https://ukraina.ru/20260613/vs-rf-nanesli-udar-po-zavodu-v-khersone-otkuda-zapuskali-rakety-po-rossii-1080172869.html

ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России

ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России - 13.06.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России

Российские войска утром нанесли мощный удар по заводу "Ансерглоб" в Херсоне, где ранее неоднократно фиксировались пуски ракет в сторону России. Об этом 13 июня сообщает телеграм-канал "Дневник десантника"

2026-06-13T16:26

2026-06-13T16:26

2026-06-13T16:26

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херсон

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Утром Вооружённые силы России нанесли удар по объектам в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ. Как сообщает телеграм-канал "Дневник десантника", целью стал завод "Ансерглоб", расположенный в северо-западной части города в районе села Степановка. Ранее на этом предприятии производили строительные смеси.По данным источника, именно с этого завода неоднократно запускали ракеты в сторону российской территории.В результате удара произошёл мощный взрыв, после которого начался сильный пожар. По информации канала, огонь настолько интенсивный, что к его тушению не могут приступить до сих пор.13 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что украинские войска снова нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждены три автомобиля (два из них сгорели полностью), а также топливозаправочные колонки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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россия, украина.ру, херсон, сша, вооруженные силы украины, запорожская аэс, сво, спецоперация