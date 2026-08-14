https://ukraina.ru/20260814/i-snova-avgust-kak-rossiya-po-vine-es-i-ssha-okazalas-s-nimi-v-shage-ot-voyny-v-okeane-1082503691.html

И снова август. Россия по вине ЕС и США оказалась в шаге от войны с ними в океане

И снова август. Россия по вине ЕС и США оказалась в шаге от войны с ними в океане - 14.08.2026 Украина.ру

И снова август. Россия по вине ЕС и США оказалась в шаге от войны с ними в океане

Август для России нередко был временем больших испытаний: в августе 1991-го (ГКЧП,) в августе 2000-го (авария на подводной лодке "Курск"). Но это были по большей части внутренние дела. А на этот раз речь идёт если не об общемировой, то, во всяком случае, точно общеевропейской войне

2026-08-14T18:51

2026-08-14T18:51

2026-08-14T22:40

россия

сша

запад

владимир путин

джо байден

урсула фон дер ляйен

ес

министерство финансов

тихоокеанский флот вмф россии

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082504239_0:0:481:270_1920x0_80_0_0_559643f3e0a2645dda3d800d11863760.jpg

Собственно, именно о таком исходе событий – переходу к военным действиям против сил Запада, – предупредил президент России Владимир Путин в среду, 12 августа. При этом обстоятельства, в которых произнесены были эти слова, весьма примечательны.Во время визита в Южно-Сахалинск, когда Путин поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера "Варяг" (наследника того самого знаменитого "Варяга", для которого, как поётся в знаменитой песне, "последний парад наступает") он сказал буквально следующее:"Мы видим, что власти некоторых стран в нарушение международного морского права пытаются ограничить мирное движение судов... а недавно даже додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Это, конечно, ни что иное, как пиратство и разбой. И если это будет реализовываться, мы будем вынуждены отвечать зеркально".Последняя фраза про вынужденность зеркального ответа и является в этой ситуации контрольной. Дальше президент пояснил, что российские военные корабли будут перехватывать западные суда – не обязательно в тех же местах, где нападают на российские танкеры. Ответные захваты могут произойти в любой акватории Мирового океана, где Москва посчитает целесообразным, включая зону ответственности Тихоокеанского флота.Фактически это – официально объявленный Западу ультиматум.Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина доложил Путину, что флот провёл детальный анализ маршрутов недружественных стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе – и полностью готов к выполнению приказа.Осталось, образно говоря, нажать на кнопку.Попробуем разобраться, что происходит и почему именно этот визит на "Варяг" можно считать контрольным для Запада.Но для начала нужно перейти в совершенно другие сферы – нефтяную и финансовую. Обещаю, что путешествие будет увлекательным.Мировые цены на эталонные сорта нефти сейчас демонстрируют уверенный рост и торгуются в диапазоне $81–$88 за баррель. Основными драйверами рынка выступают резкое обострение геополитической обстановки вокруг Ормузского пролива и новые угрозы морской блокады со стороны США в отношении Ирана.При этом для стран, которые добывают и продают нефть, важна себестоимость добычи. Россия в этом рейтинге находится на 4 месте с себестоимостью 40-45 долларов за баррель. А вот США – на 5-м: 50-55 долларов за баррель. Таким образом, США выгоден конфликт в Ормузском проливе, поскольку цена на американскую нефть в результате конфликта оказывается почти на 50 процентов выше себестоимости. Эти 25-30 долларов – чистая прибыль, которую получают американские нефтяные компании.У России – ситуация совершенно другая. В результате введённых санкций Евросоюза продажа российской нефти официально возможна на уровне 44,5 долларов за баррель. То есть на уровне себестоимости. А для некоторых российских компаний – даже ниже себестоимости (вилка в 40-45 долларов предполагает, что часть нефтекомпаний России имеет себестоимость несколько выше установленного санкциями потолка).Потолок цен на нефть, то есть санкции Евросоюза и Министерства финансов США, вводились постепенно – с декабря 2023 года (ещё при Байдене), когда цена ограничивалась 60 долларами за баррель. Успехи России в украинском конфликте аукнулись нам новыми санкциями. Последнее понижение произошло около трёх недель назад, 23 июля 2026 года, в рамках принятия 21-го пакета санкций, когда Евросоюз принял решение заморозить действие этого потолка на отметке $44,5 за баррель. То есть российская нефть может продаваться только на уровне её себестоимости. А это значит – никаких доходов у нефтекомпаний и государства. Фактически Россию попытались поставить перед фактом остановки добычи и, как результат, продажи нефти. Следовательно, лишить государство доходов, то есть поставить на грань экономического коллапса.Но у России есть два пути, как преодолеть санкции. Первый – продажа нефти и нефтепродуктов в Китай и Индию, которые, пользуясь ситуацией, покупают нашу нефть хоть и с большой скидкой от мировой цены, но всё же значительно выше себестоимости – в районе 60 долларов за баррель.Второй путь – обход санкций. Санкции накладываются, конечно, не на нефть, а действуют через страховщиков: продажа нефти в европейских портах и портах стран, которые находятся под контролем ЕС и США, возможна только при наличии классической страховки (в основном, это Великобритания) у танкеров, которые их доставляют. Без такой страховки танкер даже в порт под разгрузку зайти не может. А страховка европейскими страховщиками выдается только при продаже нефти по цене, не превышающей 44,5 долларов за баррель.Поэтому Россия нашла выход, используя так называемый теневой флот. По разным экспертным оценкам он составляет от 200 до 400 танкеров (более точной цифры нет)."Теневой флот" России — это группировка коммерческих танкеров, которые формально принадлежат не российским компаниям и перевозят нефть в обход западных санкций и ценового потолка.Этот инструмент позволяет России доставлять сырьё покупателям в Азии, не пользуясь услугами европейских судовладельцев и страховщиков. Как правило, они зарегистрированы в "серых" юрисдикциях: в ОАЭ, Индии, Гонконге, Турции или на Маршалловых Островах.И вот теперь, когда российские нефтепромышленники нашли большое количество судов, готовых перевозить российскую нефть под чужими флагами, Запад решил переходить к прямым силовым действиям с использованием военно-морских сил.Самым громким и прецедентным стал захват крупного нефтяного танкера Smyrtos, перевозившего более 100 тысяч тонн российской сырой нефти из порта Усть-Луга под флагом Камеруна. Однако к моменту прохода через Ла-Манш Камерун официально исключил судно из своего реестра, сделав его юридически "безфлажным". Этим и воспользовались англичане.Эта операция, проведенная 14 июня 2026 года, стала первой в истории самостоятельной силовой акцией Великобритании против "теневого флота" России. Она фактически открыла сезон масштабных перехватов, продолжившийся затем в Средиземном море.Спецоперация готовилась совместно с французскими службами и заняла около 6 часов. Сначала бойцы британской морской пехоты при поддержке вертолётов высадились на палубу судна, спустившись на канатах. С моря операцию прикрывали боевой фрегат Sutherland и противоминный корабль.На борту находились 25 членов экипажа – граждане Индии и Грузии. 38-летний капитан-индиец был арестован Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) за нарушение санкционного режима и заключён под стражу. Сам танкер отконвоировали на охраняемую стоянку у берегов Дорсета. Но что делать с российской нефтью, которая находилась на танкере, тогда не знали.Затем Французские военно-морские силы в Ла-Манше и на подступах к Атлантике также провели серию жёстких перехватов. В частности, французский флот при поддержке авиации Евросоюза блокировал и задержал танкер Deliver.Следующая масштабная военная операция по высадке на танкер "теневого флота" России в Средиземном море произошла 2 августа 2026 года с участием военно-морских сил Италии, Греции и Польши. Целью перехвата стал крупный нефтяной танкер Toa Payoh, шедший из Бенина в Стамбул.Сначала за перемещением танкера следил польский морской патрульный самолет, который передал координаты флагману европейской группировки — итальянскому многоцелевому боевому кораблю ITS Thaon di Revel.Он сблизился с танкером в международных водах и затребовал проверку документов. Капитан Toa Payoh, гражданин Индии, категорически отказался сотрудничать и заблокировал доступ на судно. После отказа капитана командование миссии задействовало силовой сценарий – в воздух подняли итальянский палубный военный вертолёт, группа спецназа ВМС Италии высадилась на палубу идущего танкера, район проведения операции с моря прикрывал подошедший греческий военный корабль.Оказавшись на борту, штурмовая группа взяла под контроль ходовой мостик. Итальянские военные провели жесткий досмотр и изъяли всю судовую и транспортную документацию для изучения.Поскольку мандат миссии IRINI, предоставленный ЕС, на тот момент позволял проводить только проверку судов (без права ареста самого корабля в нейтральных водах), танкер Toa Payoh после обыска был отпущен и продолжил путь в Турцию. Вся собранная информация была передана европейским прокурорам, а сама операция показала готовность ЕС применять военно-морской флот и авиацию против российских грузов, следующих – внимание! – в международных водах.Однако между 14 июня, первым захватом танкера теневого флота ВМС Великобритании, и 2 августа, последним таким же действием уже военно-морской группировки ЕС, произошли важные события.23 июля был принят 21-й пакет санкций ЕС, который предоставлял национальным органам стран ЕС юридическое право импортировать, хранить и продавать изъятую с судов "теневого флота" нефть, направляя вырученные деньги в свои бюджеты. То есть, если до этого танкеры могли только задерживать для проверки документов или даже арестовывать, но без последствий для самого груза, то после 23 июля ЕС окончательно перешел к грабежу российской нефти.Инициатором разработки и введения 21-го пакета санкций, включающего механизм конфискации и продажи российской нефти с задержанных судов, стала Европейская комиссия. Именно этот высший исполнительный орган ЕС разработал и представил проект пакета, окончательно утверждённый Советом Европейского союза (органом, где представлены правительства всех 27 государств-членов ЕС) 23 июля 2026 года.В реализации и продвижении конкретных силовых мер на море ключевую роль сыграли следующие структуры и лица:Урсула фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии), которая позиционировала эти меры как самый масштабный и структурно амбициозный раунд санкций за последние два года.Кая Каллас (глава дипломатии ЕС), которая координировала внешнеполитическую и силовую часть ограничений. Под её руководством был изменён мандат европейской военно-морской миссии, предоставляющий военным кораблям вопреки национальным законодательствам стран, входящим в ЕС, юридическое право проводить физические задержания и обыски подозрительных танкеров в нейтральных водах.Правительства Италии, Франции и Греции, которые выступили основными практическими исполнителями жестких мер на море. Именно их военно-морские ведомства и юридические эксперты лоббировали пункт о конфискации грузов, так как до этого задержанные суда приходилось отпускать после выписки штрафов из-за отсутствия механизма реализации изъятого сырья.Кстати, сам механизм изъятия и продажи конфискованной нефти был раньше разработан в США. Главным идеологическим вдохновителем выступили Министерство юстиции и Министерство финансов США. Именно Штаты неоднократно и успешно применяли подобную практику конфискации против танкеров с иранской нефтью. Европейские чиновники лишь скопировали американский опыт.И вот теперь наступает момент истины. Выступив на крейсере "Варяг", президент Путин фактически объявил, что любая попытка дальнейших действий ЕС в этой пиратской парадигме с конфискацией и продажей российской нефти приведёт к зеркальным действиям в Мировом океане, где теперь будут действовать суда ВМС РФ, задерживая любые корабли "недружественных России стран" с конфискацией их грузов. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.И только от Евросоюза и отчасти США теперь зависит, удастся ли остановить Третью мировую войну в акватории Мирового океана. Или, проигрывая на суше Украину, они проиграют всё и на воде.

https://ukraina.ru/20260813/rossiya-povyshaet-stavki-mirnyy-plan-putina-protiv-mirnogo-plana-zelenskogo-1082452121.html

https://ukraina.ru/20260804/demonstratsiya-flaga-protiv-kogo-vvedeny-4-avgusta-sanktsii-ssha-i-chto-eto-znachit-1082143312.html

https://ukraina.ru/20260811/ssha-prodali-zakhvachennye-tankery-tenevogo-flota-rossii-1082395042.html

https://ukraina.ru/20260808/bloomberg-ukraina-tayno-poobeschala-ssha-ne-atakovat-neftyanye-tankery-v-chrnom-more-1082313895.html

https://ukraina.ru/20260810/vse-porty-pod-udarom-rossiya-perekryla-poslednie-morskie-vorota-ukrainy--anpilogov-1082334879.html

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_2b12cd92d183ab08668d0d3b617dae69.jpg

россия, сша, запад, владимир путин, джо байден, урсула фон дер ляйен, ес, министерство финансов, тихоокеанский флот вмф россии, мнения, захар виноградов