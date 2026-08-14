"Война на скорость": немцы готовят танки в расчете на новое оружие против дронов — Садулаев - 14.08.2026 Украина.ру
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"Война на скорость": немцы готовят танки в расчете на новое оружие против дронов — Садулаев
"Война на скорость": немцы готовят танки в расчете на новое оружие против дронов — Садулаев - 14.08.2026 Украина.ру
"Война на скорость": немцы готовят танки в расчете на новое оружие против дронов — Садулаев
Идет активная работа над антидроновым щитом на основе электромагнитного, микроволнового или лазерного оружия. Война перешла в гонку скоростей — кто первым внедрит новые технологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
2026-08-14T17:56
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Отвечая на возражение журналиста о том, что немецкие танки с прикрытием дронов могут создать проблемы для России, Садулаев пояснил, что сейчас идет активная работа над средствами борьбы с БПЛА.Публицист заявил, что сейчас активно ведутся разработки антидронового оружия. "Идет активная работа по созданию анти-дронового щита на основе электромагнитного, микроволнового или лазерного оружия", — пояснил эксперт.По его оценке, Германия, вероятно, делает ставку на появление эффективных средств против дронов. "Немцы готовят эти механизированные колонны в расчете на то, что у них появятся средства противодействия беспилотникам, когда на каком-то участке небо от них будет полностью очищено", — отметил Садулаев.Он подчеркнул, что пока готовых решений ни у кого нет, но перспективные разработки ведутся. "Пока готовых решений в этом плане ни у кого нет. Но есть перспективные разработки. Когда они появятся, нам с этим надо спешить. Война идет на скорость по внедрению новых технологических решений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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"Война на скорость": немцы готовят танки в расчете на новое оружие против дронов — Садулаев

17:56 14.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© commons.wikimedia.org / Rainer Lippert
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Идет активная работа над антидроновым щитом на основе электромагнитного, микроволнового или лазерного оружия. Война перешла в гонку скоростей — кто первым внедрит новые технологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
Отвечая на возражение журналиста о том, что немецкие танки с прикрытием дронов могут создать проблемы для России, Садулаев пояснил, что сейчас идет активная работа над средствами борьбы с БПЛА.
Публицист заявил, что сейчас активно ведутся разработки антидронового оружия. "Идет активная работа по созданию анти-дронового щита на основе электромагнитного, микроволнового или лазерного оружия", — пояснил эксперт.
По его оценке, Германия, вероятно, делает ставку на появление эффективных средств против дронов. "Немцы готовят эти механизированные колонны в расчете на то, что у них появятся средства противодействия беспилотникам, когда на каком-то участке небо от них будет полностью очищено", — отметил Садулаев.
Он подчеркнул, что пока готовых решений ни у кого нет, но перспективные разработки ведутся. "Пока готовых решений в этом плане ни у кого нет. Но есть перспективные разработки. Когда они появятся, нам с этим надо спешить. Война идет на скорость по внедрению новых технологических решений", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
Про другие важные технологические аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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