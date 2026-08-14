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ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР

ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР - 14.08.2026 Украина.ру

ВСУ уничтожили гипермаркет в ДНР

Гипермаркет "Галактика" в Енакиево Донецкой Народной Республики уничтожен ночным ударом ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на сотрудника следственных органов

2026-08-14T19:17

2026-08-14T19:17

2026-08-14T19:17

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Украинские военные атаковали гипермаркет "Галактика" в Енакиево ночью. В результате чего возник пожар, торговый объект был уничтожен, рассказал сотрудник следственных органов СК."В ходе осмотра места происшествия установлено что в результате массированной атаки уничтожен торговый комплекс, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили", – сообщил он.Также он рассказал, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты, предположительно, ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, енакиево, вооруженные силы украины, ск рф, бпла сегодня, атака бпла, мирные жители, донбасс, россия