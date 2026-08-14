https://ukraina.ru/20260814/ukrainskim-zheleznodorozhnikam-poobeschali-povysit-zarplatu-no-est-nyuans-1082501000.html

Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс

Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс - 14.08.2026 Украина.ру

Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс

С 1 сентября сотрудникам "Укрзализныци" повысят зарплаты на 10–15%. Об этом 14 августа заявил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник во время встречи с железнодорожниками

2026-08-14T17:17

2026-08-14T17:17

2026-08-14T17:17

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Повышение затронет более 150 тысяч работников, в основном сотрудников ремонтных цехов и бригад обслуживания путей.Однако радости после объявления не случилось. В сети сотрудники пишут, что им уже обещали поднять зарплату на 20% в июне, но этого не произошло. Кроме того, у рядовых сотрудников УЗ зарплаты составляют 6–18 тысяч гривен, и прибавка в 10% уйдёт на налоги.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, украина.ру