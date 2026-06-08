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Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии
Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии - 08.06.2026 Украина.ру
Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии
Россия виновата в инциденте с нарушением молдавского воздушного пространства беспилотником ВСУ. Об этом 8 июня заявил глава МИД Украины Андрей Сибига
2026-06-08T13:12
2026-06-08T13:12
2026-06-08T13:12
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Министр иностранных дел Украины поддержал власти Молдавии в осуждении России в и очередном инциденте с украинским беспилотником в соседней просоветской республике."Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент четко демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом", - заявил Сибига.Его комментарий опубликовало МИД Украины в соцсетях."Коллективное давление на Россию должно быть усилено, чтобы Кремль наконец трезво оценил ситуацию и признал, что никогда не достигнет своих целей на поле боя, – а потому единственным путем для Путина является прекращение этой войны".До этого власти Молдавии заявили о российской ответственности за очередной инцидент с украинским БПЛА, который взорвался на молдавской территории у села Лопатна в Огреевском районе.Ранее на эту тему: Дрон взорвался в Молдавии, Израиль и Иран обменялись угрозами. Новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Басни Зеленского, успехи ВС РФ, антироссийский курс ЕС. Хроника событий к 13:00 8 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Молдавия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, бывший СССР, дипломатия, МИД Украины, дезинформация, Русофобия
Глава МИД Украины возложил на Россию ответственность за падение БПЛА в Молдавии
Россия виновата в инциденте с нарушением молдавского воздушного пространства беспилотником ВСУ. Об этом 8 июня заявил глава МИД Украины Андрей Сибига
Министр иностранных дел Украины поддержал власти Молдавии в осуждении России в и очередном инциденте с украинским беспилотником в соседней просоветской республике.
"Мы выражаем полную поддержку нашим молдавским друзьям и отмечаем их последовательное осуждение российской агрессии. Этот инцидент четко демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом", - заявил Сибига.
Его комментарий опубликовало МИД Украины в соцсетях.
"Коллективное давление на Россию должно быть усилено, чтобы Кремль наконец трезво оценил ситуацию и признал, что никогда не достигнет своих целей на поле боя, – а потому единственным путем для Путина является прекращение этой войны".
До этого власти Молдавии заявили о российской ответственности за очередной инцидент с украинским БПЛА, который взорвался на молдавской территории у села Лопатна в Огреевском районе.
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