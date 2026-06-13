ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России - 13.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России
ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России - 13.06.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России
Российские войска утром нанесли мощный удар по заводу "Ансерглоб" в Херсоне, где ранее неоднократно фиксировались пуски ракет в сторону России. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"
2026-06-13T16:26
2026-06-13T16:26
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Утром Вооружённые силы России нанесли удар по объектам в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ. Как сообщает телеграм-канал "Дневник десантника", целью стал завод "Ансерглоб", расположенный в северо-западной части города в районе села Степановка. Ранее на этом предприятии производили строительные смеси.По данным источника, именно с этого завода неоднократно запускали ракеты в сторону российской территории.В результате удара произошёл мощный взрыв, после которого начался сильный пожар. По информации канала, огонь настолько интенсивный, что к его тушению не могут приступить до сих пор.13 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что украинские войска снова нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждены три автомобиля (два из них сгорели полностью), а также топливозаправочные колонки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, украина.ру, херсон, сша, вооруженные силы украины, запорожская аэс, сво, спецоперация
Россия, Украина.ру, Херсон, США, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, СВО, Спецоперация

ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России

16:26 13.06.2026
 
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© РИА Новости . Николай Чикичу
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Российские войска утром нанесли мощный удар по заводу "Ансерглоб" в Херсоне, где ранее неоднократно фиксировались пуски ракет в сторону России. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"
Утром Вооружённые силы России нанесли удар по объектам в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ. Как сообщает телеграм-канал "Дневник десантника", целью стал завод "Ансерглоб", расположенный в северо-западной части города в районе села Степановка. Ранее на этом предприятии производили строительные смеси.
По данным источника, именно с этого завода неоднократно запускали ракеты в сторону российской территории.
В результате удара произошёл мощный взрыв, после которого начался сильный пожар. По информации канала, огонь настолько интенсивный, что к его тушению не могут приступить до сих пор.
13 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что украинские войска снова нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждены три автомобиля (два из них сгорели полностью), а также топливозаправочные колонки.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июня
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