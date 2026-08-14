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Правительство РФ поручило принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом

Правительство РФ поручило принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом - 14.08.2026 Украина.ру

Правительство РФ поручило принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом

Российским ведомствам и нефтекомпаниям поручено принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов. О таком поручении сообщило 14 августа правительство РФ по итогам совещания

2026-08-14T19:53

2026-08-14T19:53

2026-08-14T19:53

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сельское хозяйство

аппарат правительства рф

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Зампред правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов, отраслевых компаний. На совещании отдельно рассмотрели ситуацию с топливообеспечением Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Республики Хакасия, Забайкальского края, Приморского края и Красноярского края."Представитель Минэнерго сообщил, что в ряде регионов страны сохраняется напряжённая ситуация с поставками топлива на АЗС. В настоящее время крупные нефтяные компании принимают необходимые меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты", - сообщило правительство по итогам заседания.Оно также отметило, что по данным Минсельхоза предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объёме, уборочная кампания осуществляется в штатном режиме. "ФАС доложила об итогах анализа цен на топливо в субъектах, по ряду эпизодов с завышением цен ведомством возбуждены дела", - сказано в официальном сообщении.Поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках северного завоза продолжаются по утверждённому графику - об этом сообщили представители Минвостокразвития и нефтяных компаний."Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряжённая ситуация, - проинформировало правительство РФ. - Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС".Больше новостей на дня представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, александр новак, минэнерго, министерство сельского хозяйства рф, орловская область, краснодарский край, топливо, сельское хозяйство, аппарат правительства рф, бензин