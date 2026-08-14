Киев готовит африканских боевиков для борьбы с Россией - 14.08.2026 Украина.ру
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Киев готовит африканских боевиков для борьбы с Россией
Киев готовит африканских боевиков для борьбы с Россией - 14.08.2026 Украина.ру
Киев готовит африканских боевиков для борьбы с Россией
Украинские инструкторы вербуют и готовят боевиков из африканских стран для использования их против России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах на востоке Ливии в ночь на 14 августа пишет РИА Новости
2026-08-14T04:37
2026-08-14T04:40
украина.ру
новости
африка
ливия
судан
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боевики
терроризм
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Ливийские СМИ ранее опубликовали обращение суданского активиста, рассказавшего, что граждан Судана и других африканских стран вербуют в Ливии под видом работы в охране. После прохождения военной подготовки их направляют для участия в боевых действиях в Мали и на Украине."Информация, распространенная суданским журналистом, ни для кого не является тайной. Действительно, существуют тренировочные центры в Таджуре, а также в районе дороги аэропорта в столице Триполи. Кроме того, есть тренировочный центр Ат-Тикбали", — цитирует агентство ливийского силовика.По его словам, на этих объектах присутствуют украинские специалисты, которые разрабатывали программы обучения наемников и делились опытом применения ударных БПЛА. Обученных боевиков могут использовать как для противодействия интересам России в Африке, так и на Украине.О том, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения, ещё в 2025 году сообщали французские СМИ.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.Больше информации на эту тему - в публикации Режим Зеленского скрещивается с оргпреступностью в Европе и группировками террористов по всему миру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Африка, Ливия, Судан, Украина, Киев, Боевики, терроризм, террорист, иностранные наемники, Мали, война на Украине, СВО, Россия, Мария Захарова, Мир без границ

Киев готовит африканских боевиков для борьбы с Россией

04:37 14.08.2026 (обновлено: 04:40 14.08.2026)
 
© РИА Новости . Андрей СтенинБоевики в городе Рас-Лануф в Ливии
Боевики в городе Рас-Лануф в Ливии - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Украинские инструкторы вербуют и готовят боевиков из африканских стран для использования их против России. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах на востоке Ливии в ночь на 14 августа пишет РИА Новости
Ливийские СМИ ранее опубликовали обращение суданского активиста, рассказавшего, что граждан Судана и других африканских стран вербуют в Ливии под видом работы в охране. После прохождения военной подготовки их направляют для участия в боевых действиях в Мали и на Украине.
"Информация, распространенная суданским журналистом, ни для кого не является тайной. Действительно, существуют тренировочные центры в Таджуре, а также в районе дороги аэропорта в столице Триполи. Кроме того, есть тренировочный центр Ат-Тикбали", — цитирует агентство ливийского силовика.
По его словам, на этих объектах присутствуют украинские специалисты, которые разрабатывали программы обучения наемников и делились опытом применения ударных БПЛА. Обученных боевиков могут использовать как для противодействия интересам России в Африке, так и на Украине.
О том, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения, ещё в 2025 году сообщали французские СМИ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах.
Больше информации на эту тему - в публикации Режим Зеленского скрещивается с оргпреступностью в Европе и группировками террористов по всему миру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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