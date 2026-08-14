Украинских уклонистов спасали оформлением стоматологами - СБУ - 14.08.2026 Украина.ру
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Украинских уклонистов спасали оформлением стоматологами - СБУ
Украинских уклонистов спасали оформлением стоматологами - СБУ - 14.08.2026 Украина.ру
Украинских уклонистов спасали оформлением стоматологами - СБУ
Уклонистов на Украине трудоустраивали врачами, ставили им фиктивные диагнозы и помогали сбежать за границу. Об этом 14 августа сообщила Служба безопасности Украины
2026-08-14T19:36
2026-08-14T19:36
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Очередную схему спасения соотечественников на возмездной основе спецслужба выявила на Западной Украине. "Во Львове разоблачены директор и заведующая отделением стоматологической поликлиники горсовета, которые организовали фиктивное трудоустройство военнообязанных с последующим "бронированием" от мобилизации", - сказано в публикации СБУ. Устройство в штат поликлиники и бронь от мобилизации обходилась военнообязанным в $5,5 тыс. До $16 тыс стоило увольнение действующих военнослужащих ВСУ по состоянию здоровья. Также за доллары продавались фиктивные диагнозов и документы об инвалидности. Подделывались документы о прохождении лечения в стационаре или об уходе за родственниками, что тоже являлось формальным основанием избежать отправки на фронт.Коррупционеры вносили фиктивные сведения в электронные базы учета. Так, двое сотрудников военкомата из Ивано-Франковской области на Западной Украине за денежное вознаграждение снимали уклонистов с розыска.СБУ выяснила, что уклонисты сбегали с Украины по поддельным документам через пограничные пункты пропуска и пешком вне таковых. Украинским мужчинам стоило это $8-30 тыс.Так, за 11 тыс евро житель Самборского района Львовской области на собственном автомобиле доставлял пассажиров в локацию около госграницы и проводил инструктаж беглецов по её пересечению вне официальных пунктов пропуска, рассказали в СБУ.Спецслужба сообщила о задержании 13 организаторов 10 разных схем уклонения в Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.Также выяснилось, что Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах ЧерниговаБольше новостей дня представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, западная украина, ивано-франковская область, сбу, вооруженные силы украины, украина.ру, львовская область, мобилизация на украине, ситуация на украине, уклонисты
Новости, Украина, Западная Украина, Ивано-Франковская область, СБУ, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Львовская область, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, уклонисты

Украинских уклонистов спасали оформлением стоматологами - СБУ

19:36 14.08.2026
 
© Фото : СБУ
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : СБУ
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Уклонистов на Украине трудоустраивали врачами, ставили им фиктивные диагнозы и помогали сбежать за границу. Об этом 14 августа сообщила Служба безопасности Украины
Очередную схему спасения соотечественников на возмездной основе спецслужба выявила на Западной Украине.
"Во Львове разоблачены директор и заведующая отделением стоматологической поликлиники горсовета, которые организовали фиктивное трудоустройство военнообязанных с последующим "бронированием" от мобилизации", - сказано в публикации СБУ.
Устройство в штат поликлиники и бронь от мобилизации обходилась военнообязанным в $5,5 тыс. До $16 тыс стоило увольнение действующих военнослужащих ВСУ по состоянию здоровья.
Также за доллары продавались фиктивные диагнозов и документы об инвалидности. Подделывались документы о прохождении лечения в стационаре или об уходе за родственниками, что тоже являлось формальным основанием избежать отправки на фронт.
Коррупционеры вносили фиктивные сведения в электронные базы учета. Так, двое сотрудников военкомата из Ивано-Франковской области на Западной Украине за денежное вознаграждение снимали уклонистов с розыска.
СБУ выяснила, что уклонисты сбегали с Украины по поддельным документам через пограничные пункты пропуска и пешком вне таковых. Украинским мужчинам стоило это $8-30 тыс.
Так, за 11 тыс евро житель Самборского района Львовской области на собственном автомобиле доставлял пассажиров в локацию около госграницы и проводил инструктаж беглецов по её пересечению вне официальных пунктов пропуска, рассказали в СБУ.
Спецслужба сообщила о задержании 13 организаторов 10 разных схем уклонения в Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Также выяснилось, что Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова
Больше новостей дня представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа
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