https://ukraina.ru/20260814/pravitelstvo-rf-poruchilo-prinyat-dopolnitelnye-mery-po-obespecheniyu-regionov-toplivom-1082505812.html
Правительство РФ поручило принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом
Правительство РФ поручило принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом - 14.08.2026 Украина.ру
Правительство РФ поручило принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом
Российским ведомствам и нефтекомпаниям поручено принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов. О таком поручении сообщило 14 августа правительство РФ по итогам совещания
2026-08-14T19:53
2026-08-14T19:53
2026-08-14T19:53
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россия
александр новак
минэнерго
министерство сельского хозяйства рф
орловская область
краснодарский край
топливо
сельское хозяйство
аппарат правительства рф
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Зампред правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов, отраслевых компаний. На совещании отдельно рассмотрели ситуацию с топливообеспечением Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Республики Хакасия, Забайкальского края, Приморского края и Красноярского края."Представитель Минэнерго сообщил, что в ряде регионов страны сохраняется напряжённая ситуация с поставками топлива на АЗС. В настоящее время крупные нефтяные компании принимают необходимые меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты", - сообщило правительство по итогам заседания.Оно также отметило, что по данным Минсельхоза предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объёме, уборочная кампания осуществляется в штатном режиме. "ФАС доложила об итогах анализа цен на топливо в субъектах, по ряду эпизодов с завышением цен ведомством возбуждены дела", - сказано в официальном сообщении.Поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках северного завоза продолжаются по утверждённому графику - об этом сообщили представители Минвостокразвития и нефтяных компаний."Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряжённая ситуация, - проинформировало правительство РФ. - Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС".Больше новостей на дня представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, александр новак, минэнерго, министерство сельского хозяйства рф, орловская область, краснодарский край, топливо, сельское хозяйство, аппарат правительства рф, бензин
Новости, Россия, Александр Новак, Минэнерго, Министерство сельского хозяйства РФ, Орловская область, краснодарский край, топливо, Сельское хозяйство, Аппарат Правительства РФ, Бензин
Правительство РФ поручило принять дополнительные меры по обеспечению регионов топливом
Российским ведомствам и нефтекомпаниям поручено принять дополнительные меры по обеспечению топливом регионов. О таком поручении сообщило 14 августа правительство РФ по итогам совещания
Зампред правительства Александр Новак провёл совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, глав регионов, отраслевых компаний.
На совещании отдельно рассмотрели ситуацию с топливообеспечением Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областей, Республики Тыва, Краснодарского края, Республики Хакасия, Забайкальского края, Приморского края и Красноярского края.
"Представитель Минэнерго сообщил, что в ряде регионов страны сохраняется напряжённая ситуация с поставками топлива на АЗС. В настоящее время крупные нефтяные компании принимают необходимые меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты", - сообщило правительство по итогам заседания.
Оно также отметило, что по данным Минсельхоза предприятия сельского хозяйства обеспечены топливом в достаточном объёме, уборочная кампания осуществляется в штатном режиме.
"ФАС доложила об итогах анализа цен на топливо в субъектах, по ряду эпизодов с завышением цен ведомством возбуждены дела", - сказано в официальном сообщении.
Поставки топлива в труднодоступные регионы в рамках северного завоза продолжаются по утверждённому графику - об этом сообщили представители Минвостокразвития и нефтяных компаний.
"Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтедобывающим компаниям принять дополнительные меры по топливообеспечению регионов, где в настоящее время наблюдается напряжённая ситуация, - проинформировало правительство РФ. - Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС".
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