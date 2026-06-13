Над Донецком сработала ПВО. Новости СВО - 13.06.2026 Украина.ру
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Над Донецком сработала ПВО. Новости СВО
Над Донецком сработала ПВО. Новости СВО - 13.06.2026 Украина.ру
Над Донецком сработала ПВО. Новости СВО
По данным местных телеграм-каналов, над Донецком работает ПВО. Об этом и других новостях СВО 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-13T19:47
2026-06-13T19:47
сво
спецоперация
россия
купянск
крым
михаил онуфриенко
украина.ру
вооруженные силы украины
мчс
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🟥 По данным военного блогера Михаила Онуфриенко, ВС РФ вошли в Кондрашовку под Купянском."Действия ГВ "Север" на Харьковском направлении, предположительно, отвлекли внимание и резервы противника, что помогло создать условия для продвижения ГВ "Запад" севернее Купянска. Сообщается, что в результате удара в этом районе был ликвидирован ранее созданный противником карман и бои начались в самой Кондрашовке", - написал военкор;🟥 Предположительно, после удара украинского БПЛА на химзаводе в Крыму зафиксирована аварийная ситуация. Об этом сообщил глава администрации города Армянска Василий Телиженко. По его словам, на химзаводе "Титановых инвестиций" работают лаборатории. Превышения предельно допустимых норм концентрации вредных веществ не зафиксировано;🟥 Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали при атаках ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга, сообщили в оперштабе региона;🟥 ВСУ вчера, в День России и День города Энергодара, 26 раз атаковали дронами здание администрации, сообщил мэр Максим Пухов.13 июня телеграм-канал "Оперативный простор" сообщил, что на Богуславском и Рубцовском направлениях российские подразделения из группировки войск "Запад" продолжают планомерно продвигаться вперёд. Подробнее в материале Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направленияхБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сво, спецоперация, россия, купянск, крым, михаил онуфриенко, украина.ру, вооруженные силы украины, мчс
СВО, Спецоперация, Россия, Купянск, Крым, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, МЧС

Над Донецком сработала ПВО. Новости СВО

19:47 13.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "Тор-М2" группировки войск "Запад" на Купянском участке СВО
Боевое дежурство расчета Тор-М2 группировки войск Запад на Купянском участке СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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По данным местных телеграм-каналов, над Донецком работает ПВО. Об этом и других новостях СВО 13 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 По данным военного блогера Михаила Онуфриенко, ВС РФ вошли в Кондрашовку под Купянском.

"Действия ГВ "Север" на Харьковском направлении, предположительно, отвлекли внимание и резервы противника, что помогло создать условия для продвижения ГВ "Запад" севернее Купянска. Сообщается, что в результате удара в этом районе был ликвидирован ранее созданный противником карман и бои начались в самой Кондрашовке", - написал военкор;
🟥 Предположительно, после удара украинского БПЛА на химзаводе в Крыму зафиксирована аварийная ситуация. Об этом сообщил глава администрации города Армянска Василий Телиженко.
По его словам, на химзаводе "Титановых инвестиций" работают лаборатории. Превышения предельно допустимых норм концентрации вредных веществ не зафиксировано;
🟥 Сотрудник МЧС и мирный житель пострадали при атаках ВСУ по белгородскому поселку Красная Яруга, сообщили в оперштабе региона;
🟥 ВСУ вчера, в День России и День города Энергодара, 26 раз атаковали дронами здание администрации, сообщил мэр Максим Пухов.
13 июня телеграм-канал "Оперативный простор" сообщил, что на Богуславском и Рубцовском направлениях российские подразделения из группировки войск "Запад" продолжают планомерно продвигаться вперёд. Подробнее в материале Российские подразделения продолжают продвижение на Богуславском и Рубцовском направлениях
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Развитие Донбасса и Новороссии. Итоги 13 июня
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СВОСпецоперацияРоссияКупянскКрымМихаил ОнуфриенкоУкраина.руВооруженные силы УкраиныМЧС
 
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19:47Над Донецком сработала ПВО. Новости СВО
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