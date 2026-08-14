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Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата
Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата - 14.08.2026 Украина.ру
Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата
Старшего лейтенанта одного из районных ТЦК и СП (военкомата) Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата и другие противоправные деяния. Об этом 14 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-14T18:08
2026-08-14T18:08
2026-08-14T18:08
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Пьяный офицер избил солдата, что последнему потребовалось оперативное вмешательство врачей. К утру 13 августа в больницу доставили 45-летнего военнослужащего из Львова. Он сообщил, что травму получил в помещении одного из районных ТЦК и СП в результате действий заместителя начальника роты. Избитого солдата прооперировали."По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который в это время нес службу в наряде. Он унижал подчиненного, демонстрировал свое превосходство и применил к нему физическую силу. В результате военнослужащий получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения", - рассказали в ГБР.Пребывание офицера в состоянии сильного алкогольного опьянения подтвердили свидетели и результаты освидетельствования. Работники ГБР допросили потерпевшего, свидетелей и очевидцев, провели следственные эксперименты, изъяли документы о прохождении службы участниками происшествия и получили медицинскую документацию. Злодея задержали и сообщили ему о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи УК за это предусматривает до 12 лет лишения свободы. "Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ГБР.Также стало известно, что На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиенияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, ивано-франковская область, украина, россия, тцк, гбр, украина.ру, западная украина, мобилизация на украине, ситуация на украине, дедовщина, пьянство
Новости, Ивано-Франковская область, Украина, Россия, ТЦК, ГБР, Украина.ру, Западная Украина, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, дедовщина, пьянство
Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата
Старшего лейтенанта одного из районных ТЦК и СП (военкомата) Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата и другие противоправные деяния. Об этом 14 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Пьяный офицер избил солдата, что последнему потребовалось оперативное вмешательство врачей.
К утру 13 августа в больницу доставили 45-летнего военнослужащего из Львова. Он сообщил, что травму получил в помещении одного из районных ТЦК и СП в результате действий заместителя начальника роты. Избитого солдата прооперировали.
"По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который в это время нес службу в наряде. Он унижал подчиненного, демонстрировал свое превосходство и применил к нему физическую силу. В результате военнослужащий получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения", - рассказали в ГБР.
Пребывание офицера в состоянии сильного алкогольного опьянения подтвердили свидетели и результаты освидетельствования. Работники ГБР допросили потерпевшего, свидетелей и очевидцев, провели следственные эксперименты, изъяли документы о прохождении службы участниками происшествия и получили медицинскую документацию.
Злодея задержали и сообщили ему о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи УК за это предусматривает до 12 лет лишения свободы.
"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ГБР.
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