Обстрелы ЗАЭС не ослабеют до конца Украины: Киев и Европа действуют "в унисон" — политолог - 13.06.2026 Украина.ру
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Обстрелы ЗАЭС не ослабеют до конца Украины: Киев и Европа действуют "в унисон" — политолог
Обстрелы ЗАЭС не ослабеют до конца Украины: Киев и Европа действуют "в унисон" — политолог - 13.06.2026 Украина.ру
Обстрелы ЗАЭС не ослабеют до конца Украины: Киев и Европа действуют "в унисон" — политолог
Европейские элиты боятся поражения Украины больше, чем Киев, поскольку это грозит им потерей власти. Обстрелы Запорожской АЭС будут продолжаться до конца военного конфликта, так как продолжается поддержка Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-13T05:00
2026-06-13T05:00
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Отвечая на вопрос о возможной ядерной провокации и обстрелах Запорожской АЭС, эксперт объяснил, как на самом деле действуют Украина и Запад."Украина и Запад в этом плане давно действуют в унисон. Украина бьет, а европейцы (США сейчас заняты другими делами) начинают выть: "Если Россия уйдет с Запорожской АЭС, украинцы не будут по ней стрелять". Это информационная позиция, занятая ими с первых дней СВО: "Украина бьет, но виновата Россия", — заявил Ищенко.По словам политолога, обстрелы Запорожской АЭС продолжаются уже давно. "Они периодически усиливаются, потом ослабевают, потом снова усиливаются. Полагаю, что до конца Украины они не ослабеют. Потому что информационная поддержка Запада остается", — пояснил он."США из этого союза не вышли. Просто они не активничают. А Европа активничает вовсю. Для европейских элит поражение Украины – это их катастрофа", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, ростислав ищенко, запорожская аэс, украина.ру, аэс, главные новости, главное, запорожье, запорожская область, обстрелы, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво
Новости, Украина, Запад, Ростислав Ищенко, Запорожская АЭС, Украина.ру, АЭС, Главные новости, главное, Запорожье, Запорожская область, обстрелы, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО

Обстрелы ЗАЭС не ослабеют до конца Украины: Киев и Европа действуют "в унисон" — политолог

05:00 13.06.2026
 
© Пресс-служба губернатора Запорожской области / Перейти в фотобанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на Энергодар
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Энергодар
© Пресс-служба губернатора Запорожской области
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Европейские элиты боятся поражения Украины больше, чем Киев, поскольку это грозит им потерей власти. Обстрелы Запорожской АЭС будут продолжаться до конца военного конфликта, так как продолжается поддержка Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможной ядерной провокации и обстрелах Запорожской АЭС, эксперт объяснил, как на самом деле действуют Украина и Запад.
"Украина и Запад в этом плане давно действуют в унисон. Украина бьет, а европейцы (США сейчас заняты другими делами) начинают выть: "Если Россия уйдет с Запорожской АЭС, украинцы не будут по ней стрелять". Это информационная позиция, занятая ими с первых дней СВО: "Украина бьет, но виновата Россия", — заявил Ищенко.
По словам политолога, обстрелы Запорожской АЭС продолжаются уже давно. "Они периодически усиливаются, потом ослабевают, потом снова усиливаются. Полагаю, что до конца Украины они не ослабеют. Потому что информационная поддержка Запада остается", — пояснил он.
"США из этого союза не вышли. Просто они не активничают. А Европа активничает вовсю. Для европейских элит поражение Украины – это их катастрофа", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.
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