https://ukraina.ru/20260814/alekhin-vs-rossii-vzyali-pod-kontrol-scherbakovku-i-pererezali-trassu-m-20-pod-kharkovom-1082469809.html

Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом

Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом - 14.08.2026 Украина.ру

Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом

Российские войска взяли под контроль Щербаковку — населенный пункт в километре от трассы М-20, соединяющей Белгород и Харьков. Участок погранперехода "Гоптовка" теперь под полным контролем ВС России. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-14T05:52

2026-08-14T05:52

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Рассказывая о ситуации на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что войска взяли под контроль Щербаковку. "На соседнем участке наши войска установили контроль над Щербаковкой", — отметил эксперт, уточнив, что населенный пункт расположен на склонах балки Татарка, в километре от трассы М-20.Обозреватель отметил, все попытки ВСУ контратаковать провалились. "Неоднократные попытки врага контратаковать силами 425-го штурмового полка ВСУ и выдавить российские подразделения к госгранице не увенчались успехом", — подчеркнул Алехин. В результате Киев понес потери, в том числе среди наиболее подготовленных солдат.Эксперт обратил внимание на стратегическое значение взятых позиций. Щербаковка находится рядом с трассой М-20, через которую осуществляется снабжение ВСУ на северном участке. "Таким образом, участок международного автомобильного пункта пропуска "Гоптовка" — под полным контролем российской армии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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