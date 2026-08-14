https://ukraina.ru/20260814/s-vooruzheniem-u-ssha-beda-drobnitskiy-obyasnil-pochemu-tramp-ne-dal-kievu-patriot-1082489891.html

"С вооружением у США беда": Дробницкий объяснил, почему Трамп не дал Киеву Patriot

"С вооружением у США беда": Дробницкий объяснил, почему Трамп не дал Киеву Patriot - 14.08.2026 Украина.ру

"С вооружением у США беда": Дробницкий объяснил, почему Трамп не дал Киеву Patriot

Дональд Трамп не отыгрывал назад свое обещание передать Украине Patriot, поскольку у США их просто нет. Заявление о лицензионном производстве было лишь домашней заготовкой для интервью, а сами системы неэффективны против российского оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-08-14T18:16

2026-08-14T18:16

2026-08-14T18:16

новости

сша

украина

россия

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

оружие

зрк patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101640/93/1016409373_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_ac9160d0704c9884a8b9a5a5bed45c7c.jpg

Отвечая на вопрос о том, почему Трамп передумал выдавать лицензию на производство Patriot, эксперт заявил, что никакого отыгрыша не было — у США их просто нет."Это иллюзия, думать, что он отыграл назад. У него нет Patriot. Заявление о производстве их по лицензии было домашней заготовкой для интервью. Предполагалось, что делать перехватчики будет не Украина, а европейцы", — отметил политолог.По словам эксперта, американские системы неэффективны против российских вооружений. "И Patriot, на самом деле, против целого ряда угроз со стороны России не работают", — подчеркнул Дробницкий.Он также обратил внимание на противоречивость риторики Вашингтона. "В один день можно говорить, что США настолько великие, что оружия у них завались, в другой, что Patriot им нужны самим. Но все знают, что с вооружением у США беда, и что такого расхода боеприпасов не было никогда", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, оружие, зрк patriot