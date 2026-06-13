ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - 13.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260613/vsu-vnov-udarili-po-transportnomu-tsekhu-zaporozhskoy-aes-1080172713.html
ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - 13.06.2026 Украина.ру
ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
Украинские войска вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате повреждены три автомобиля, два из которых сгорели, а также топливозаправочные колонки. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-13T16:15
2026-06-13T16:15
украина
киев
запад
запорожская аэс
украина.ру
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079760225_0:179:960:719_1920x0_80_0_0_7b8a1b784a861e637da1dbab1f71fd62.jpg
ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома.В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнём. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станции. На настоящий момент сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции.Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон на территории станции и в районе её расположения остаётся в пределах естественных значений.Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что европейские элиты опасаются поражения Украины сильнее, чем сам Киев, поскольку это может стоить им власти. По его словам, обстрелы Запорожской АЭС не прекратятся до конца конфликта, пока Запад продолжает оказывать поддержку.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079760225_0:89:960:809_1920x0_80_0_0_405bc75886bc8ec516a1e83bc3a65958.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, запад, запорожская аэс, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина, Киев, Запад, Запорожская АЭС, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

16:15 13.06.2026
 
© Пресс-служба губернатора Запорожской области / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на Энергодар
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Энергодар
© Пресс-служба губернатора Запорожской области
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские войска вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате повреждены три автомобиля, два из которых сгорели, а также топливозаправочные колонки. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома.
В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнём. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.
Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станции. На настоящий момент сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции.
Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон на территории станции и в районе её расположения остаётся в пределах естественных значений.
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что европейские элиты опасаются поражения Украины сильнее, чем сам Киев, поскольку это может стоить им власти. По его словам, обстрелы Запорожской АЭС не прекратятся до конца конфликта, пока Запад продолжает оказывать поддержку.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаКиевЗападЗапорожская АЭСУкраина.руВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:26ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России
16:15ВСУ вновь ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
16:03Неизвестный снаряд повредил танкер у берегов Омана. Главное к этому часу
16:00"Нежность к ревущему зверю". "Борман" и авиация
15:45В Финляндии спорят, кому платить за ущерб от украинских дронов
15:38Мелони нашла кандидата для переговоров с Россией
14:57В Крыму задержали местного жителя, который снял военный бензовоз и передал видео Украине
14:50Российские военные эвакуировали четырёх мирных жителей из Купянска
14:42Инвесторы готовы вложить 383 млрд рублей в свободную экономическую зону новых регионов
14:36Стало известно, какие задачи Путин поставил перед новыми регионами России
14:10В Николаевской области начинают отключать свет за долги
13:42Задержан пособник террористов, напавших на "Крокус Сити Холл"
13:17Каллас теряет поддержку в Европе. Главное к этому часу
13:13Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
13:08Гастарбайтеры против местных: индийские мигранты устроили побоище с украинцами
12:58Российские Х-101 стали ещё опаснее: ракеты получили "невидимое" покрытие и защиту от перехвата
12:38Иностранные авиакомпании начали заправляться в России
12:20Лукашенко назвал срок окончания войны на Украине. Главное к этому часу
12:10"Серьёзно затрудняют перехват": на Украине признали бессилие перед российскими "Цирконами"
11:562 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирах
Лента новостейМолния