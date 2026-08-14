Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом - 14.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260814/alekhin-vs-rossii-vzyali-pod-kontrol-scherbakovku-i-pererezali-trassu-m-20-pod-kharkovom-1082469809.html
Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом
Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом - 14.08.2026 Украина.ру
Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом
Российские войска взяли под контроль Щербаковку — населенный пункт в километре от трассы М-20, соединяющей Белгород и Харьков. Участок погранперехода "Гоптовка" теперь под полным контролем ВС России. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-14T05:52
2026-08-14T05:52
новости
россия
харьков
белгород
геннадий алехин
главные новости
главное
харьков новости
харьковская область
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/06/1062323887_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecbf9e8fd7e23ee626f37cb53bfa085a.jpg
Рассказывая о ситуации на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что войска взяли под контроль Щербаковку. "На соседнем участке наши войска установили контроль над Щербаковкой", — отметил эксперт, уточнив, что населенный пункт расположен на склонах балки Татарка, в километре от трассы М-20.Обозреватель отметил, все попытки ВСУ контратаковать провалились. "Неоднократные попытки врага контратаковать силами 425-го штурмового полка ВСУ и выдавить российские подразделения к госгранице не увенчались успехом", — подчеркнул Алехин. В результате Киев понес потери, в том числе среди наиболее подготовленных солдат.Эксперт обратил внимание на стратегическое значение взятых позиций. Щербаковка находится рядом с трассой М-20, через которую осуществляется снабжение ВСУ на северном участке. "Таким образом, участок международного автомобильного пункта пропуска "Гоптовка" — под полным контролем российской армии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
россия
харьков
белгород
харьков новости
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/06/1062323887_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fdc78594ce4938d05a6bbaebe64c618a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, белгород, геннадий алехин, главные новости, главное, харьков новости, харьковская область, сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво, новости сво сегодня последние свежие новости, сво на украине: последние новости
Новости, Россия, Харьков, Белгород, Геннадий Алехин, Главные новости, главное, Харьков новости, Харьковская область, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО, новости СВО сегодня последние свежие новости, СВО на Украине: последние новости

Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом

05:52 14.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска взяли под контроль Щербаковку — населенный пункт в километре от трассы М-20, соединяющей Белгород и Харьков. Участок погранперехода "Гоптовка" теперь под полным контролем ВС России. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Рассказывая о ситуации на Харьковском направлении, Алехин сообщил, что войска взяли под контроль Щербаковку. "На соседнем участке наши войска установили контроль над Щербаковкой", — отметил эксперт, уточнив, что населенный пункт расположен на склонах балки Татарка, в километре от трассы М-20.
Обозреватель отметил, все попытки ВСУ контратаковать провалились. "Неоднократные попытки врага контратаковать силами 425-го штурмового полка ВСУ и выдавить российские подразделения к госгранице не увенчались успехом", — подчеркнул Алехин. В результате Киев понес потери, в том числе среди наиболее подготовленных солдат.
Эксперт обратил внимание на стратегическое значение взятых позиций. Щербаковка находится рядом с трассой М-20, через которую осуществляется снабжение ВСУ на северном участке. "Таким образом, участок международного автомобильного пункта пропуска "Гоптовка" — под полным контролем российской армии", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом заставила Драпатого отойти от концепции "гибкой обороны" на сайте Украина.ру.
Про другие важные технологические аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковБелгородГеннадий АлехинГлавные новостиглавноеХарьков новостиХарьковская областьСВОновости СВО Россияновости СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОСпецоперациявоенный экспертУкраина.ру Дзендзен СВОновости СВО сегодня последние свежие новостиСВО на Украине: последние новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:43Киев через посредников просит Россию прекратить атаки в море - Reuters
08:21"Проблема не в промывании мозгов малышам": почему в Британии хотят запретить "Машу и Медведя"
08:13Для чего NASA включило Крым в состав России: Хавич объяснил, какие сигналы Трамп посылает Путину
08:00В борьбе за ленд-лиз. 85 лет "Атлантической хартии"
07:52Мобилизованные в ВСУ украинцы десятками умирают в больницах Чернигова
07:27Силы ПВО ночью уничтожили в Ростовской области около 20 БПЛА
07:05Истребители НАТО сбили над Латвией "заблудившийся" беспилотник
07:00Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине
06:46Число сбитых в Ленобласти БПЛА выросло до 51. В порту Усть-Луга возгорание
06:30Бандеровцы снесут памятник советскому генералу Маргелову в Днепропетровске
06:11Волынь забудем, Петлюру – вперёд: Украина втирается в доверие Польше
06:00"Гибкая оборона" ВСУ рухнула под Харьковом: Драпатый загнал украинскую армию в ловушку
05:59"Боевая работа продолжается": силы ПВО сбили над Ленинградской областью уже 37 БПЛА
05:52Алехин: ВС России взяли под контроль Щербаковку и перерезали трассу М-20 под Харьковом
05:45Политолог о крахе Америки: США превращаются в неуправляемого монстра с ядерным оружием
05:36Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины
05:30"На чьих условиях будет мир?" — эксперт о том, почему призывы к перемирию остаются пустыми
05:23Голодные игры по-украински: полки пустеют, а Зеленскому не до этого — только мобилизация
05:15Дробницкий о стратегии Брюсселя: "Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире"
05:03Смертный приговор для Украины. Эксперты и политики о том, куда заведёт война
Лента новостейМолния