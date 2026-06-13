https://ukraina.ru/20260613/rossiyskie-podrazdeleniya-prodolzhayut-prodvizhenie-na-boguslavskom-i-rubtsovskom-napravleniyakh-1080174756.html

Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направлениях

Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направлениях - 13.06.2026 Украина.ру

Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направлениях

На Богуславском и Рубцовском направлениях российские подразделения, входящие в группировку войск "Запад", продолжают систематическое продвижение. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"

2026-06-13T19:25

2026-06-13T19:25

2026-06-13T19:25

сво

спецоперация

россия

оскол

херсон

вооруженные силы украины

украина.ру

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На двух направлениях продолжаются активные боевые действия. Как сообщает "Оперативный простор", первая танковая армия и 20-я армия группировки "Запад" ведут планомерную работу на Богуславском и Рубцовском участках.С конца мая наблюдается заметное увеличение контратак со стороны украинских подразделений. Штурмовые группы 66-й отдельной механизированной бригады и третий отдельной штурмовой бригады ВСУ несут серьёзные потери в ходе практически ежедневных атак.Для усиления третьего армейского корпуса ВСУ были привлечены дополнительные подразделения из 125-й отдельной территориальной механизированной бригады, третьего пограничного отряда и 112-й отдельной бригады территориальной обороны.По оценкам канала, ситуация вокруг так называемого "Оскольского котла" для 3-го армейского корпуса ВСУ, где могут находиться до 20 батальонов, с каждым днём становится всё более напряжённой. Расстояние до берега реки Оскол сокращается, пути снабжения перерезаются.13 июня телеграм-канал "Дневник десантника" сообщил, что утром российские войска нанесли мощный удар по заводу "Ансерглоб" в Херсоне. Ранее с этого предприятия неоднократно фиксировались пуски ракет в сторону России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, оскол, херсон, вооруженные силы украины, украина.ру