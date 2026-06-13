"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны - 13.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260613/evropa-nadeetsya-chto-voyna-vypet-krov-iz-rossii-ekspert-o-posledstviyakh-ekonomicheskoy-voyny-1080157455.html
"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны
"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны - 13.06.2026 Украина.ру
"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны
Россия нашла новые рынки сбыта, а ЕС разрушает промышленность — чем меньше работает промышленность, тем меньше требуется энергоносителей, и рынок становится менее интересным. Германия может опуститься до уровня Румынии, что для ЕС станет катастрофой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-13T05:15
2026-06-13T05:15
новости
россия
европа
украина
ростислав ищенко
украина.ру
ес
экономика
российская экономика
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_0:297:2839:1894_1920x0_80_0_0_848016998a3b32e03eaba7850dca6716.jpg
Говоря об экономическом противостоянии с Западом, эксперт объяснил, какие процессы запущены в европейской экономике.Ищенко заявил, что Россия нашла новые рынки сбыта для своих энергоносителей и, хотя сейчас условия хуже, чем раньше, торговля продолжается. По его словам, даже в Европу Россия продаёт энергоносители, и более 30% энергоресурсов поступает туда через США и Турцию.По словам политолога, у Европы тоже будут проблемы, но Россия их решает, расширяя рынки сбыта в Азии. "А европейцам решить проблему дефицита энергоносителей практически невозможно. Да, ресурсы поступают, но по ценам, которые гораздо выше, чем они покупали у России. Из-за этого конкурентоспособность европейской промышленности падает. Она демонтируется. Эмигрирует в другие страны или умирает на месте. А дальше запускается цепная реакция", — пояснил политолог.Эксперт добавил, что сокращение работы промышленности ведёт к снижению потребности в энергоносителях, что, в свою очередь, делает рынок менее привлекательным. Кроме того, чем хуже состояние промышленности, тем меньше товаров поступает на продажу."Сейчас Европа может надеяться на то, что война выпьет из России кровь. А если войны нет, то и рассчитывать не на что", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев" на сайте Украина.ру.
россия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/28/1021952855_299:0:2824:1894_1920x0_80_0_0_60a15a1b02e914a09793ed4994b7a80f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, украина, ростислав ищенко, украина.ру, ес, экономика, российская экономика, энергетика, промышленность, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, главные новости, главное, украина аналитика, украина-ес, война, война на украине
Новости, Россия, Европа, Украина, Ростислав Ищенко, Украина.ру, ЕС, экономика, российская экономика, энергетика, промышленность, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, Главные новости, главное, Украина аналитика, Украина-ЕС, война, война на Украине

"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны

05:15 13.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия нашла новые рынки сбыта, а ЕС разрушает промышленность — чем меньше работает промышленность, тем меньше требуется энергоносителей, и рынок становится менее интересным. Германия может опуститься до уровня Румынии, что для ЕС станет катастрофой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря об экономическом противостоянии с Западом, эксперт объяснил, какие процессы запущены в европейской экономике.
Ищенко заявил, что Россия нашла новые рынки сбыта для своих энергоносителей и, хотя сейчас условия хуже, чем раньше, торговля продолжается. По его словам, даже в Европу Россия продаёт энергоносители, и более 30% энергоресурсов поступает туда через США и Турцию.
По словам политолога, у Европы тоже будут проблемы, но Россия их решает, расширяя рынки сбыта в Азии. "А европейцам решить проблему дефицита энергоносителей практически невозможно. Да, ресурсы поступают, но по ценам, которые гораздо выше, чем они покупали у России. Из-за этого конкурентоспособность европейской промышленности падает. Она демонтируется. Эмигрирует в другие страны или умирает на месте. А дальше запускается цепная реакция", — пояснил политолог.
Эксперт добавил, что сокращение работы промышленности ведёт к снижению потребности в энергоносителях, что, в свою очередь, делает рынок менее привлекательным. Кроме того, чем хуже состояние промышленности, тем меньше товаров поступает на продажу.
"Сейчас Европа может надеяться на то, что война выпьет из России кровь. А если войны нет, то и рассчитывать не на что", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.
О том, что еще происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаУкраинаРостислав ИщенкоУкраина.руЕСэкономикароссийская экономикаэнергетикапромышленностьСВОсводка СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасГлавные новостиглавноеУкраина аналитикаУкраина-ЕСвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:00Ликвидация Украины и выдача главарей киевского режима: Ищенко про требования России к Западу
05:45Ищенко: "В случае потери Польши и Германии от Европы вообще ничего не останется"
05:30Серенко о реальном потенциале Украины: "Не стоит поддаваться обаянию собственной пропаганды"
05:15"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны
05:00Обстрелы ЗАЭС не ослабеют до конца Украины: Киев и Европа действуют "в унисон" — политолог
04:45"Договоренности опередили время": Серенко о встрече в Анкоридже и будущем России и США
04:30Ищенко: Существование Украины как государства всегда будет представлять опасность для России
00:07Италия наотрез отказывается возвращать сирот на Украину
23:56Фронтовая сводка за 12 июня
23:47В Киевской области сотрудник ТЦК требовал $5000 за перевод солдата в тыл
23:40"Чудо украинского ВПК" делают в Германии
23:25Луганск атакуют БПЛА ВСУ, "Герани" атакуют Николаев. Новости СВО
23:02Иран объявил себя победителем в войне и ждёт свои деньги. Новости к этому часу
22:33Воздушная тревога в Севастополе и Киеве. Новости СВО
22:08Последствия отставки Каллас для Зеленского оценили в ЕС
21:46Нацбанк Украины сжигает резервы, гривна продолжает падение
21:36Пинчук рассказал, как сегодня выжил при покушении
21:29Главком НАТО не верит в нападение России, США и Иран согласовали мирное соглашение. Главные новости
21:18На Украине вывели русский язык из-под защиты Европейской хартии
21:13ВС РФ освободили Роскошное и развивают наступление в районе Константиновки. Новости СВО
Лента новостейМолния