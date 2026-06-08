https://ukraina.ru/20260608/glava-mid-ukrainy-vozlozhil-na-rossiyu-otvetstvennost-za-padenie-bpla-v-moldavii-1079958268.html

Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии

Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии - 08.06.2026 Украина.ру

Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии

Россия виновата в инциденте с нарушением молдавского воздушного пространства беспилотником ВСУ. Об этом 8 июня заявил глава МИД Украины Андрей Сибига

2026-06-08T13:12

2026-06-08T13:12

2026-06-08T13:12

новости

украина

россия

молдавия

владимир путин

вооруженные силы украины

ес

украина.ру

бывший ссср

дипломатия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079587248_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_cc7267f12baaa335e5b8885aec5341ab.jpg

Министр иностранных дел Украины поддержал власти Молдавии в осуждении России в и очередном инциденте с украинским беспилотником в соседней просоветской республике."Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент четко демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом", - заявил Сибига.Его комментарий опубликовало МИД Украины в соцсетях."Коллективное давление на Россию должно быть усилено, чтобы Кремль наконец трезво оценил ситуацию и признал, что никогда не достигнет своих целей на поле боя, – а потому единственным путем для Путина является прекращение этой войны".До этого власти Молдавии заявили о российской ответственности за очередной инцидент с украинским БПЛА, который взорвался на молдавской территории у села Лопатна в Огреевском районе.Ранее на эту тему: Дрон взорвался в Молдавии, Израиль и Иран обменялись угрозами. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

молдавия

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, молдавия, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, бывший ссср, дипломатия, мид украины, дезинформация, русофобия