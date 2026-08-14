Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс - 14.08.2026 Украина.ру
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Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс
Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс - 14.08.2026 Украина.ру
Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс
С 1 сентября сотрудникам "Укрзализныци" повысят зарплаты на 10–15%. Об этом 14 августа заявил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник во время встречи с железнодорожниками
2026-08-14T17:17
2026-08-14T17:17
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Повышение затронет более 150 тысяч работников, в основном сотрудников ремонтных цехов и бригад обслуживания путей.Однако радости после объявления не случилось. В сети сотрудники пишут, что им уже обещали поднять зарплату на 20% в июне, но этого не произошло. Кроме того, у рядовых сотрудников УЗ зарплаты составляют 6–18 тысяч гривен, и прибавка в 10% уйдёт на налоги.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Украинским железнодорожникам пообещали повысить зарплату, но есть нюанс

17:17 14.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкСегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по депо «Укрзализныци» в Одессе, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба
Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар по депо «Укрзализныци» в Одессе, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© telegram ukr_2025_ru
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С 1 сентября сотрудникам "Укрзализныци" повысят зарплаты на 10–15%. Об этом 14 августа заявил министр инфраструктуры Украины Николай Калашник во время встречи с железнодорожниками
Повышение затронет более 150 тысяч работников, в основном сотрудников ремонтных цехов и бригад обслуживания путей.
Однако радости после объявления не случилось.
В сети сотрудники пишут, что им уже обещали поднять зарплату на 20% в июне, но этого не произошло.
Кроме того, у рядовых сотрудников УЗ зарплаты составляют 6–18 тысяч гривен, и прибавка в 10% уйдёт на налоги.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отказ от расстрельной должности, провалы ВСУ, украинский след Байдена. Хроника событий на утро 14 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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