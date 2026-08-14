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Число сбитых в Ленобласти БПЛА выросло до 51. В порту Усть-Луга возгорание

Число сбитых в Ленобласти БПЛА выросло до 51. В порту Усть-Луга возгорание - 14.08.2026 Украина.ру

Число сбитых в Ленобласти БПЛА выросло до 51. В порту Усть-Луга возгорание

Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на Ленинградскую область, сбит уже 51 украинский беспилотник. Об этом губернатор Александр Дрозденко утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-14T06:46

2026-08-14T06:46

2026-08-14T06:46

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В Ленинградской области уже более трёх с половиной часов продолжает действовать режим опасности по БПЛА, объявленный в регионе в 2:52 мск."На данный момент в Ленинградской области сбит 51 БПЛА противника. В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты приступили к тушению. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 6:21 мск.В 3:04 мск Росавиация объявила, что аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" для обеспечения безопасности полётов "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов".Ограничения в ряде районов Ленобласти также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда️, в связи с чем в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили над Ленинградской областью 37 ударных украинских беспилотников.Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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