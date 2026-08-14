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Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата

Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата - 14.08.2026 Украина.ру

Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдата

Старшего лейтенанта одного из районных ТЦК и СП (военкомата) Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата и другие противоправные деяния. Об этом 14 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-14T18:08

2026-08-14T18:08

2026-08-14T18:08

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Пьяный офицер избил солдата, что последнему потребовалось оперативное вмешательство врачей. К утру 13 августа в больницу доставили 45-летнего военнослужащего из Львова. Он сообщил, что травму получил в помещении одного из районных ТЦК и СП в результате действий заместителя начальника роты. Избитого солдата прооперировали."По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК и СП в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который в это время нес службу в наряде. Он унижал подчиненного, демонстрировал свое превосходство и применил к нему физическую силу. В результате военнослужащий получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения", - рассказали в ГБР.Пребывание офицера в состоянии сильного алкогольного опьянения подтвердили свидетели и результаты освидетельствования. Работники ГБР допросили потерпевшего, свидетелей и очевидцев, провели следственные эксперименты, изъяли документы о прохождении службы участниками происшествия и получили медицинскую документацию. Злодея задержали и сообщили ему о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения. Санкция статьи УК за это предусматривает до 12 лет лишения свободы. "Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ГБР.Также стало известно, что На Украине мужчина умер через два дня после мобилизации со следами избиенияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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