Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата - 14.08.2026 Украина.ру
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Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата
Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата - 14.08.2026 Украина.ру
Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата
Старшего лейтенанта одного из районных ТЦК и СП (военкомата) Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата и другие противоправные деяния. Об этом 14 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-14T18:08
2026-08-14T18:08
новости
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мобилизация на украине
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Пьяный офицер избил солдата, что последнему потребовалось оперативное вмешательство врачей. К утру 13 августа в больницу доставили 45-летнего военнослужащего из Львова. Он сообщил, что травму получил в помещении одного из районных ТЦК и СП в результате действий заместителя начальника роты. Избитого солдата прооперировали."По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который в это время нес службу в наряде. Он унижал подчиненного, демонстрировал свое превосходство и применил к нему физическую силу. В результате военнослужащий получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения", - рассказали в ГБР.Пребывание офицера в состоянии сильного алкогольного опьянения подтвердили свидетели и результаты освидетельствования. Работники ГБР допросили потерпевшего, свидетелей и очевидцев, провели следственные эксперименты, изъяли документы о прохождении службы участниками происшествия и получили медицинскую документацию. Злодея задержали и сообщили ему о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи УК за это предусматривает до 12 лет лишения свободы. "Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ГБР.Также стало известно, что На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиенияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, ивано-франковская область, украина, россия, тцк, гбр, украина.ру, западная украина, мобилизация на украине, ситуация на украине, дедовщина, пьянство
Новости, Ивано-Франковская область, Украина, Россия, ТЦК, ГБР, Украина.ру, Западная Украина, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, дедовщина, пьянство

Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата

18:08 14.08.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : ГБР Украины
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Старшего лейтенанта одного из районных ТЦК и СП (военкомата) Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата и другие противоправные деяния. Об этом 14 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Пьяный офицер избил солдата, что последнему потребовалось оперативное вмешательство врачей.
К утру 13 августа в больницу доставили 45-летнего военнослужащего из Львова. Он сообщил, что травму получил в помещении одного из районных ТЦК и СП в результате действий заместителя начальника роты. Избитого солдата прооперировали.
"По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который в это время нес службу в наряде. Он унижал подчиненного, демонстрировал свое превосходство и применил к нему физическую силу. В результате военнослужащий получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения", - рассказали в ГБР.
Пребывание офицера в состоянии сильного алкогольного опьянения подтвердили свидетели и результаты освидетельствования. Работники ГБР допросили потерпевшего, свидетелей и очевидцев, провели следственные эксперименты, изъяли документы о прохождении службы участниками происшествия и получили медицинскую документацию.
Злодея задержали и сообщили ему о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи УК за это предусматривает до 12 лет лишения свободы.
"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ГБР.
Также стало известно, что На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиения
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа
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