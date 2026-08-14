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Украинских уклонистов спасали оформлением стоматологами - СБУ

Украинских уклонистов спасали оформлением стоматологами - СБУ - 14.08.2026 Украина.ру

Украинских уклонистов спасали оформлением стоматологами - СБУ

Уклонистов на Украине трудоустраивали врачами, ставили им фиктивные диагнозы и помогали сбежать за границу. Об этом 14 августа сообщила Служба безопасности Украины

2026-08-14T19:36

2026-08-14T19:36

2026-08-14T19:36

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Очередную схему спасения соотечественников на возмездной основе спецслужба выявила на Западной Украине. "Во Львове разоблачены директор и заведующая отделением стоматологической поликлиники горсовета, которые организовали фиктивное трудоустройство военнообязанных с последующим "бронированием" от мобилизации", - сказано в публикации СБУ. Устройство в штат поликлиники и бронь от мобилизации обходилась военнообязанным в $5,5 тыс. До $16 тыс стоило увольнение действующих военнослужащих ВСУ по состоянию здоровья. Также за доллары продавались фиктивные диагнозов и документы об инвалидности. Подделывались документы о прохождении лечения в стационаре или об уходе за родственниками, что тоже являлось формальным основанием избежать отправки на фронт.Коррупционеры вносили фиктивные сведения в электронные базы учета. Так, двое сотрудников военкомата из Ивано-Франковской области на Западной Украине за денежное вознаграждение снимали уклонистов с розыска.СБУ выяснила, что уклонисты сбегали с Украины по поддельным документам через пограничные пункты пропуска и пешком вне таковых. Украинским мужчинам стоило это $8-30 тыс.Так, за 11 тыс евро житель Самборского района Львовской области на собственном автомобиле доставлял пассажиров в локацию около госграницы и проводил инструктаж беглецов по её пересечению вне официальных пунктов пропуска, рассказали в СБУ.Спецслужба сообщила о задержании 13 организаторов 10 разных схем уклонения в Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.Также выяснилось, что Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах ЧерниговаБольше новостей дня представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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