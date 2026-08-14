ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР - 14.08.2026 Украина.ру
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ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР
ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР - 14.08.2026 Украина.ру
ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР
Гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики уничтожен ночным ударом ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника следственных органов
2026-08-14T19:17
2026-08-14T19:17
новости
донецкая народная республика
енакиево
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Украинские военные атаковали гипермаркет "Галактика" в Енакиево ночью. В результате чего возник пожар, торговый объект был уничтожен, рассказал сотрудник следственных органов СК."В ходе осмотра места происшествия установлено что в результате массированной атаки уничтожен торговый комплекс, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили", – сообщил он.Также он рассказал, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, енакиево, вооруженные силы украины, ск рф, бпла сегодня, атака бпла, мирные жители, донбасс, россия
Новости, Донецкая Народная Республика, Енакиево, Вооруженные силы Украины, СК РФ, БПЛА сегодня, атака БПЛА, мирные жители, Донбасс, Россия

ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР

19:17 14.08.2026
 
© AP / Andrii Marienko
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© AP / Andrii Marienko
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Гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики уничтожен ночным ударом ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника следственных органов
Украинские военные атаковали гипермаркет "Галактика" в Енакиево ночью. В результате чего возник пожар, торговый объект был уничтожен, рассказал сотрудник следственных органов СК.
"В ходе осмотра места происшествия установлено что в результате массированной атаки уничтожен торговый комплекс, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили", – сообщил он.
Также он рассказал, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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