логистика в ближнем и среднем тылу. Идет нормальная жизнь на войне", — пояснил эксперт.Норин подчеркнул, что удары по логистике уже привели к тому, что крупные компании ушли из украинских портов, но полностью заблокировать поставки не получилось. Однако даже частичное перекрытие товарооборота создает противнику серьезные экономические проблемы. "Идет нормальная жизнь на войне", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.

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