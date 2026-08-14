https://ukraina.ru/20260814/peremirie-kotorogo-ne-budet-chto-napomnila-rossiya-itogi-14-avgusta-1082501687.html

Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа

Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа - 14.08.2026 Украина.ру

Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа

В России прокомментировали инициативы о прекращении огня на Чёрном море

2026-08-14T17:35

2026-08-14T17:35

2026-08-14T17:37

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Россия не получала никаких формализованных предложений от Турции по мораторию на военные действия в Черном море, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."В последнее время мы слышим много призывов о разного рода мораториях, перемириях. Эти идеи озвучиваются по разным каналам, но никаких формализованных предложений мы не получали", - рассказал он журналистам.Также Грушко отметил, что Украина наверняка использует перемирие для продолжения боевых действий."Всякого рода перемирие будет использоваться украинской стороной для перегруппировки, накопления сил. То есть в целях, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования", - сообщил Грушко журналистам.Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция передала РФ и Украине предложение объявить мораторий на военные действия в Чёрном море.Днём 14 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Турции."В Турции искренне заинтересованы в том, чтобы Черное море было стабильным. Сейчас турецкие коллеги опять говорят о том, что нужно как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак. Но не мы это начали", – подчеркнул Лавров.Он напомнил об украинских атаках на турецкие суда."Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или по гражданскому судну бьет дрон вооруженных сил Украины, когда эти же дроны не единожды атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединённые Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы", – указал министр иностранных дел России.По его словам, Россия задавала соответствующие вопросы Анкаре и Вашингтону."Когда мы поинтересовались, смирятся ли они с этим, они ответили, что нет, они им сигнал посылают. Вроде, по Каспийскому трубопроводному консорциуму вице-президент США Джей Ди Вэнс послал какой-то сигнал Владимиру Зеленскому. Турки нам сказали, что они тоже говорили украинцам о том, что не надо его трогать. Но публично все молчат. Это тоже показательно", – отметил глава МИД РФ.Лавров также обратил внимание на то, что в ответ режим Зеленского не обещал прекратить удары в целом."Он обещал прекратить удары по тем судам, которые не имеют отношения к Российской Федерации. И, видимо, это объяснение было сочтено приемлемым", – констатировал Лавров.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в официальном комментарии таже заявила, что формализованного турецкого обращения по поводу перемирия на море не поступало, и напомнила и о судьбе предыдущей морской инициативе."Если речь идёт об односторонней схеме образца 2022-2023 гг., более известной как "Черноморская инициатива", в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Чёрном море, а точнее – ответные шаги для защиты российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно. Условием реализации договорённости были аналогичные встречные меры другой стороны, а их как раз и не последовало", – указала Захарова.Она указала на то, что Россия пошла на мораторий в обмен на доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки."Однако Запад продемонстрировал недобросовестный подход: предоставленный нами гуманитарный коридор стал широко использоваться для совершения террористических атак против российских гражданских и военных объектов, российская же сельхозпродукция так и осталась под санкциями. Это в конечном итоге привело к свёртыванию "Черноморской инициативы"", – отметила Захарова.Также официальный представитель МИД РФ сообщила о том, что Россия регулярно сталкивается с разнузданными актами терроризма, совершаемыми дронами ВСУ в Чёрном море в отношении гражданских судов прибрежных стран с периодичностью несколько раз в месяц."Рассматриваем эти нападения как целенаправленную политику по дестабилизации гражданского судоходства в Черноморском регионе с целью дальнейшего нагнетания обстановки и затягивания конфликта, при откровенном попустительстве соседей по региону. При этом не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку", – заявила Захарова.Она также указала, что в министерстве иностранных дел России наблюдают, в последнее время участились международные призывы к прекращению огня и урегулированию ситуации вокруг Украины в русле известных паллиативных схем."Наше отношение к ним и проблеме в целом не претерпело изменений. Устойчивое, долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только при условии искоренения его первопричин. Прежде всего, речь идёт об устранении угроз безопасности, возникших в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Киева в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться гарантий восстановления и соблюдения законных прав русского и русскоязычного населения на территориях, остающихся под контролем киевского режима", – подытожила Захарова.Перемирие на море прокомментировал и член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц. Он обратил внимание на публикации в западных СМИ, которые сообщали о том, что Зеленский через американцев предлагает России перемирие на море."Пока порты работали в штатном режиме, страховые премии Ллойда держались в приличных цифрах, фрахт в Одессу-Черноморск шёл по терпимой ставке, про "морское перемирие" на Банковой не вспоминали. Наоборот, катера-камикадзе шли на Севастополь и Новороссийск, пытались достать Крымский мост, дроны били по нашим зерновозам в Азовском море… Реклама "морского коридора" как символа несломленности. Хорохорились, пока касса звенела. Как только валютный кран перекрыли - "давайте договариваться". А оно нам надо?" – задал вопрос Коц.Он заявил, что, во-первых, море — единственный рычаг, который бьёт не по солдату, а по режиму."Своих бойцов Банковая давно перевела в графу "расходник". От их потерь Зеленский не морщится. Как только ударили по кошельку — взвыли", – подчеркнул Коц.Во-вторых, указал военкор, "морская блокада" - не стометровка. По словам Коца, блокада не даёт моментальный результат."Портовая логистика ломается инерционно, как тормозит большой корабль - по метру в секунду. Мы этот маховик месяц раскручивали. Остановить его сейчас перемирием — значит своими руками отпустить пружину. Через две недели рынок всё отыграет", – отметил военкор.Он также заявил, что, в-третьих, перемирие вернёт украинцам военную логистику."Под флагами Панамы, Либерии, Маршалловых островов пойдут "мирные сухогрузы" — со снарядами в трюмах", – заявил Коц.В-четвертых, отметил военкор, любая пауза для проигрывающего — это шанс на перегруппировку."Восемь лет Минского безвременья именно так Киев использовал хлебные, школьные и новогодние перемирия. Переведёт дыхание и снова - в клинч", – напомнил военкор.В-пятых, подчеркнул военкор, Россия не является просителем."Инициатива у нас — на земле, в воздухе, теперь и на воде. Соглашаться на условия проигрывающей стороны с позиции силы — значит расписаться в том, что сила была ненастоящей. Не тот случай. Парни в редких лесополках не поймут. Потому что за каждый доведённый до Одессы сухогруз с натовским оружием потом платят именно они - своей кровью", – подчеркнул Коц.Он заявил, что, если Зеленский действительно хочет прекращения огня, он должен прилететь в Москву, сесть за стол с картой, где Крым, Донбасс и Новороссия – российские территории, и поставить свой автограф под капитуляцией. Однако этого, по словам военкора, не будет, т.к. Запад заинтересован в продолжении войны с Россией украинскими руками.Подробнее о предложении Зеленского – в статье Владимира Скачко "SOS от Зеленского. Киев сам подсказывает, как себя победить".

https://ukraina.ru/20260814/otkaz-ot-rasstrelnoy-dolzhnosti-provaly-vsu-ukrainskiy-sled-baydena-khronika-sobytiy-na-utro-14-1082476486.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, мария захарова, владимир зеленский, мид, вооруженные силы украины, нато, александр коц, турция, черное море, россия