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NYT раскрыла, почему Украина не может сбивать российские баллистические ракеты
NYT раскрыла, почему Украина не может сбивать российские баллистические ракеты - 13.06.2026 Украина.ру
NYT раскрыла, почему Украина не может сбивать российские баллистические ракеты
Украинские военные чиновники и офицеры ПВО признали, что страна не способна эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников и офицеров ПВО
2026-06-13T18:03
2026-06-13T18:03
2026-06-13T18:03
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Украина не способна перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО и увеличившегося производства в РФ, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников и офицеров ПВО. По их словам, дефицит ракет ПВО для западных систем, поставленных Украине усугубляется большими размерами самой Украины, из-за чего многие объекты не удаётся прикрыть.При этом растёт и само число ракетных атак, во время которых порой просто нечем стрелять, а установки ПВО стоят "пустые". Согласно данным, собранным NYT, Россия увеличила количество запущенных баллистических ракет с 74 в 2023 году до почти 600 в 2025 году. В этом году Россия уже выпустила по Украине 410 баллистических ракет, что составляет примерно 900 ракет в год, если ВС РФ смогут сохранить этот темп.В то же время, компания Lockheed Martin, производящая передовые перехватчики PAC-3, заявила, что в прошлом году поставила по всему миру в общей сложности 620 таких снарядов.Если сравнить количество баллистических ракет, производимых ежемесячно в РФ, с количеством ракет-перехватчиков, производимых ежегодно, то расчёты просто не сходятся.Ранее британский журналист Энтони Лойд издания The Times подготовил репортаж из Румынии, который вышел под заголовком "Украинские солдаты рискуют погибнуть в горах, лишь бы не попасть на фронт". Подробнее в материале 2 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, the times, украина.ру, россия, румыния
NYT раскрыла, почему Украина не может сбивать российские баллистические ракеты
Украинские военные чиновники и офицеры ПВО признали, что страна не способна эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников и офицеров ПВО
Украина не способна перехватывать российские баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО и увеличившегося производства в РФ, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных чиновников и офицеров ПВО. По их словам, дефицит ракет ПВО для западных систем, поставленных Украине усугубляется большими размерами самой Украины, из-за чего многие объекты не удаётся прикрыть.
При этом растёт и само число ракетных атак, во время которых порой просто нечем стрелять, а установки ПВО стоят "пустые". Согласно данным, собранным NYT, Россия увеличила количество запущенных баллистических ракет с 74 в 2023 году до почти 600 в 2025 году. В этом году Россия уже выпустила по Украине 410 баллистических ракет, что составляет примерно 900 ракет в год, если ВС РФ смогут сохранить этот темп.
В то же время, компания Lockheed Martin, производящая передовые перехватчики PAC-3, заявила, что в прошлом году поставила по всему миру в общей сложности 620 таких снарядов.
Если сравнить количество баллистических ракет, производимых ежемесячно в РФ, с количеством ракет-перехватчиков, производимых ежегодно, то расчёты просто не сходятся.
Ранее британский журналист Энтони Лойд издания The Times подготовил репортаж из Румынии, который вышел под заголовком "Украинские солдаты рискуют погибнуть в горах, лишь бы не попасть на фронт". Подробнее в материале 2 миллиона в розыске, тысячи в горах: газета The Times опубликовала данные об украинских дезертирах
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру