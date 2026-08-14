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Киевский участковый оказался наркодилером-миллионером

Киевский участковый оказался наркодилером-миллионером - 14.08.2026 Украина.ру

Киевский участковый оказался наркодилером-миллионером

Завершено досудебное расследование в отношении теперь уже бывшего участкового офицера Святошинского управления полиции Киева, которого уличили в перевозке около 5 кг психотропного вещества. Об этом 14 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-14T18:28

2026-08-14T18:28

2026-08-14T18:28

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"Вечером 13 мая 2026 года на Житомирщине правоохранители остановили автомобиль столичного полицейского для проверки документов. Во время осмотра машины в багажнике обнаружили пакеты с белым порошкообразным веществом", - сказано в публикации ГБР.Экспертиза установила, что полицейский перевозил PVP — психотропное вещество, известное в незаконном обороте как "соли". "Всего полицейский перевозил около 5 кг психотропов, - уточнили следователи. Ориентировочная стоимость такой партии на нелегальном рынке могла достигать 5 млн грн (более $111 тыс)".ГБР установило, что запрещенные вещества мужчина покупал в Киеве, а сбывать планировал в Житомирской области, откуда он родом. Своей вины правоохранитель не признал. "Сейчас он уволен из Национальной полиции", - добавили в ГБР.Там также сообщили, что что теперь уже бывший правоохранитель обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы - столько же, сколько и офицеру военкомата, избившему солдата в ТЦК. Новости на эту тему: Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдатаБольше новостей дня представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, гбр, тцк, наркотики, наркобизнес, наркодельцы, нацполиция, криминал