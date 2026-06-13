https://ukraina.ru/20260613/evropa-nadeetsya-chto-voyna-vypet-krov-iz-rossii-ekspert-o-posledstviyakh-ekonomicheskoy-voyny-1080157455.html

"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны

"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны - 13.06.2026 Украина.ру

"Европа надеется, что война выпьет кровь из России": эксперт о последствиях экономической войны

Россия нашла новые рынки сбыта, а ЕС разрушает промышленность — чем меньше работает промышленность, тем меньше требуется энергоносителей, и рынок становится менее интересным. Германия может опуститься до уровня Румынии, что для ЕС станет катастрофой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-13T05:15

2026-06-13T05:15

2026-06-13T05:15

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Говоря об экономическом противостоянии с Западом, эксперт объяснил, какие процессы запущены в европейской экономике.Ищенко заявил, что Россия нашла новые рынки сбыта для своих энергоносителей и, хотя сейчас условия хуже, чем раньше, торговля продолжается. По его словам, даже в Европу Россия продаёт энергоносители, и более 30% энергоресурсов поступает туда через США и Турцию.По словам политолога, у Европы тоже будут проблемы, но Россия их решает, расширяя рынки сбыта в Азии. "А европейцам решить проблему дефицита энергоносителей практически невозможно. Да, ресурсы поступают, но по ценам, которые гораздо выше, чем они покупали у России. Из-за этого конкурентоспособность европейской промышленности падает. Она демонтируется. Эмигрирует в другие страны или умирает на месте. А дальше запускается цепная реакция", — пояснил политолог.Эксперт добавил, что сокращение работы промышленности ведёт к снижению потребности в энергоносителях, что, в свою очередь, делает рынок менее привлекательным. Кроме того, чем хуже состояние промышленности, тем меньше товаров поступает на продажу."Сейчас Европа может надеяться на то, что война выпьет из России кровь. А если войны нет, то и рассчитывать не на что", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.О том, что еще происходит на Украине — в статье Владимира Скачко "Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев" на сайте Украина.ру.

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