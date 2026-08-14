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Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot

Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot - 14.08.2026 Украина.ру

Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot

Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил против передачи Украине ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом он заявил 14 августа в соцсети

2026-08-14T17:19

2026-08-14T17:19

2026-08-14T17:19

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Поводом для заявления Блащака стало недавнее заявление замминистра обороны Польши Магдалены Собковяк-Чарнецкой. Она публично заявила о том, что решение о передаче ракет для ЗРК Patriot является вопросом нескольких дней."Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность", - написал Блащак.В июле премьер-министр Польши Дональд сообщал, что Польша передала для ВСУ пять ракет PAC-3 - боеприпасы нового типа для систем Patriot. Владимир Зеленский заявлял, что тратит много времени на просьбы о любых боеприпасах для ЗРК американского производства - единственных комплексов, по его словам, способных противостоять баллистическим ракетам ВС РФ.Западные производители ЗРК отрицают неспособность своих новейших систем противостоять российской баллистике. При этом правительства Западной Европы стремятся закупить ЗРЕ Patriot и дорогие боеприпасы к ним. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине

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новости, украина, польша, россия, сергей лавров, нато, зрк patriot, туск дональд, вооруженные силы украины, владимир зеленский, всу, военная помощь украине, пво