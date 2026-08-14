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Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире"
Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире" - 14.08.2026 Украина.ру
Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире"
Европейская бюрократия разорит себя, но будет идти до конца в конфронтации с Россией. Отказ Запада от стратегического поражения России — лишь смена риторики, цель остается прежней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-08-14T05:15
2026-08-14T05:15
2026-08-14T05:15
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Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с Зеленским в Белграде заявил, что мир приближается к большой войне. Он исключил возможность компромисса между РФ и Украиной, отметив, что время для дипломатии безвозвратно потеряно.Комментируя ситуацию вокруг заявления Вучича, эксперт обратил внимание на европейскую политику и методы сохранения единства в ЕС.Дробницкий отметил, что европейские элиты сохраняют единство любыми способами. "В Европе убрали Орбана, сломали Вучича, а Фицо в последнее время вообще не слышно. Обеспечивать единство Европы будут любыми способами", — заявил он.По мнению эксперта, европейское руководство на самом деле не говорит о мире, хотя изменило риторику. "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире. Хотя они уже не говорят о стратегическом поражении России, это смешно, но они говорят о том, что нужно заставить [президента России Владмира] Путина сесть за стол переговоров, а это то же самое, что победить Россию. Потому что если никакой победы над Россией нет, зачем вы тогда разорили Европу?" — пояснил политолог.Дробницкий подчеркнул, что европейцы будут идти до конца, несмотря на большие экономические потери. "Поэтому они будут идти до конца. Безответственность вопиющая. Будем залезать в долги, разоряться, но сохранять свое существование, которое возможно только в конфронтации с Россией", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, европа, ес, евросоюз, виктор орбан, александр вучич, главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, международные отношения, дмитрий дробницкий
Новости, Россия, Украина, Европа, ЕС, Евросоюз, Виктор Орбан, Александр Вучич, Главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, международные отношения, Дмитрий Дробницкий
Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире"
Европейская бюрократия разорит себя, но будет идти до конца в конфронтации с Россией. Отказ Запада от стратегического поражения России — лишь смена риторики, цель остается прежней. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Президент Сербии Александр Вучич после переговоров с Зеленским в Белграде заявил, что мир приближается к большой войне. Он исключил возможность компромисса между РФ и Украиной, отметив, что время для дипломатии безвозвратно потеряно.
Комментируя ситуацию вокруг заявления Вучича, эксперт обратил внимание на европейскую политику и методы сохранения единства в ЕС.
Дробницкий отметил, что европейские элиты сохраняют единство любыми способами. "В Европе убрали Орбана, сломали Вучича, а Фицо в последнее время вообще не слышно. Обеспечивать единство Европы будут любыми способами", — заявил он.
По мнению эксперта, европейское руководство на самом деле не говорит о мире, хотя изменило риторику. "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире. Хотя они уже не говорят о стратегическом поражении России, это смешно, но они говорят о том, что нужно заставить [президента России Владмира] Путина сесть за стол переговоров, а это то же самое, что победить Россию. Потому что если никакой победы над Россией нет, зачем вы тогда разорили Европу?" — пояснил политолог.
Дробницкий подчеркнул, что европейцы будут идти до конца, несмотря на большие экономические потери. "Поэтому они будут идти до конца. Безответственность вопиющая. Будем залезать в долги, разоряться, но сохранять свое существование, которое возможно только в конфронтации с Россией", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.