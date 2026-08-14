https://ukraina.ru/20260814/kievskiy-uchastkovyy-okazalsya-narkodilerom-millionerom-1082503386.html
Киевский участковый оказался наркодилером-миллионером
Киевский участковый оказался наркодилером-миллионером - 14.08.2026 Украина.ру
Киевский участковый оказался наркодилером-миллионером
Завершено досудебное расследование в отношении теперь уже бывшего участкового офицера Святошинского управления полиции Киева, которого уличили в перевозке около 5 кг психотропного вещества. Об этом 14 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-14T18:28
2026-08-14T18:28
2026-08-14T18:28
новости
украина
киев
гбр
тцк
наркотики
наркобизнес
наркодельцы
нацполиция
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082502762_0:274:1200:949_1920x0_80_0_0_00f1a8a94228c2938e76a6834b79d6bc.jpg
"Вечером 13 мая 2026 года на Житомирщине правоохранители остановили автомобиль столичного полицейского для проверки документов. Во время осмотра машины в багажнике обнаружили пакеты с белым порошкообразным веществом", - сказано в публикации ГБР.Экспертиза установила, что полицейский перевозил PVP — психотропное вещество, известное в незаконном обороте как "соли". "Всего полицейский перевозил около 5 кг психотропов, - уточнили следователи. Ориентировочная стоимость такой партии на нелегальном рынке могла достигать 5 млн грн (более $111 тыс)".ГБР установило, что запрещенные вещества мужчина покупал в Киеве, а сбывать планировал в Житомирской области, откуда он родом. Своей вины правоохранитель не признал. "Сейчас он уволен из Национальной полиции", - добавили в ГБР.Там также сообщили, что что теперь уже бывший правоохранитель обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы - столько же, сколько и офицеру военкомата, избившему солдата в ТЦК. Новости на эту тему: Пьяный офицер военкомата на Западной Украине "воспитательно" избил солдатаБольше новостей дня представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0e/1082502762_0:161:1200:1061_1920x0_80_0_0_9868f4044d13a1b63796bcc0503fff94.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, гбр, тцк, наркотики, наркобизнес, наркодельцы, нацполиция, криминал
Новости, Украина, Киев, ГБР, ТЦК, наркотики, наркобизнес, наркодельцы, Нацполиция, криминал
Киевский участковый оказался наркодилером-миллионером
Завершено досудебное расследование в отношении теперь уже бывшего участкового офицера Святошинского управления полиции Киева, которого уличили в перевозке около 5 кг психотропного вещества. Об этом 14 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Вечером 13 мая 2026 года на Житомирщине правоохранители остановили автомобиль столичного полицейского для проверки документов. Во время осмотра машины в багажнике обнаружили пакеты с белым порошкообразным веществом", - сказано в публикации ГБР.
Экспертиза установила, что полицейский перевозил PVP — психотропное вещество, известное в незаконном обороте как "соли".
"Всего полицейский перевозил около 5 кг психотропов, - уточнили следователи. Ориентировочная стоимость такой партии на нелегальном рынке могла достигать 5 млн грн (более $111 тыс)".
ГБР установило, что запрещенные вещества мужчина покупал в Киеве, а сбывать планировал в Житомирской области, откуда он родом. Своей вины правоохранитель не признал.
"Сейчас он уволен из Национальной полиции", - добавили в ГБР.
Там также сообщили, что что теперь уже бывший правоохранитель обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы - столько же, сколько и офицеру военкомата, избившему солдата в ТЦК.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.