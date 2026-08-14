https://ukraina.ru/20260814/ukrainskim-zheleznodorozhnikam-poobeschali-povysit-zarplatu-no-est-nyuans-1082501000.html
Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс
Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс - 14.08.2026 Украина.ру
Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс
С 1 сентября сотрудникам "Укрзализныци" повысят зарплаты на 10–15%. Об этом 14 августа заявил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник во время встречи с железнодорожниками
2026-08-14T17:17
2026-08-14T17:17
2026-08-14T17:17
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Повышение затронет более 150 тысяч работников, в основном сотрудников ремонтных цехов и бригад обслуживания путей.Однако радости после объявления не случилось. В сети сотрудники пишут, что им уже обещали поднять зарплату на 20% в июне, но этого не произошло. Кроме того, у рядовых сотрудников УЗ зарплаты составляют 6–18 тысяч гривен, и прибавка в 10% уйдёт на налоги.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс
С 1 сентября сотрудникам "Укрзализныци" повысят зарплаты на 10–15%. Об этом 14 августа заявил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник во время встречи с железнодорожниками