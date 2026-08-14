Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot - 14.08.2026 Украина.ру
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Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot
Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot - 14.08.2026 Украина.ру
Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot
Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил против передачи Украине ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом он заявил 14 августа в соцсети
2026-08-14T17:19
2026-08-14T17:19
новости
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туск дональд
вооруженные силы украины
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Поводом для заявления Блащака стало недавнее заявление замминистра обороны Польши Магдалены Собковяк-Чарнецкой. Она публично заявила о том, что решение о передаче ракет для ЗРК Patriot является вопросом нескольких дней."Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность", - написал Блащак.В июле премьер-министр Польши Дональд сообщал, что Польша передала для ВСУ пять ракет PAC-3 - боеприпасы нового типа для систем Patriot. Владимир Зеленский заявлял, что тратит много времени на просьбы о любых боеприпасах для ЗРК американского производства - единственных комплексов, по его словам, способных противостоять баллистическим ракетам ВС РФ.Западные производители ЗРК отрицают неспособность своих новейших систем противостоять российской баллистике. При этом правительства Западной Европы стремятся закупить ЗРЕ Patriot и дорогие боеприпасы к ним. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
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новости, украина, польша, россия, сергей лавров, нато, зрк patriot, туск дональд, вооруженные силы украины, владимир зеленский, всу, военная помощь украине, пво
Новости, Украина, Польша, Россия, Сергей Лавров, НАТО, ЗРК Patriot, Туск Дональд, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, военная помощь Украине, ПВО

Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot

17:19 14.08.2026
 
© Фото : www.gov.plМариуш Блащак
Мариуш Блащак - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : www.gov.pl
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Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил против передачи Украине ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США. Об этом он заявил 14 августа в соцсети
Поводом для заявления Блащака стало недавнее заявление замминистра обороны Польши Магдалены Собковяк-Чарнецкой. Она публично заявила о том, что решение о передаче ракет для ЗРК Patriot является вопросом нескольких дней.
"Это абсолютно неприемлемо. Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское воздушное пространство, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу нашу безопасность", - написал Блащак.
В июле премьер-министр Польши Дональд сообщал, что Польша передала для ВСУ пять ракет PAC-3 - боеприпасы нового типа для систем Patriot. Владимир Зеленский заявлял, что тратит много времени на просьбы о любых боеприпасах для ЗРК американского производства - единственных комплексов, по его словам, способных противостоять баллистическим ракетам ВС РФ.
Западные производители ЗРК отрицают неспособность своих новейших систем противостоять российской баллистике. При этом правительства Западной Европы стремятся закупить ЗРЕ Patriot и дорогие боеприпасы к ним.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
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