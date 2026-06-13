В МИД Украины опровергли данные о "военных биолабораториях" и назвали их российским фейком - 13.06.2026 Украина.ру
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В МИД Украины опровергли данные о "военных биолабораториях" и назвали их российским фейком
В МИД Украины опровергли данные о "военных биолабораториях" и назвали их российским фейком - 13.06.2026 Украина.ру
В МИД Украины опровергли данные о "военных биолабораториях" и назвали их российским фейком
Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере биобезопасности носило исключительно гражданский характер и касалось здравоохранения, эпидемиологического контроля и лабораторной диагностики. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-13T18:10
2026-06-13T18:10
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МИД Украины выступил с официальным заявлением по поводу сотрудничества с США в области биобезопасности. В ведомстве подчеркнули, что взаимодействие между Киевом и Вашингтоном касалось исключительно гражданской сферы — здравоохранения, эпидемиологического контроля и лабораторной диагностики.В МИД также отметили, что все лаборатории, участвовавшие в международных программах, работали строго в гражданской сфере и полностью соответствовали требованиям Конвенции о запрете биологического оружия.При этом информацию о существовании на Украине "военных биолабораторий" в ведомстве назвали российским фейком, который так и не получил международного подтверждения.8 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ответственность за инцидент с нарушением воздушного пространства Молдавии украинским беспилотником несёт Россия. Подробнее в материале Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в МолдавииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, МИД, Украина.ру, Россия, Киев

В МИД Украины опровергли данные о "военных биолабораториях" и назвали их российским фейком

18:10 13.06.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Sputnik
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Украинское внешнеполитическое ведомство заявило, что сотрудничество Киева и Вашингтона в сфере биобезопасности носило исключительно гражданский характер и касалось здравоохранения, эпидемиологического контроля и лабораторной диагностики. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
МИД Украины выступил с официальным заявлением по поводу сотрудничества с США в области биобезопасности. В ведомстве подчеркнули, что взаимодействие между Киевом и Вашингтоном касалось исключительно гражданской сферы — здравоохранения, эпидемиологического контроля и лабораторной диагностики.
В МИД также отметили, что все лаборатории, участвовавшие в международных программах, работали строго в гражданской сфере и полностью соответствовали требованиям Конвенции о запрете биологического оружия.
При этом информацию о существовании на Украине "военных биолабораторий" в ведомстве назвали российским фейком, который так и не получил международного подтверждения.
8 июня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ответственность за инцидент с нарушением воздушного пространства Молдавии украинским беспилотником несёт Россия. Подробнее в материале Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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