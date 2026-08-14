https://ukraina.ru/20260814/sily-pvo-otrazili-pervuyu-nochnuyu-ataku-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1082473897.html

Силы ПВО отразили первую ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь

Силы ПВО отразили первую ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь - 14.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО отразили первую ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь

Силы ПВО, включая мобильные огневые группы, отразили атаку беспилотников ВСУ на Севастополь. Об этом губернатор Михаил Развожаев в ночь на 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-14T03:25

2026-08-14T03:25

2026-08-14T03:25

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Воздушная тревога из-за угрозы беспилотников ВСУ была объявлена в Севастополе в 1:31 мск."В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито шесть БПЛА в районе Северной стороны, Нахимовском и Гагаринском районах", — написал Развожаев в 2:28 мск.Он также призвал жителей и гостей города-героя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах."Наши военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия", — добавил губернатор.В 3:10 мск Развожаев объявил отбой воздушной тревоги.Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили первые БПЛА, пытавшиеся ночью прорваться к Москве.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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