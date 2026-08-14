Силы ПВО отразили первую ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь - 14.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО отразили первую ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО отразили первую ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь - 14.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО отразили первую ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь
Силы ПВО, включая мобильные огневые группы, отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-14T03:25
2026-08-14T03:25
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Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников ВСУ была объявлена в Севастополе в 1:31 мск."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито шесть БПЛА в районе Северной стороны, Нахимовском и Гагаринском районах", — написал Развожаев в 2:28 мск.Он также призвал жителей и гостей города-героя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", — добавил губернатор.В 3:10 мск Развожаев объявил отбой воздушной тревоги.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили первые БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, севастополь, крым, михаил развожаев, пво, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, украина
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Силы ПВО отразили первую ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь

03:25 14.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей БобылевПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО, включая мобильные огневые группы, отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников ВСУ была объявлена в Севастополе в 1:31 мск.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито шесть БПЛА в районе Северной стороны, Нахимовском и Гагаринском районах", — написал Развожаев в 2:28 мск.
Он также призвал жителей и гостей города-героя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
"Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", — добавил губернатор.
В 3:10 мск Развожаев объявил отбой воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили первые БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве.
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