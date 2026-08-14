Без мобилизации и с русским языком: украинские беженцы строят новую жизнь в Белоруссии - 14.08.2026 Украина.ру
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Без мобилизации и с русским языком: украинские беженцы строят новую жизнь в Белоруссии
Без мобилизации и с русским языком: украинские беженцы строят новую жизнь в Белоруссии - 14.08.2026 Украина.ру
Без мобилизации и с русским языком: украинские беженцы строят новую жизнь в Белоруссии
По данным Госпогранкомитета Белоруссии, с февраля 2022 года в страну въехало больше 320 тысяч граждан Украины. А постоянно осели в республике около 43 тысяч человек. Почти треть из них – выходцы из ДНР
2026-08-14T17:10
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украинские беженцы
беженцы
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Кажется, что сложного для уроженца Донбасса взять и уехать в Белоруссию? Но на практике простое желание оказаться в стране, где на тебя не посмотрят косо за русский язык, может обернуться сагой длиной в полтора года.Нашу героиню зовут Юлия Ч. — полного имени она попросила не называть. Ей 40 лет, по профессии — банковский работник, мужу — 46, юрист. Пара воспитывает троих детей. Изданию Украина.ру Юлия рассказала о путешествии своей семьи и поделилась советами для украинцев, которые решат повторить её путь из Украины в Белоруссию."Каждый переезд думали, что скоро вернёмся домой..."С 2014 года Юлия с супругом буквально жили на чемоданах.— Я из с Волновахи Донецкой области. Мы жили в Донецке 10 лет, старшие дети там родились. Мы из Донецка переехали в Волноваху в 2014 году, оттуда переезжали в Приморск, Запорожье, снова в Волноваху, оттуда — в Краматорск, потом — Киев, из Киева в Вышгород. Каждый переезд думали, что это всё временно и скоро вернёмся домой…Будучи переселенцами с востока, Юлия и её домочадцы столкнулись с первыми притеснениями. Клеймо "донецких" преследовало их повсюду.— Например в Киеве, когда мужа туда перевели на работу, &lt;...&gt; мы временно сняли комнату. А по квартирам нам отказывали два месяца, только из-за того, что мы из Донецкой области."Искали почти месяц тело..."С началом СВО Волноваха стала одной из самых горячих точек, а в семью Юлии пришла трагедия.— Там погибла моя мама 4 марта 2022 года. Искали почти месяц тело, нашли в морге в Макеевке. Ещё два дня — и похоронили бы в безымянной могиле.В стране объявили мобилизацию, а значит — под угрозой были не только муж Юлии, но и её сын, которому вот-вот должно было исполниться 18 лет. Решили уезжать, пока это еще было законно.— Сыну на момент выезда было 17 лет, на руках имел военный билет. Выехали в декабре 2023 года, за полгода до его совершеннолетия. Позже уже бы не выпустили парней. Мужчинам очень тяжело выезжать, особенно сейчас… На свой страх и риск."Из медицины доступен только парацетамол. Перелом лечила сама"В Нидерландах уже обосновались родственники Юлии, но Евросоюз семья всегда рассматривала как промежуточную остановку — решение ехать именно в Белоруссию приняли с самого начала. Но пришлось задержаться: всему виной украинская бюрократия.— Нужно было оформить внутренний украинский паспорт старшей дочери. Для этого подавали документы в Германии, ждали по полгода. За это время уже устроились работать и детей там [в Нидерландах] оформили в школу — там обязательно. Довольно сложно быстро решать вопросы с документами и закрытием всех дел.Вроде бы жизнь наладилась: старшие работали, младшие быстро адаптировались к школе и даже освоили новый язык. Но взрослые были убеждены: дети должны расти в русскоязычной среде.— Девочки выучили нидерландский язык, обе были успешны в учёбе, но мы не связывали будущее с этой страной и понимали, что им всё-таки лучше продолжить учёбу на русском языке. Дождались окончания учебного года, забрали документы, накопили средства и поехали.Да и быт в Европе оказался далеко не безоблачным. Особенно неприятное впечатление, признаётся Юлия, оставила голландская медицина.— В Нидерландах из медицины доступен только парацетамол. Очень серьёзная должна быть ситуация, чтобы записали к врачу. Из примеров: перелом пальца на ноге сама себе "лечила". Колено вылетало из сустава, боль невыносимая при ходьбе — даже не сделали снимок, пить диклофенак назначили две недели... Колено вправила сама себе дома.Стоматология — это отдельные цифры. По примеру сына: лечение каналов, удаление нервов и пломбирование одного зуба посчитали на 780 евро. Имплантация — один имплантат стоит 2 тысячи евро плюс коронка на него 800–900 евро."Нужно быть готовым к проверкам"Въезд в Белоруссию через границу Евросоюза для граждан Украины был сопряжён с проверками.— Мы сначала приехали сюда в июле прошлого [2025] года, понять, пропустят ли нас. Мы ни в каких "мероприятиях" не участвовали, в интернете ничего не писали и не комментировали. Нас проверяли долго и тщательно: была беседа индивидуальная каждого взрослого, и сына 19 лет с сотрудником КГБ. Проверяли телефоны у нас. К этому нужно быть готовыми: к долгому прохождению границы, проверке телефонов, беседе, отпечаткам пальцев... Это безопасность страны, и не стоит этого бояться.Выбор финальной точки на карте оказался неожиданным: не шумный столичный Минск, не почти европейские Брест или Гродно, а Тихий северо-восточный Витебск. Этот город был ближе остальных к России и дальше от Украины. А ещё — местная бюрократия оказалась очень эффективной. О сотрудниках витебского ОГиМ (Отдел Гражданства и Миграции МВД) Юлия отзывается с большой симпатией. — Нам здесь комфортно, Витебск вообще очень нам напоминает наш Донецк и Мариуполь. Мы всё прошли, приехали в Витебск, сняли посуточно жилье сначала, в ОГИМ зарегистрировались. Нашли квартиру в аренду, заключили договор и поехали в Нидерланды закрыть все дела и забрать вещи. Приехали сюда 21 августа, начали заниматься документами, переводами, медосмотрами, подготовкой к школе.Здесь очень хорошие сотрудники в ОГИМ, в Витебске в Октябрьском районе. Нам даже рекомендации давали, какие предприятия могут взять на работу украинцев, по опыту предыдущих переезжавших семей.Даже взять медкомиссию для рассмотрения дополнительной защиты в поликлинике: врач, которая занимается этим, буквально взяла нас за руку и провела по кабинетам — быстро, практически без очередей.Много хороших слов у украинской семьи нашлось и в адрес системы образования в Белоруссии.— В школу зачислили сразу по договору аренды. Дочкам нравится, и дети, и учителя относятся хорошо, программа обучения им интересна. Удивило, что много бесплатных кружков для детей и спортивных секций — если и есть оплата в некоторых, то раз в год, на поддержание техбазы. С родителями в классах мы нашли общий язык, нам только хорошие люди попадались.Совсем без трудностей всё же не обошлось. Смена юрисдикции потребовала от взрослых полностью пересмотреть подход к поиску средств к существованию. Дипломы об украинском образовании, стаж в украинском праве и банковском секторе оказались невостребованными — пришлось искать новую работу.— Муж юрист, я банковский работник. Соответственно, с нашими специальностями здесь работать не получится в той же сфере. Сын оформил самозанятость и работает в IT. Я по работе так же планирую оформить самозанятость или ремесленничество. Муж хочет развиваться в сфере ЛПХ (личные подсобные хозяйства), ему всегда это нравилось, и в Нидерландах он работал на фермах тоже. Счета в банках открывают без проблем, платно, как иностранцам. Пока купили здесь квартиру, получили РВП и пытаемся жить дальше."Путь назад отрезан"Чтобы окончательно осесть в Белоруссии, нужно получить гражданство, но это не так просто, как кажется. Семья Юлии получила отказ в дополнительной защите из-за ранее оформленного убежища в ЕС и теперь может рассчитывать только на стандартный регламент: разрешение на временное пребывание, ВНЖ через пять лет и гражданство — через десять.И главный риск здесь — срок действия украинских загранпаспортов.— Если у нас [украинцев, живущих за рубежом] заканчивается срок действия загранпаспорта и мы не получили новый, то отменяются все статусы, которые были получены. Мы вынуждены выезжать и делать новые [документы]. А ехать за паспортом на Украину — мужчинам путь назад отрезан, их не выпустят. Да скоро и женщин не будут выпускать...На вопрос, почему украинские переселенцы практически не общаются между собой и избегают публичных контактов в медиа, Юлия объяснила: люди боятся онлайн-преследования. Украинские интернет-сталкеры специально выуживают информацию по тем, кто бежал из Украины на "неугодные" территории.— На Украине есть каналы, чаты так называемые, которые собирают фото людей, семей, находящихся здесь, в России, и на новых территориях и "распинают" их, буквально описывая, кого как повесить, расстрелять и т.п. А так как у многих возникает необходимость поездок, возможно, за документами на Украину или в консульства, то лучше не рисковать с публичными высказываниями… Хочется просто спокойствия."Нужно быть готовыми"Оглядываясь на пройденный путь сквозь европейский транзит и белорусские КПП, Юлия уверена: Белоруссия — отличный выбор для украинцев, которые хотят покинуть страну и начать новую жизнь подальше от войны. При этом "отличный выбор" вовсе не означает, что этот путь будет простым.— Нужно внимательно изучать все вопросы и иметь финансовую подушку хотя бы на время рассмотрения документов и поиска работы. Нужно быть готовыми материально. И в начале — к долгому прохождению границы, проверке телефонов, беседе с сотрудниками КГБ, отпечаткам пальцев...В истории Юлии, её мужа и детей, легко узнать судьбы тысяч других семей,. В случае с нашей собеседницей Белоруссия оказалась даже роднее Киева — здесь хотя бы можно разговаривать по-русски.Но за культурную близость приходится платить: дипломированные юристы осваивают работу на земле, банковские специалисты уходят в ремесленничество, семьи годами балансируют на грани правовых статусов, отсчитывая дни до истечения срока действия своих паспортов и надеются получить новое гражданство раньше, чем наступит час "Икс".Но когда на другой чаше весов оказывается угроза мобилизации собственных мужа и сына или гибели родных людей, оказывается, что даже такой сложный и полный всех возможных рисков путь будет выбором без выбора.
https://ukraina.ru/20260803/gomelskaya-oblast-stanovitsya-forpostom-mezhevich-o-tom-zachem-belorussii-novaya-brigada-sso-1082100838.html
https://ukraina.ru/20260626/belorussiya-prinyala-reshenie-polkovnik-tikhanskiy-rasskazal-kak-minsk-gotovitsya-k-voyne-s-ukrainoy-1080662419.html
https://ukraina.ru/20260810/ionov-o-novom-podkhode-k-bezhentsam-s-ukrainy-evropa-prevraschaet-ukraintsev-v-pushechnoe-myaso-1082362184.html
https://ukraina.ru/20260720/es-uzhestochaet-vezd-dlya-ukraintsev-shesler-o-tom-pochemu-eto-ne-ostanovit-bezhentsev-1081633427.html
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Никита Волкович
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Без мобилизации и с русским языком: украинские беженцы строят новую жизнь в Белоруссии

17:10 14.08.2026 (обновлено: 17:22 14.08.2026)
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© AP / Markus Schreiber
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Никита Волкович
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По данным Госпогранкомитета Белоруссии, с февраля 2022 года в страну въехало больше 320 тысяч граждан Украины. А постоянно осели в республике около 43 тысяч человек. Почти треть из них – выходцы из ДНР
Кажется, что сложного для уроженца Донбасса взять и уехать в Белоруссию? Но на практике простое желание оказаться в стране, где на тебя не посмотрят косо за русский язык, может обернуться сагой длиной в полтора года.
Нашу героиню зовут Юлия Ч. — полного имени она попросила не называть. Ей 40 лет, по профессии — банковский работник, мужу — 46, юрист. Пара воспитывает троих детей.
Изданию Украина.ру Юлия рассказала о путешествии своей семьи и поделилась советами для украинцев, которые решат повторить её путь из Украины в Белоруссию.
"Каждый переезд думали, что скоро вернёмся домой..."
С 2014 года Юлия с супругом буквально жили на чемоданах.
— Я из с Волновахи Донецкой области. Мы жили в Донецке 10 лет, старшие дети там родились. Мы из Донецка переехали в Волноваху в 2014 году, оттуда переезжали в Приморск, Запорожье, снова в Волноваху, оттуда — в Краматорск, потом — Киев, из Киева в Вышгород. Каждый переезд думали, что это всё временно и скоро вернёмся домой…
Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
3 августа, 12:57
Гомельская область становится форпостом: Межевич о том, зачем Белоруссии новая бригада ССО
Будучи переселенцами с востока, Юлия и её домочадцы столкнулись с первыми притеснениями. Клеймо "донецких" преследовало их повсюду.
— Например в Киеве, когда мужа туда перевели на работу, <...> мы временно сняли комнату. А по квартирам нам отказывали два месяца, только из-за того, что мы из Донецкой области.
"Искали почти месяц тело..."
С началом СВО Волноваха стала одной из самых горячих точек, а в семью Юлии пришла трагедия.
— Там погибла моя мама 4 марта 2022 года. Искали почти месяц тело, нашли в морге в Макеевке. Ещё два дня — и похоронили бы в безымянной могиле.
В стране объявили мобилизацию, а значит — под угрозой были не только муж Юлии, но и её сын, которому вот-вот должно было исполниться 18 лет. Решили уезжать, пока это еще было законно.
— Сыну на момент выезда было 17 лет, на руках имел военный билет. Выехали в декабре 2023 года, за полгода до его совершеннолетия. Позже уже бы не выпустили парней. Мужчинам очень тяжело выезжать, особенно сейчас… На свой страх и риск.
"Из медицины доступен только парацетамол. Перелом лечила сама"
В Нидерландах уже обосновались родственники Юлии, но Евросоюз семья всегда рассматривала как промежуточную остановку — решение ехать именно в Белоруссию приняли с самого начала. Но пришлось задержаться: всему виной украинская бюрократия.
— Нужно было оформить внутренний украинский паспорт старшей дочери. Для этого подавали документы в Германии, ждали по полгода. За это время уже устроились работать и детей там [в Нидерландах] оформили в школу — там обязательно. Довольно сложно быстро решать вопросы с документами и закрытием всех дел.
Тиханский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
26 июня, 09:06
Белоруссия приняла решение: полковник Тиханский рассказал, как Минск готовится к войне с УкраинойВоенно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский в эфире Украина.ру рассказал о ситуации в Белоруссии непосредственно из Минска, а также о целях туманного ультиматума Зеленского и о готовности европейских стран к большой войне
Вроде бы жизнь наладилась: старшие работали, младшие быстро адаптировались к школе и даже освоили новый язык. Но взрослые были убеждены: дети должны расти в русскоязычной среде.
— Девочки выучили нидерландский язык, обе были успешны в учёбе, но мы не связывали будущее с этой страной и понимали, что им всё-таки лучше продолжить учёбу на русском языке. Дождались окончания учебного года, забрали документы, накопили средства и поехали.
Да и быт в Европе оказался далеко не безоблачным. Особенно неприятное впечатление, признаётся Юлия, оставила голландская медицина.
— В Нидерландах из медицины доступен только парацетамол. Очень серьёзная должна быть ситуация, чтобы записали к врачу. Из примеров: перелом пальца на ноге сама себе "лечила". Колено вылетало из сустава, боль невыносимая при ходьбе — даже не сделали снимок, пить диклофенак назначили две недели... Колено вправила сама себе дома.
Стоматология — это отдельные цифры. По примеру сына: лечение каналов, удаление нервов и пломбирование одного зуба посчитали на 780 евро. Имплантация — один имплантат стоит 2 тысячи евро плюс коронка на него 800–900 евро.
"Нужно быть готовым к проверкам"
Въезд в Белоруссию через границу Евросоюза для граждан Украины был сопряжён с проверками.
— Мы сначала приехали сюда в июле прошлого [2025] года, понять, пропустят ли нас. Мы ни в каких "мероприятиях" не участвовали, в интернете ничего не писали и не комментировали. Нас проверяли долго и тщательно: была беседа индивидуальная каждого взрослого, и сына 19 лет с сотрудником КГБ. Проверяли телефоны у нас. К этому нужно быть готовыми: к долгому прохождению границы, проверке телефонов, беседе, отпечаткам пальцев... Это безопасность страны, и не стоит этого бояться.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
10 августа, 17:04
Ионов о новом подходе к беженцам с Украины: Европа превращает украинцев в "пушечное мясо"Новые правила ЕС для военнообязанных украинцев — это серьёзное ограничение гуманитарного подхода. Европа фактически перестала видеть в них людей, которые нуждаются в защите. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов
Выбор финальной точки на карте оказался неожиданным: не шумный столичный Минск, не почти европейские Брест или Гродно, а Тихий северо-восточный Витебск. Этот город был ближе остальных к России и дальше от Украины. А ещё — местная бюрократия оказалась очень эффективной. О сотрудниках витебского ОГиМ (Отдел Гражданства и Миграции МВД) Юлия отзывается с большой симпатией.
— Нам здесь комфортно, Витебск вообще очень нам напоминает наш Донецк и Мариуполь. Мы всё прошли, приехали в Витебск, сняли посуточно жилье сначала, в ОГИМ зарегистрировались. Нашли квартиру в аренду, заключили договор и поехали в Нидерланды закрыть все дела и забрать вещи. Приехали сюда 21 августа, начали заниматься документами, переводами, медосмотрами, подготовкой к школе.
Здесь очень хорошие сотрудники в ОГИМ, в Витебске в Октябрьском районе. Нам даже рекомендации давали, какие предприятия могут взять на работу украинцев, по опыту предыдущих переезжавших семей.
Даже взять медкомиссию для рассмотрения дополнительной защиты в поликлинике: врач, которая занимается этим, буквально взяла нас за руку и провела по кабинетам — быстро, практически без очередей.
Много хороших слов у украинской семьи нашлось и в адрес системы образования в Белоруссии.
— В школу зачислили сразу по договору аренды. Дочкам нравится, и дети, и учителя относятся хорошо, программа обучения им интересна. Удивило, что много бесплатных кружков для детей и спортивных секций — если и есть оплата в некоторых, то раз в год, на поддержание техбазы. С родителями в классах мы нашли общий язык, нам только хорошие люди попадались.
Совсем без трудностей всё же не обошлось. Смена юрисдикции потребовала от взрослых полностью пересмотреть подход к поиску средств к существованию. Дипломы об украинском образовании, стаж в украинском праве и банковском секторе оказались невостребованными — пришлось искать новую работу.
— Муж юрист, я банковский работник. Соответственно, с нашими специальностями здесь работать не получится в той же сфере. Сын оформил самозанятость и работает в IT. Я по работе так же планирую оформить самозанятость или ремесленничество. Муж хочет развиваться в сфере ЛПХ (личные подсобные хозяйства), ему всегда это нравилось, и в Нидерландах он работал на фермах тоже. Счета в банках открывают без проблем, платно, как иностранцам. Пока купили здесь квартиру, получили РВП и пытаемся жить дальше.
"Путь назад отрезан"
Чтобы окончательно осесть в Белоруссии, нужно получить гражданство, но это не так просто, как кажется. Семья Юлии получила отказ в дополнительной защите из-за ранее оформленного убежища в ЕС и теперь может рассчитывать только на стандартный регламент: разрешение на временное пребывание, ВНЖ через пять лет и гражданство — через десять.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
20 июля, 05:15
ЕС ужесточает въезд для украинцев: Шеслер о том, почему это не остановит беженцевДаже после введения новых правил ЕС в марте 2027 года для большинства желающих покинуть Украину ничего не изменится. Поток украинских беженцев призывного возраста в Европу не вырастет, но и не уменьшится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер
И главный риск здесь — срок действия украинских загранпаспортов.
— Если у нас [украинцев, живущих за рубежом] заканчивается срок действия загранпаспорта и мы не получили новый, то отменяются все статусы, которые были получены. Мы вынуждены выезжать и делать новые [документы]. А ехать за паспортом на Украину — мужчинам путь назад отрезан, их не выпустят. Да скоро и женщин не будут выпускать...
На вопрос, почему украинские переселенцы практически не общаются между собой и избегают публичных контактов в медиа, Юлия объяснила: люди боятся онлайн-преследования. Украинские интернет-сталкеры специально выуживают информацию по тем, кто бежал из Украины на "неугодные" территории.
— На Украине есть каналы, чаты так называемые, которые собирают фото людей, семей, находящихся здесь, в России, и на новых территориях и "распинают" их, буквально описывая, кого как повесить, расстрелять и т.п. А так как у многих возникает необходимость поездок, возможно, за документами на Украину или в консульства, то лучше не рисковать с публичными высказываниями… Хочется просто спокойствия.
"Нужно быть готовыми"
Оглядываясь на пройденный путь сквозь европейский транзит и белорусские КПП, Юлия уверена: Белоруссия — отличный выбор для украинцев, которые хотят покинуть страну и начать новую жизнь подальше от войны. При этом "отличный выбор" вовсе не означает, что этот путь будет простым.
— Нужно внимательно изучать все вопросы и иметь финансовую подушку хотя бы на время рассмотрения документов и поиска работы. Нужно быть готовыми материально. И в начале — к долгому прохождению границы, проверке телефонов, беседе с сотрудниками КГБ, отпечаткам пальцев...
беженцы - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
1 июня, 10:17
Украинских беженцев-мужчин лишат статуса в ЕСЕвросоюз готовится нанести предательский удар в спину украинским беженцам. Страны ЕС обсуждают отмену статуса временной защиты для мужчин призывного возраста. братно на Украину, прямо в лапы ТЦК. Об этом пишет портал Euractiv
В истории Юлии, её мужа и детей, легко узнать судьбы тысяч других семей,. В случае с нашей собеседницей Белоруссия оказалась даже роднее Киева — здесь хотя бы можно разговаривать по-русски.
Но за культурную близость приходится платить: дипломированные юристы осваивают работу на земле, банковские специалисты уходят в ремесленничество, семьи годами балансируют на грани правовых статусов, отсчитывая дни до истечения срока действия своих паспортов и надеются получить новое гражданство раньше, чем наступит час "Икс".
Но когда на другой чаше весов оказывается угроза мобилизации собственных мужа и сына или гибели родных людей, оказывается, что даже такой сложный и полный всех возможных рисков путь будет выбором без выбора.
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17:12Украина построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО
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