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Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире"

Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире" - 14.08.2026 Украина.ру

Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире"

Европейская бюрократия разорит себя, но будет идти до конца в конфронтации с Россией. Отказ Запада от стратегического поражения России — лишь смена риторики, цель остается прежней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-08-14T05:15

2026-08-14T05:15

2026-08-14T05:15

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Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с Зеленским в Белграде заявил, что мир приближается к большой войне. Он исключил возможность компромисса между РФ и Украиной, отметив, что время для дипломатии безвозвратно потеряно.Комментируя ситуацию вокруг заявления Вучича, эксперт обратил внимание на европейскую политику и методы сохранения единства в ЕС.Дробницкий отметил, что европейские элиты сохраняют единство любыми способами. "В Европе убрали Орбана, сломали Вучича, а Фицо в последнее время вообще не слышно. Обеспечивать единство Европы будут любыми способами", — заявил он.По мнению эксперта, европейское руководство на самом деле не говорит о мире, хотя изменило риторику. "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире. Хотя они уже не говорят о стратегическом поражении России, это смешно, но они говорят о том, что нужно заставить [президента России Владмира] Путина сесть за стол переговоров, а это то же самое, что победить Россию. Потому что если никакой победы над Россией нет, зачем вы тогда разорили Европу?" — пояснил политолог.Дробницкий подчеркнул, что европейцы будут идти до конца, несмотря на большие экономические потери. "Поэтому они будут идти до конца. Безответственность вопиющая. Будем залезать в долги, разоряться, но сохранять свое существование, которое возможно только в конфронтации с Россией", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.

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