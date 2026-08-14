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После удара ВСУ в Брянске потушили пожар и рассказали о погибшем и раненых

После удара ВСУ в Брянске потушили пожар и рассказали о погибшем и раненых - 14.08.2026 Украина.ру

После удара ВСУ в Брянске потушили пожар и рассказали о погибшем и раненых

Пострадавшим от удара украинской армии жителям Брянска оказали помощь медики и волонтёры. Об этом 14 августа сообщил врио губернатора Егор Ковальчук

2026-08-14T18:55

2026-08-14T18:55

2026-08-14T18:55

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ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска - пожар потушили во второй половине дня в пятницу."В данный момент на объекте пожар локализован. Следственным управлением по Брянской области и сотрудниками Брянской городской администрации проводится поквартирный обход для установления и оценки ущерба", - написал врио губернатора.Он сообщил также, что волонтёры помогают жильцам в квартирах и убирают дворовую территорию. Завтра с утра областные строительные организации начнут работы по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий на этажах."По данным медиков, завершен осмотр всех пострадавших. Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно", - написал Ковальчук.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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