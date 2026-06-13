https://ukraina.ru/20260613/rossiyskie-podrazdeleniya-prodolzhayut-prodvizhenie-na-boguslavskom-i-rubtsovskom-napravleniyakh-1080174756.html
Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направлениях
Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направлениях - 13.06.2026 Украина.ру
Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направлениях
На Богуславском и Рубцовском направлениях российские подразделения, входящие в группировку войск "Запад", продолжают систематическое продвижение. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"
2026-06-13T19:25
2026-06-13T19:25
2026-06-13T19:25
сво
спецоперация
россия
оскол
херсон
вооруженные силы украины
украина.ру
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На двух направлениях продолжаются активные боевые действия. Как сообщает "Оперативный простор", первая танковая армия и 20-я армия группировки "Запад" ведут планомерную работу на Богуславском и Рубцовском участках.С конца мая наблюдается заметное увеличение контратак со стороны украинских подразделений. Штурмовые группы 66-й отдельной механизированной бригады и третий отдельной штурмовой бригады ВСУ несут серьёзные потери в ходе практически ежедневных атак.Для усиления третьего армейского корпуса ВСУ были привлечены дополнительные подразделения из 125-й отдельной территориальной механизированной бригады, третьего пограничного отряда и 112-й отдельной бригады территориальной обороны.По оценкам канала, ситуация вокруг так называемого "Оскольского котла" для 3-го армейского корпуса ВСУ, где могут находиться до 20 батальонов, с каждым днём становится всё более напряжённой. Расстояние до берега реки Оскол сокращается, пути снабжения перерезаются.13 июня телеграм-канал "Дневник десантника" сообщил, что утром российские войска нанесли мощный удар по заводу "Ансерглоб" в Херсоне. Ранее с этого предприятия неоднократно фиксировались пуски ракет в сторону России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, оскол, херсон, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Оскол, Херсон, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направлениях
На Богуславском и Рубцовском направлениях российские подразделения, входящие в группировку войск "Запад", продолжают систематическое продвижение. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Оперативный простор"
На двух направлениях продолжаются активные боевые действия. Как сообщает "Оперативный простор", первая танковая армия и 20-я армия группировки "Запад" ведут планомерную работу на Богуславском и Рубцовском участках.
С конца мая наблюдается заметное увеличение контратак со стороны украинских подразделений. Штурмовые группы 66-й отдельной механизированной бригады и третий отдельной штурмовой бригады ВСУ несут серьёзные потери в ходе практически ежедневных атак.
Для усиления третьего армейского корпуса ВСУ были привлечены дополнительные подразделения из 125-й отдельной территориальной механизированной бригады, третьего пограничного отряда и 112-й отдельной бригады территориальной обороны.
По оценкам канала, ситуация вокруг так называемого "Оскольского котла" для 3-го армейского корпуса ВСУ, где могут находиться до 20 батальонов, с каждым днём становится всё более напряжённой. Расстояние до берега реки Оскол сокращается, пути снабжения перерезаются.
13 июня телеграм-канал "Дневник десантника" сообщил, что утром российские войска нанесли мощный удар по заводу "Ансерглоб"
в Херсоне. Ранее с этого предприятия неоднократно фиксировались пуски ракет в сторону России.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру