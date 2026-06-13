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ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - 13.06.2026 Украина.ру

ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Украинские войска вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате повреждены три автомобиля, два из которых сгорели, а также топливозаправочные колонки. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-13T16:15

2026-06-13T16:15

2026-06-13T16:15

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ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома.В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнём. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станции. На настоящий момент сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции.Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон на территории станции и в районе её расположения остаётся в пределах естественных значений.Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что европейские элиты опасаются поражения Украины сильнее, чем сам Киев, поскольку это может стоить им власти. По его словам, обстрелы Запорожской АЭС не прекратятся до конца конфликта, пока Запад продолжает оказывать поддержку.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина, киев, запад, запорожская аэс, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация