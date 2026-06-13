https://ukraina.ru/20260613/razvitie-donbassa-i-novorossii-itogi-13-iyunya-1080173319.html

Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня

Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня - 13.06.2026 Украина.ру

Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня

Президент России Владимир Путин по вопросам социально-экономического развития воссоединённых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей

2026-06-13T18:00

2026-06-13T18:00

2026-06-13T18:08

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Совещание по вопросам социально-экономического развития Донбасса и Новороссии президент России Владимир Путин провёл в режиме видеосвязи."В нашей повестке – вопросы социально-экономического развития Донбасса и Новороссии. Напомню, чуть больше трёх лет назад, в апреле 2023 года, была утверждена соответствующая комплексная программа, поставлены масштабные задачи по обеспечению тесной интеграции наших исторических территорий в единое правовое, экономическое, образовательное, культурное, информационное пространство страны", – заявил Путин в начале совещания.Он также отметил, что планирует оценить полученные результаты, а также вместе с участниками совещания вместе проанализировать, по каким направлениям нужны дополнительные усилия, где требуется более тесная координация с учётом текущей обстановки и оперативных сведений от глав регионов. Также планировалось рассмотреть, где надо в приоритете концентрировать ресурсы, где требуется дополнительная поддержка со стороны федеральных властей."Вновь хотел бы подчеркнуть: согласно планам к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идёт о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест", – подчеркнул Путин.Он указал, что важно, что в эту работу включились все федеральные ведомства, 26 государственных компаний и 82 субъекта Российской Федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населёнными пунктами воссоединённых регионов."Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтёрские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии, объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни", – заявил президент России.Он выразил свою признательность каждому, кто задействован в этой работе."Знаю, что трудиться приходится в очень напряжённой, непростой, а порой и опасной боевой обстановке – у линии боевого соприкосновения, в условиях беспилотных атак и обстрелов", – отметил Путин.Он заявил, что ВС РФ удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд, "и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют"."Движение идёт по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам – наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту", – указал Путин.Кроме того, он поблагодарил за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии и врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов."Могу сообщить, что в общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, в их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству", – также отметил Путин.Он указал, что отремонтировано и проложено свыше восьми тысяч километров автодорог, включая участки трассы "Азовское кольцо" – современной магистрали, соединяющей приазовские регионы России. Трасса призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли."Здесь несколько слов хочу сказать про недавно утверждённую Стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья", – также заявил Путин.Пользуясь случаем, он попросил членов правительства совместно с Агентством стратегических инициатив, руководителями на местах, а также представителями бизнеса сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии."Что принципиально, надо активнее внедрять передовые научно-технологические решения, создавать условия для привлечения инвестиций в проекты технологического развития в данном регионе. Это фундамент для долгосрочного, устойчивого роста. Как результат, Стратегия развития Приазовья и программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии эффективно дополнят друг друга, обеспечат комплексный подход к восстановлению наших исторических регионов", – подчеркнул Путин.Президент России указал, что необходимо не просто воссоздать и отремонтировать всё, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии, сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему."Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена", – отметил Путин.По его оценке, впереди очень много работы, программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, и значительную часть её мероприятий только предстоит реализовать.Затем Путин предоставил слово заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. Тот заявил, что в новых регионах России восстанавливается работа промышленных предприятий, развивается сельское хозяйство. По его словам, важнейшая задача, которая напрямую влияет на будущее воссоединенных субъектов, а с учетом их потенциала и на всю страну, - это развитие экономики регионов."Как вы уже отметили, восстанавливается работа промышленных предприятий, и все больше продукции производится в этих регионах, интегрируется в нашу общую российскую систему экономики", – отметил Хуснуллин.Также вовлекаются в оборот земли сельхозназначения.Кроме того, заместитель председателя правительства РФ сообщил, что достигнута задача довести до нормативного состояния 85% общественного транспорта в новых регионах.Помимо этого, по словам Хуснуллина, интерес к Донбассу и Новороссии проявляют инвесторы."Мы уже превысили цифру 500 участников свободной экономической зоны, а объём заявленных инвестиций на территории составляет 383 миллиарда рублей. Видим, что инвесторы проявляют большой интерес. Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для воссоединённых регионов приоритетом работы региональных команд. У регионов огромный потенциал в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, строительстве, и наша задача его активно развивать. Это приоритетная задача на ближайшее будущее", – отметил Хуснуллин.Он проинформировал президента России и о том, что активно развивается банковская сфера, активно растут инвестиции через банковский сектор."Если мы в прошлом году приросли значительно и серьёзно и у нас уже кредитный портфель стал 275 миллиардов, то только с начала этого года, за пять месяцев, мы приросли на 30%. Это огромная работа, которую, конечно, надо продолжать и ещё в разы увеличивать", – заявил заместитель председателя правительства РФ.Хуснуллин также сообщил о росте налоговых поступлений."Если говорить о налоговых поступлениях, то у нас за 2025 год было собрано 435 миллиардов налоговых поступлений. Это на 22% больше, чем в 2024-м. И, Владимир Владимирович, мы каждый месяц вместе с ФНС эту цифру смотрим, мы уже по итогам этого года идём с приростом по разным отраслям от 10 до 20 процентов. То есть экономика развивается, налоги платятся. Мы видим, что новые регионы и сами растут, и обеспечивают дополнительный спрос на продукцию предприятий всей нашей страны, что способствует её развитию", – подчеркнул Хуснуллин.Также он привёл ряд других показателей по регионам.Его коллега – заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова – рассказала о развитии социальной сферы в регионах."В части социального блока гражданам на сегодняшний день предоставляются все социальные, трудовые, пенсионные гарантии. Федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 миллиона жителей исторических регионов", – отметила она.Голикова сообщила, что в регионах идёт поэтапный переход на федеральные пенсии."Идёт поэтапный переход на федеральные пенсии. Сегодня пенсии с 2023 года назначены более 1,5 миллионам человек. Из них 93% - это федеральные нормы", – указала Голикова.Кроме того, жителям новых регионов России выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. По её словам, предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до трёх лет."Единым пособием сегодня охвачено 36 тысяч семей, в которых воспитывается 56 тысяч детей, а также 1300 беременных женщин. При этом мы сохранили упрощенные условия приема документов", – добавила Голикова.По словам вице-премьер-министра, сложная тема – обеспечение медицинскими кадрами."На нашей повестке обеспечение кадрами медицинскими - это сложная тема, мы пока здесь не достигли тех показателей и не решили те задачи, которые перед собою вместе с историческими регионами ставим. Сорок шесть тысяч врачей сегодня работают на территориях новых регионов", – сказала Голикова.Она добавила, что сейчас наиболее близко к достижению среднероссийским показателям по обеспеченностью врачами находится Донецкая Народная Республика.Также она рассказала, что ежегодно в четырёх регионах профосмотры и диспансеризацию проходит более 1,9 миллиона взрослых и более 530 тысяч детей. По её словам, отдельное внимание уделяется участникам специальной военной операции. Она отметила, что в прошлом году профосмотры и диспансеризацию прошло 14,5 тысячи участников СВО и 4 тысячи ветеранов, а под наблюдение взяты 12 тысяч участников СВО.Кроме того, она сообщила, что социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей в новых регионах."Реализуем программу социального контракта. Сегодня социальным контрактом в исторических регионах пользуются 39% семей, которые имеют детей", - сказала ГоликоваОна уточнила, что в этом году социальный контракт без учёта нуждаемости могут получить в том числе участники спецоперации.Кроме того, Голикова сообщила, что единым пособием сегодня охвачено 36 тысяч семей, в которых воспитываются 56 тысяч детей, а также 1,3 тысячи беременных. Она уточнила, что оформить меру поддержки жители новых регионов могут в упрощенной форме. По словам вице-премьера, было выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, около 50% средств уже использовано.Рассказала заместитель председателя правительства РФ и о других социальных аспектах, а также о сфере культуры."За три года модернизировано и оснащено более 470 объектов культуры: это библиотеки, кинозалы, музеи, – и ещё 140 поддержим в текущем году. Приобретено более миллиона книг, 300 тысяч планируем приобрести в 2026 году. Оснащаем детские школы искусств, таких 257, которые уже оснащены, дома культуры – ещё 84 будет в этом году. Важно, что мы организуем экскурсионно-ознакомительные поездки для детей по территории Российской Федерации, уже 29 тысяч школьников побывали в таких поездках, восемь тысяч ребят будут в этом году. Продолжаем открывать новые музеи. Должна сказать, что объекты культуры на самом деле пользуются большим спросом во всех четырёх регионах", – подчеркнула Голикова.Она отметила, что работу продолжат, не сбавляя темпов, члены правительства будут активно работать с коллегами из исторических регионов.Путин поблагодарил за то, что сделано в Донбассе и Новороссии, отметив, что "сделано много, и это очень хорошо, но нерешённых вопросов гораздо больше". На них тоже остановились во время совещания.Подробнее о политике России – в статье Дмитрия Выдрина "Феноменология того же духа. Философия как абсолютное оружие".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, марат хуснуллин, владимир путин, россия, донбасс, новороссия