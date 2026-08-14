https://ukraina.ru/20260814/boevaya-rabota-prodolzhaetsya-sily-pvo-sbili-nad-leningradskoy-oblastyu-uzhe-37-bpla-1082474617.html

"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА

"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА - 14.08.2026 Украина.ру

"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА

Силы ПВО сбили над Ленинградской областью 37 ударных украинских беспилотников. Об этом губернатор Александр Дрозденко утром 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-14T05:59

2026-08-14T05:59

2026-08-14T05:59

украина.ру

россия

ленинградская область

санкт-петербург

росавиация

калининград

пво

минобороны рф

сво

спецоперация

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Над территорией Ленинградской области не менее трёх часов продолжает действовать режим опасности по БПЛА, объявленный в регионе в 2:52 мск."В Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника. Зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга. Информация уточняется. Боевая работа продолжается", — написал Дрозденко в 5:52 мск.В 3:04 мск Росавиация объявила, что аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" для обеспечения безопасности полётов "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов".Ограничения в ряде районов Ленобласти также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда️, в связи с чем в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили первые ночные атаки на Москву и Севастополь. Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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