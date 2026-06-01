Финские СМИ сообщили об ошибочном запуске украинских дронов со взрывчаткой в сторону Финляндии
Финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что угроза появления дронов над югом Финляндии в середине мая возникла из-за ошибочных действий Украины. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
Украинские беспилотники несли взрывчатку и могли оказаться над густонаселённым районом между Порвоо и Хельсинки, но границу Финляндии не пересекли.Инцидент произошёл в области Уусимаа в ночь на 15 мая. Финские власти поднимали в воздух истребители, закрывали морское и воздушное пространство, ограничивали движение, а жителей просили остаться дома. Оборонительные силы Финляндии сообщили, что украинские дроны несли взрывчатку. В Хельсинки ситуацию для журналистов комментировать не стали.Днём ранее финская обувная компания Kuomiokoski Oy, известная брендом Kuoma, объявила о закрытии своей исторической фабрики, проработавшей почти 100 лет. Производство переводится в другой город — Мянтюхарью. В компании пояснили, что в последние годы бизнес столкнулся с серьёзными проблемами из-за остановки экспорта в Россию в 2022 году: оборот сократился примерно на треть, а по итогам прошлого года убытки превысили один миллион евро - Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ.
Финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что угроза появления дронов над югом Финляндии в середине мая возникла из-за ошибочных действий Украины. Об этом сообщил 1 июня телеграм-канал Украина.ру
Украинские беспилотники несли взрывчатку и могли оказаться над густонаселённым районом между Порвоо и Хельсинки, но границу Финляндии не пересекли.
Инцидент произошёл в области Уусимаа в ночь на 15 мая.
Финские власти поднимали в воздух истребители, закрывали морское и воздушное пространство, ограничивали движение, а жителей просили остаться дома.
Оборонительные силы Финляндии сообщили, что украинские дроны несли взрывчатку.
В Хельсинки ситуацию для журналистов комментировать не стали.
Днём ранее финская обувная компания Kuomiokoski Oy, известная брендом Kuoma, объявила о закрытии своей исторической фабрики, проработавшей почти 100 лет.
Производство переводится в другой город — Мянтюхарью.
В компании пояснили, что в последние годы бизнес столкнулся с серьёзными проблемами из-за остановки экспорта в Россию в 2022 году: оборот сократился примерно на треть, а по итогам прошлого года убытки превысили один миллион евро - Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ.
