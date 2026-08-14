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Бандеровцы снесут памятник советскому генералу Маргелову в Днепропетровске

Бандеровцы снесут памятник советскому генералу Маргелову в Днепропетровске - 14.08.2026 Украина.ру

Бандеровцы снесут памятник советскому генералу Маргелову в Днепропетровске

Памятник советскому генералу Василию Маргелову, принимавшему непосредственное участие в становлении и развитии ВДВ СССР, снесут в Днепропетровске на Украине. Об этом в ночь на 14 августа пишет РИА Новости

2026-08-14T06:30

2026-08-14T06:30

2026-08-14T06:35

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На сайте Днепропетровского городского совета опубликовано постановление о сносе памятника, датированное 11 августа.Герой Советского Союза, командующий воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии Василий Филиппович Маргелов родился в 1908 году в Днепропетровске, носившем тогда название Екатеринослав. Участвовал в советско-финской войне, в ходе Великой Отечественной войны прошёл путь от командира полка до командира дивизии. За бои по освобождению Херсона был удостоен звания Героя Советского Союза.После войны принимал непосредственное участие в становлении и развитии Воздушно-десантных войск.Памятник Маргелову неоднократно попадал в планы сноса властей Днепропетровска и их киевских начальников. Это уже привычно оформляется бандеровцами как "декоммунизация" и проходит одновременно с чествованием не только немецко-фашистских захватчиков, но и местных коллаборационистов, активно участвовавших в геноциде советского народа.Подробнее об этом - в публикации Анонсирован снос памятника советскому военачальнику Маргелову в Днепропетровске.Личность выдающегося советского военачальника рассмотрел Василий Стоякин в публикации "Дядя Вася" Маргелов - создатель ВДВВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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