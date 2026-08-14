https://ukraina.ru/20260814/voyna-na-skorost-nemtsy-gotovyat-tanki-v-raschete-na-novoe-oruzhie-protiv-dronov--sadulaev-1082503036.html

"Война на скорость": немцы готовят танки в расчете на новое оружие против дронов — Садулаев

"Война на скорость": немцы готовят танки в расчете на новое оружие против дронов — Садулаев - 14.08.2026 Украина.ру

"Война на скорость": немцы готовят танки в расчете на новое оружие против дронов — Садулаев

Идет активная работа над антидроновым щитом на основе электромагнитного, микроволнового или лазерного оружия. Война перешла в гонку скоростей — кто первым внедрит новые технологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев

2026-08-14T17:56

2026-08-14T17:56

2026-08-14T17:56

новости

россия

германия

украина

сво

новости сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1c/1045769138_0:54:1921:1134_1920x0_80_0_0_6df86cd21507e598f0f6bb92e0d7fa97.jpg

Отвечая на возражение журналиста о том, что немецкие танки с прикрытием дронов могут создать проблемы для России, Садулаев пояснил, что сейчас идет активная работа над средствами борьбы с БПЛА.Публицист заявил, что сейчас активно ведутся разработки антидронового оружия. "Идет активная работа по созданию анти-дронового щита на основе электромагнитного, микроволнового или лазерного оружия", — пояснил эксперт.По его оценке, Германия, вероятно, делает ставку на появление эффективных средств против дронов. "Немцы готовят эти механизированные колонны в расчете на то, что у них появятся средства противодействия беспилотникам, когда на каком-то участке небо от них будет полностью очищено", — отметил Садулаев.Он подчеркнул, что пока готовых решений ни у кого нет, но перспективные разработки ведутся. "Пока готовых решений в этом плане ни у кого нет. Но есть перспективные разработки. Когда они появятся, нам с этим надо спешить. Война идет на скорость по внедрению новых технологических решений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

россия

германия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, германия, украина, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, разработки, вс рф, танки, дроны, бпла, новости сво сегодня последние свежие новости, сво на украине: последние новости