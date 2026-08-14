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"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА
"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА - 14.08.2026 Украина.ру
"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА
Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 37 ударных украинских беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-14T05:59
2026-08-14T05:59
2026-08-14T05:59
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россия
ленинградская область
санкт-петербург
росавиация
калининград
пво
минобороны рф
сво
спецоперация
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Над территорией Ленинградской области не менее трёх часов продолжает действовать режим опасности по БПЛА, объявленный в регионе в 2:52 мск."В Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника. Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга. Информация уточняется. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 5:52 мск.В 3:04 мск Росавиация объявила, что аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" для обеспечения безопасности полётов "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов".Ограничения в ряде районов Ленобласти также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда️, в связи с чем в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили первые ночные атаки на Москву и Севастополь. Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, ленинградская область, санкт-петербург, росавиация, калининград, пво, минобороны рф, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Росавиация, Калининград, ПВО, Минобороны РФ, СВО, Спецоперация, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, атака Украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины
"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА
Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 37 ударных украинских беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Над территорией Ленинградской области не менее трёх часов продолжает действовать режим опасности по БПЛА, объявленный в регионе в 2:52 мск.
"В Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника. Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга. Информация уточняется. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 5:52 мск.
В 3:04 мск Росавиация объявила, что аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" для обеспечения безопасности полётов "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов".
Ограничения в ряде районов Ленобласти также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда️, в связи с чем в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили первые ночные атаки на Москву и Севастополь. Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.