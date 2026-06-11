https://ukraina.ru/20260611/oskoplenie-mozgov-neonatsisty-okonchatelno-kastriruyut-promytuyu-pamyat-ukraintsev-1080113443.html

Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев

Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев - 11.06.2026 Украина.ру

Оскопление мозгов. Неонацисты окончательно кастрируют промытую память украинцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после удара ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854–1855 годов" сказал, что укро-неонацисты начали "наносить удары по истории, но историю нельзя победить так же, как нельзя забыть об этой истории".

2026-06-11T15:31

2026-06-11T15:31

2026-06-11T15:59

россия

украина

киев

владимир ленин (владимир ульянов)

татьяна покровская

михаил булгаков

вооруженные силы украины

кпсс

мид

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/15/1073445178_0:30:464:291_1920x0_80_0_0_7d9c813a2b5eda5a69086dc327a4abe3.jpg

Хорошие слова, но напрасные и верные только на половину: историю действительно победить нельзя, равно как и переделать ее, но вот забыть, извратить, идеологически прошерстить и перлюстрировать – запросто. Более того, сделать это с историей – вот задача всех, кто мнит себя преобразователем действительности, строителем будущего.И вот почему: советский историк-марксист Михаил Покровский еще в 1928 году сказал: "История — это политика, опрокинутая в прошлое". Он прекрасно понимал, что любая современная политика, формирующая настоящее и будущее страны, должна опираться исключительно на те факты истории, символы и ориентиры, которые подходят этому будущему и не опровергаются прошлым. А если опровергаются, то значит, надо такое прошлое забыть. И заставить людей забыть. Покровский хорошо помнил, что английский историк Эдвард Август Фриман, анализируя средневековье, исходил из того, что "история есть политика прошлого, а политика — история настоящего".Сегодня естественным путем лепится и проживается настоящее и закладываются основы будущего. И именно поэтому борьба с символами важна в переломные моменты истории, когда нужно переформатировать общественное мнение: стереть память о прошлом и навязать новые, как сейчас говорят, нарративы. Без этого – никак не получается выковать нового человека взамен старого.Когда в 1991 году рухнул СССР, эта концепция обращения и общения с постсоциалистическими людьми стала главенствующей не так в воспитании, как в перевоспитании людей. На внедрение ее в жизнь на жалели ни времени, ни средств, ни усилий специалистов. Была выработана общая жесткая система такой работы. Универсальная по стратегической задаче, но тактически гибкая, учитывающая национальные или региональные особенности работа с населением.А главное – зачистку прошлого нужно было проводить решительно, системно и последовательно, она не должна была иметь никаких изъянов и смысловых лакун.Впервые мне об этом откровенно сказал еще в начале лихих 90-ых прошлого века тогда премьер-министр, а потом второй президент Чехии Вацлав Клаус, "отец" чешских экономических реформ. Мы, группа украинских журналистов, тогда отправились по странам бывшего соцлагеря перенимать опыт рыночных реформа, которые забуксовали на Украине при первом президенте Леониде "Макароныче" Кравчуке, который всю жизнь заведовал коммунистической идеологией и, скорее всего, думал, что любая продукция зарождается после директив КПСС о ней.И вот Клаус, довольно высокого роста интеллектуал европейского задротно-ботанского вида, неожиданно сказал нам: мол, первое, что вы должны сделать на Украине, – это повсеместно снести все памятники Владимиру Ленину и коммунистическому прошлому. "Когда человек просыпается и первое, что он видит утром за окном, – это памятник коммунистическому идолу, он никогда не поверит, что наступило новое будущее", – приблизительно так сформулировал он начальный постулат.Так, как призывал Клаус, в Чехии и поступили. Эта страна в оскоплении памяти и уничтожении памятников прошлого сегодня успешно соревнуется с Польшей и странами Прибалтики.Так, собственно, западные перевоспитатели действуют и сейчас, когда и в Европе, и в бывших республиках СССР на место декоммунизации (зачистке памяти о коммунистическом и социалистическом прошлом) пришли деколонизация и русофобия – насаждение убежденности в том, что во всех бедах современности виновата Россия, которую и надо "отменить", нанести ей стратегическое поражение, раздробить и завладеть ее несметными ресурсами.Оскопление памяти и кастрация промытых мозгов постсоциалистического населения проходит в три этапа, что очень хорошо прослеживается на странах Прибалтики. Там изначально никто ничего ни от кого не скрывал.На первом этапе началось прославление коллаборационистов и компрадоров, которые прислуживали третьему рейху Адольфа Гитлера в борьбе с СССР. Все эти разновидности "лесных братьев", полицайских отрядов, расстрельных взводов и карательных подразделений были провозглашения "героями национально-освободительного движения за независимость". Нужно это было для того, чтобы вывести страны Прибалтики из зоны влияния России.Когда первая цель отрыва от России была достигнута, эти люди стали основой для русофобского неонацистского и неофашистского реванша уже не только в Прибалтике, но во всех остальных странах Центральной и Восточной Европы. Особенно в странах бывшего соцлагеря.На втором этапе нужно было заточить новые страны и их народы против России, чтобы подготовить их к роди пушечного мяса и расходного материала в возможной войне. Украина тут – ярчайший пример. Ее превратили в антироссийский таран (Украина – не Россия, а теперь АнтиРоссия) последовательно и системно, проведя через все стадии:– декоммунизация: уничтожение памятников и памяти о Ленине и коммунистических вождях. На Украине снесено более 5,5 тысяч памятников одному Ленину;– десоветизация: уничтожение памятников и памяти о советской власти: общественных деятелей, ученых, работников культуры коммунистического толка;– деколонизация: уничтожение памяти о "колониальном прошлом", когда Россия была провозглашена метрополией, а все остальные – ее колониями (памятники истории и культуры);– дерусификация: логически вытекающее из деколонизации уничтожение любой памяти о России.И наконец последний холмик на куче с историческим навозом – дикая и оголтелая русофобия – преследование всего русского. От языка до культуры.Сейчас можно наблюдать третий этап – упомянутую зачистку того, что еще напоминает тем же украинцам об их совместном прошлом с Россий. В истории, духовности, культуре.Третий этап направлен на психологический слом тех, кто еще сопротивляется оскоплению и кастрации. Уничтожается то, что еще совсем недавно казалось неприкосновенным, ибо формировало код народа, его генотип и исторический образ. Уже были погашены вечные огни на памятниках героям Великой Отечественной войны, уже сама эта война вычеркнута из истории, уже осквернены могилы героев по всей страны. Уже даже предлагали торговать прахом оскверненных геров с Россией, меняя тлен либо на деньги, либо на военнопленных.А вот теперь приступили к уничтожению того, что для многих является не просто неприкосновенным, но и почти святым. По разным, в том числе, и по личным причинам.К таким акциям относятся, например, снос в Киеве, памятника всемирно известному писателю Михаилу Булгакову, человеку, который навсегда прославил этот город и который о Киеве писал "Город", именно так, с заглавной буквы, но не подошел нынешним украинизаторам, потому смеялся над их врожденной тупостью и дремучей неизбывной ограниченностью.Нормальные соседиИли снос звезды Героя Советского Союза со стелы при въезде в столицу с надписью "Киев – город-герой" или сожжение той же панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов".Стела "Киев — город-герой", установленная в 1965 году, в течение десятилетий была одним из самых узнаваемых объектов на подъезде к украинской столице. Равно как и звание "Город-герой" Киев получил одним из первых в СССР. За массовый героизм в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.Варварство на маршеНо нынешним поколениям украинцев знать об этом не нужно. Решением Киевского горсовета от 18 декабря 2025 года на пленарном заседании депутаты лишили Киев звания героя и приняли решение о демонтаже. Не только звезды Героя, но и памятников Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой, рожденной в Одессе, и композитору Петру Чайковскому, которым украинизаторы еще совсем недавно записывали в "украинские кОзаки" и призывали освободить из "русского духовного плена".И варвары, судя по всему, не собираются останавливаться. Теперь "освежевание" памяти взяли в свои руки чиновники из местных администраций, а раньше деньги за варварство получали соросята. Теперь между ними соревнование за гранты, а, значит, в этой борьбе никого не пощадят. Кормовая база сокращается из-за войны, нужно урвать последнее…Сейчас в Киеве говорят о планах уничтожения могилы премьер-министра Российской империи Петра Столыпина, убитого в Киев в 1911 году и похороненного в Киево-Печерской лавре.Могила Столыпина в Киево-Печерской лавреОчень хотел Столыпин реформировать свою страну и сделать ее сильнее. И точно знал, как это нелегко и потому сам написал в завещании: "Я хочу быть погребенным там, где меня убьют".Столыпин знал, кто его убьет – ненавидящие его москали. И потому предупреждал: "Меня убьют, и убьют члены охраны". То есть предатели, которые должны были бы защищать. И это роднит их ментально с украинскими предателями. Но, видимо, не могут простить ему украинизаторы вот это желание усилить и преобразовать Россию. Киево-Печерскую лавру они уже захватили и осквернили, теперь – очередь за могилой…И в Одессе тоже есть где профессиональным украинцам развернуться. Там символом города является памятник Арману-Эммануэлю де Виньеро дю Плесси, герцогу де Ришелье, по-простому – Дюку.Вряд ли украинских варваров остановит то, что это человек не только устроил все в Одессе, как ее градоначальник, и был губернатором Новороссии и Бессарабии, но еще и главой МИД и премьер-министром Франции при короле Людовике XVIII, а также последним любовником шведской королевы Дезидерии из до сих пор правящей династии Бернадотов.Дюку не скрытьсяМощная "крыша" – французско-шведская – могла бы быть у герцога на берегу Черного моря. Хотя бы из европейской солидарности. Но вряд ли будет: дюк де Ришелье же создавал славу и величие Российской империи, которая в хлам громила и шведов, и французов. Следовательно, и им не нужен такой герой.Но именно Запад – разработчик оскопления памяти и заказчик его на Украине и в России. Именно лишенные корней и ориентиров Украина и Россия нужны Западу, который уверен, что такими он их голыми руками возьмет. И ведь может же многого добиться в противостоянии, если уступить ему этот духовный гуманитарный фронт. Солдат с идеей всегда сильнее простого, пусть и хорошо обученного наемника или предателя.Из этого и надо исходить России в поисках противоядия такой западной политики.Еще о насаждении беспамятства в Украине читайте в статья Владимира Скачко "Беспамятство в законе. Оскопление онемевших на Украине как пример для Европы" и статью Елены Кирюшкиной "Уничтожить память о военных победах России. Зачем Киев начал летнее наступление на историческом фронте

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, украина, киев, владимир ленин (владимир ульянов), татьяна покровская, михаил булгаков, вооруженные силы украины, кпсс, мид, мнения, весь скачко, украина.ру