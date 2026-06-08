Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии - 08.06.2026 Украина.ру
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Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии
Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии - 08.06.2026 Украина.ру
Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии
Россия виновата в инциденте с нарушением молдавского воздушного пространства беспилотником ВСУ. Об этом 8 июня заявил глава МИД Украины Андрей Сибига
2026-06-08T13:12
2026-06-08T13:12
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Министр иностранных дел Украины поддержал власти Молдавии в осуждении России в и очередном инциденте с украинским беспилотником в соседней просоветской республике."Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент четко демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом", - заявил Сибига.Его комментарий опубликовало МИД Украины в соцсетях."Коллективное давление на Россию должно быть усилено, чтобы Кремль наконец трезво оценил ситуацию и признал, что никогда не достигнет своих целей на поле боя, – а потому единственным путем для Путина является прекращение этой войны".До этого власти Молдавии заявили о российской ответственности за очередной инцидент с украинским БПЛА, который взорвался на молдавской территории у села Лопатна в Огреевском районе.Ранее на эту тему: Дрон взорвался в Молдавии, Израиль и Иран обменялись угрозами. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, молдавия, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, бывший ссср, дипломатия, мид украины, дезинформация, русофобия
Новости, Украина, Россия, Молдавия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, бывший СССР, дипломатия, МИД Украины, дезинформация, Русофобия

Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии

13:12 08.06.2026
 
© REUTERS / Vladislav Culiomza
- РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
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Россия виновата в инциденте с нарушением молдавского воздушного пространства беспилотником ВСУ. Об этом 8 июня заявил глава МИД Украины Андрей Сибига
Министр иностранных дел Украины поддержал власти Молдавии в осуждении России в и очередном инциденте с украинским беспилотником в соседней просоветской республике.
"Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент четко демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом", - заявил Сибига.
Его комментарий опубликовало МИД Украины в соцсетях.
"Коллективное давление на Россию должно быть усилено, чтобы Кремль наконец трезво оценил ситуацию и признал, что никогда не достигнет своих целей на поле боя, – а потому единственным путем для Путина является прекращение этой войны".
До этого власти Молдавии заявили о российской ответственности за очередной инцидент с украинским БПЛА, который взорвался на молдавской территории у села Лопатна в Огреевском районе.
Ранее на эту тему: Дрон взорвался в Молдавии, Израиль и Иран обменялись угрозами. Новости к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июня
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