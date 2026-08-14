"С вооружением у США беда": Дробницкий объяснил, почему Трамп не дал Киеву Patriot - 14.08.2026 Украина.ру
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"С вооружением у США беда": Дробницкий объяснил, почему Трамп не дал Киеву Patriot
"С вооружением у США беда": Дробницкий объяснил, почему Трамп не дал Киеву Patriot - 14.08.2026 Украина.ру
"С вооружением у США беда": Дробницкий объяснил, почему Трамп не дал Киеву Patriot
Дональд Трамп не отыгрывал назад свое обещание передать Украине Patriot, поскольку у США их просто нет. Заявление о лицензионном производстве было лишь домашней заготовкой для интервью, а сами системы неэффективны против российского оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-08-14T18:16
2026-08-14T18:16
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Отвечая на вопрос о том, почему Трамп передумал выдавать лицензию на производство Patriot, эксперт заявил, что никакого отыгрыша не было — у США их просто нет."Это иллюзия, думать, что он отыграл назад. У него нет Patriot. Заявление о производстве их по лицензии было домашней заготовкой для интервью. Предполагалось, что делать перехватчики будет не Украина, а европейцы", — отметил политолог.По словам эксперта, американские системы неэффективны против российских вооружений. "И Patriot, на самом деле, против целого ряда угроз со стороны России не работают", — подчеркнул Дробницкий.Он также обратил внимание на противоречивость риторики Вашингтона. "В один день можно говорить, что США настолько великие, что оружия у них завались, в другой, что Patriot им нужны самим. Но все знают, что с вооружением у США беда, и что такого расхода боеприпасов не было никогда", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, оружие, зрк patriot
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, оружие, ЗРК Patriot

"С вооружением у США беда": Дробницкий объяснил, почему Трамп не дал Киеву Patriot

18:16 14.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Дональд Трамп не отыгрывал назад свое обещание передать Украине Patriot, поскольку у США их просто нет. Заявление о лицензионном производстве было лишь домашней заготовкой для интервью, а сами системы неэффективны против российского оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, почему Трамп передумал выдавать лицензию на производство Patriot, эксперт заявил, что никакого отыгрыша не было — у США их просто нет.
"Это иллюзия, думать, что он отыграл назад. У него нет Patriot. Заявление о производстве их по лицензии было домашней заготовкой для интервью. Предполагалось, что делать перехватчики будет не Украина, а европейцы", — отметил политолог.
По словам эксперта, американские системы неэффективны против российских вооружений. "И Patriot, на самом деле, против целого ряда угроз со стороны России не работают", — подчеркнул Дробницкий.
Он также обратил внимание на противоречивость риторики Вашингтона. "В один день можно говорить, что США настолько великие, что оружия у них завались, в другой, что Patriot им нужны самим. Но все знают, что с вооружением у США беда, и что такого расхода боеприпасов не было никогда", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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