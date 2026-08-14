Зеленский съездил в Белград: скромные итоги и три конспирологические версии - 14.08.2026 Украина.ру
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Зеленский съездил в Белград: скромные итоги и три конспирологические версии
Зеленский съездил в Белград: скромные итоги и три конспирологические версии - 14.08.2026 Украина.ру
Зеленский съездил в Белград: скромные итоги и три конспирологические версии
Зачем на самом деле Владимир Зеленский ездил в Белград, если итоги визита в официальных сообщениях выглядят очень скромно. На эту тему 14 августа высказался автор издания stranaua Денис Рафальский
2026-08-14T17:47
2026-08-14T17:47
новости
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россия
владимир зеленский
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геополитика
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Итог визита Владимира Зеленского в Белград на прошлой неделе вызвал неоднозначную реакцию. Денис Рафальский рассмотрели причины этого, отметив, что на Украине привыкли видеть в Сербии наиболее пророссийски настроенную страну Европы и единственную среди государств-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз, не присоединившуюся к антироссийским санкциям.Единственным публичным документом, подписанным в ходе визита уже Зеленского в Белград 7 - 8 августа, стал меморандум между госслужбой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и министерством сельского, лесного хозяйства и управления водными ресурсами Сербии в сферах здоровья животных, безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.После визита Зеленский заявил, что сербские власти пообещали выделить 2 млн евро на поддержку украинской энергетики, а также присоединиться к восстановлению одного из пострадавших украинских городов."Вообще-то не негусто для двухдневного пребывания в Белграде, которое включало переговоры президентов, в том числе за ужином в узком кругу, встречу Зеленского с премьер-министром страны Джуро Мацутом. Хотя, возможно, это часть работы над соглашением о зоне свободной торговли, которое, по словам Зеленского, страны планируют заключить до конца 2026 года. Эту связь, впрочем, никак не обозначили оба президента", - констатировал Рафальский.Сразу после визита появились комментарии, что публичная программа была прикрытием реальных целей, оставшихся за кадром. По одной из версий, поездка Зеленского состоялась ради обмена позициями о возобновлении мирных переговоров с Россией. Сербский президент Александр Вучич мог бы стать посредником или предоставить площадку.Другая версия: в центре внимания стал вопрос поставок сербского оружия на Украину. СМИ пишут, что он идет уже давно, но официально Белград это отрицает. Расширение такого сотрудничества, важного для Киева, Зеленский и Вучич также могли непублично проговорить. Третья версия связана с политической составляющей. Вучич желает провести через выборы рокировку во власти, сохранив при этом бразды управления страной, победив на парламентских выборах во главе своей партии с занятием поста главы правительства."Однако, он сталкивается с большим давлением Евросоюза, которому не нравится то, что Вучич отказывается вводить санкции против России да и в целом ведет довольно многовекторную политику, развивая отношения, в том числе, и с Китаем. Поэтому, принимая Зеленского, по распространенному мнению, он хочет ослабить давление Европы", - сказано в статье журналиста “Страны” Дениса Рафальского.Автор не только отождествил Европу с Евросоюзом. Он также заметил, что "по-прежнему не поддерживает "одностороннее провозглашение независимости Косово" и благодарна за аналогичную позицию Сербии в отношении ее территориальной целостности и суверенитета"."В России радикальная часть Z-кругов и Telegram-каналов, по наблюдениям "Страны", крайне негативно восприняла визит Зеленского в Сербию, призвав российское руководство "наказать Белград" за двуличную политику. Кремль, однако, уже не раз показывал, что готов сквозь пальцы смотреть на изгибы политической линии Вучича. Поставки сербского оружия Украине через третьи страны становились поводом для грозных предупреждений, но не для разрыва с Белградом. Визит Зеленского там тоже вряд ли вызвал восторг, но, стоит предположить, что Москве важнее сохранить более-менее лояльную Сербию, остающуюся, несмотря ни на что, воротами на Балканы", - отметил автор украинского сетевого издания. Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович присмотрелась к этому визиту в публикации Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будетБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, белград, сербия, россия, владимир зеленский, александр вучич, ес, украина, балканы, геополитика, международные отношения, международная помощь, международная политика, итоги переговоров
Новости, Белград, Сербия, Россия, Владимир Зеленский, Александр Вучич, ЕС, Украина, Балканы, геополитика, международные отношения, Международная помощь, Международная политика, итоги переговоров

Зеленский съездил в Белград: скромные итоги и три конспирологические версии

17:47 14.08.2026
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Зачем на самом деле Владимир Зеленский ездил в Белград, если итоги визита в официальных сообщениях выглядят очень скромно. На эту тему 14 августа высказался автор издания stranaua Денис Рафальский
Итог визита Владимира Зеленского в Белград на прошлой неделе вызвал неоднозначную реакцию. Денис Рафальский рассмотрели причины этого, отметив, что на
Украине привыкли видеть в Сербии наиболее пророссийски настроенную страну Европы и единственную среди государств-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз, не присоединившуюся к антироссийским санкциям.
Единственным публичным документом, подписанным в ходе визита уже Зеленского в Белград 7 - 8 августа, стал меморандум между госслужбой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и министерством сельского, лесного хозяйства и управления водными ресурсами Сербии в сферах здоровья животных, безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.
После визита Зеленский заявил, что сербские власти пообещали выделить 2 млн евро на поддержку украинской энергетики, а также присоединиться к восстановлению одного из пострадавших украинских городов.
"Вообще-то не негусто для двухдневного пребывания в Белграде, которое включало переговоры президентов, в том числе за ужином в узком кругу, встречу Зеленского с премьер-министром страны Джуро Мацутом. Хотя, возможно, это часть работы над соглашением о зоне свободной торговли, которое, по словам Зеленского, страны планируют заключить до конца 2026 года. Эту связь, впрочем, никак не обозначили оба президента", - констатировал Рафальский.
Сразу после визита появились комментарии, что публичная программа была прикрытием реальных целей, оставшихся за кадром.

По одной из версий, поездка Зеленского состоялась ради обмена позициями о возобновлении мирных переговоров с Россией. Сербский президент Александр Вучич мог бы стать посредником или предоставить площадку.

Другая версия: в центре внимания стал вопрос поставок сербского оружия на Украину. СМИ пишут, что он идет уже давно, но официально Белград это отрицает. Расширение такого сотрудничества, важного для Киева, Зеленский и Вучич также могли непублично проговорить.

Третья версия связана с политической составляющей. Вучич желает провести через выборы рокировку во власти, сохранив при этом бразды управления страной, победив на парламентских выборах во главе своей партии с занятием поста главы правительства.
"Однако, он сталкивается с большим давлением Евросоюза, которому не нравится то, что Вучич отказывается вводить санкции против России да и в целом ведет довольно многовекторную политику, развивая отношения, в том числе, и с Китаем. Поэтому, принимая Зеленского, по распространенному мнению, он хочет ослабить давление Европы", - сказано в статье журналиста “Страны” Дениса Рафальского.
Автор не только отождествил Европу с Евросоюзом. Он также заметил, что "по-прежнему не поддерживает "одностороннее провозглашение независимости Косово" и благодарна за аналогичную позицию Сербии в отношении ее территориальной целостности и суверенитета".
"В России радикальная часть Z-кругов и Telegram-каналов, по наблюдениям "Страны", крайне негативно восприняла визит Зеленского в Сербию, призвав российское руководство "наказать Белград" за двуличную политику. Кремль, однако, уже не раз показывал, что готов сквозь пальцы смотреть на изгибы политической линии Вучича. Поставки сербского оружия Украине через третьи страны становились поводом для грозных предупреждений, но не для разрыва с Белградом. Визит Зеленского там тоже вряд ли вызвал восторг, но, стоит предположить, что Москве важнее сохранить более-менее лояльную Сербию, остающуюся, несмотря ни на что, воротами на Балканы", - отметил автор украинского сетевого издания.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович присмотрелась к этому визиту в публикации Нащупать красные линии Москвы. Почему Вучич позвал Зеленского в Белград и что ему за это будет
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа
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