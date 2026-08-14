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Украина построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО
Украина построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО - 14.08.2026 Украина.ру
Украина построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО
Украинская компания "Днепровский энергомеханический завод" (DEMZ) подписала с литовским правительством соглашение о строительстве завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом 14 августа сообщило министерство экономики и инноваций Литвы
2026-08-14T17:12
2026-08-14T17:12
2026-08-14T17:12
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"Сегодня в правительстве министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас и представитель украинской оборонной компании DEMZ подписали крупное инвестиционное соглашение о строительстве нового завода по производству боеприпасов в Литве. Эти инвестиции создадут до 450 рабочих мест", — говорится в сообщении.Отмечается, что производство будет соответствовать стандартам НАТО, основным рынком сбыта станут ВСУ, вторичным — оборонные потребности союзников. Строительные работы планируют начать осенью 2026 года, запуск производства — в конце 2027 года.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, литва, украина, россия, джо байден, нато, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Литва, Украина, Россия, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Украина построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО
Украинская компания "Днепровский энергомеханический завод" (DEMZ) подписала с литовским правительством соглашение о строительстве завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. Об этом 14 августа сообщило министерство экономики и инноваций Литвы
"Сегодня в правительстве министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас и представитель украинской оборонной компании DEMZ подписали крупное инвестиционное соглашение о строительстве нового завода по производству боеприпасов в Литве. Эти инвестиции создадут до 450 рабочих мест", — говорится в сообщении.
Отмечается, что производство будет соответствовать стандартам НАТО, основным рынком сбыта станут ВСУ, вторичным — оборонные потребности союзников.
Строительные работы планируют начать осенью 2026 года, запуск производства — в конце 2027 года.
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