После удара ВСУ в Брянске потушили пожар и рассказали о погибшем и раненых - 14.08.2026 Украина.ру
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После удара ВСУ в Брянске потушили пожар и рассказали о погибшем и раненых
После удара ВСУ в Брянске потушили пожар и рассказали о погибшем и раненых - 14.08.2026 Украина.ру
После удара ВСУ в Брянске потушили пожар и рассказали о погибшем и раненых
Пострадавшим от удара украинской армии жителям Брянска оказали помощь медики и волонтёры. Об этом 14 августа сообщил врио губернатора Егор Ковальчук
2026-08-14T18:55
2026-08-14T18:55
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ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска - пожар потушили во второй половине дня в пятницу."В данный момент на объекте пожар локализован. Следственным управлением по Брянской области и сотрудниками Брянской городской администрации проводится поквартирный обход для установления и оценки ущерба", - написал врио губернатора.Он сообщил также, что волонтёры помогают жильцам в квартирах и убирают дворовую территорию. Завтра с утра областные строительные организации начнут работы по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий на этажах."По данным медиков, завершен осмотр всех пострадавших. Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно", - написал Ковальчук.Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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После удара ВСУ в Брянске потушили пожар и рассказали о погибшем и раненых

18:55 14.08.2026
 
© Фото : Пресс-служба губернатора Брянской области / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Брянской области
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Пострадавшим от удара украинской армии жителям Брянска оказали помощь медики и волонтёры. Об этом 14 августа сообщил врио губернатора Егор Ковальчук
ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска - пожар потушили во второй половине дня в пятницу.
"В данный момент на объекте пожар локализован. Следственным управлением по Брянской области и сотрудниками Брянской городской администрации проводится поквартирный обход для установления и оценки ущерба", - написал врио губернатора.
Он сообщил также, что волонтёры помогают жильцам в квартирах и убирают дворовую территорию. Завтра с утра областные строительные организации начнут работы по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий на этажах.
"По данным медиков, завершен осмотр всех пострадавших. Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно", - написал Ковальчук.
Актуальное интервью: Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Перемирие, которого не будет: что напомнила Россия. Итоги 14 августа
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