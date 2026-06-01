https://ukraina.ru/20260601/finskie-smi-soobschili-ob-oshibochnom-zapuske-ukrainskikh-dronov-so-vzryvchatkoy-v-storonu-finlyandii-1079674947.html

Финские СМИ сообщили об ошибочном запуске украинских дронов со взрывчаткой в сторону Финляндии

Финские СМИ сообщили об ошибочном запуске украинских дронов со взрывчаткой в сторону Финляндии - 01.06.2026 Украина.ру

Финские СМИ сообщили об ошибочном запуске украинских дронов со взрывчаткой в сторону Финляндии

Финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что угроза появления дронов над югом Финляндии в середине мая возникла из-за ошибочных действий Украины. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-01T20:53

2026-06-01T20:53

2026-06-01T20:53

украина.ру

финляндия

новости

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101272/50/1012725051_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_cc4f8aee79e7afd672c9a7e040ea60d0.jpg

Украинские беспилотники несли взрывчатку и могли оказаться над густонаселённым районом между Порвоо и Хельсинки, но границу Финляндии не пересекли.Инцидент произошёл в области Уусимаа в ночь на 15 мая. Финские власти поднимали в воздух истребители, закрывали морское и воздушное пространство, ограничивали движение, а жителей просили остаться дома. Оборонительные силы Финляндии сообщили, что украинские дроны несли взрывчатку. В Хельсинки ситуацию для журналистов комментировать не стали.Днём ранее финская обувная компания Kuomiokoski Oy, известная брендом Kuoma, объявила о закрытии своей исторической фабрики, проработавшей почти 100 лет. Производство переводится в другой город — Мянтюхарью. В компании пояснили, что в последние годы бизнес столкнулся с серьёзными проблемами из-за остановки экспорта в Россию в 2022 году: оборот сократился примерно на треть, а по итогам прошлого года убытки превысили один миллион евро - Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

финляндия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, финляндия, новости, россия, украина