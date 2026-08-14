"На чьих условиях будет мир?" — эксперт о том, почему призывы к перемирию остаются пустыми - 14.08.2026 Украина.ру
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"На чьих условиях будет мир?" — эксперт о том, почему призывы к перемирию остаются пустыми
"На чьих условиях будет мир?" — эксперт о том, почему призывы к перемирию остаются пустыми - 14.08.2026 Украина.ру
"На чьих условиях будет мир?" — эксперт о том, почему призывы к перемирию остаются пустыми
Владимир Зеленский, президент Сербии Александр Вучич и президент Франции Эмманюэль Макрон призывают к миру, но продолжают воевать — как и Иран с США. Но мира не будет до тех пор, пока кто-то не победит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-08-14T05:30
2026-08-14T05:30
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Ранее президент Сербии Александр Вучич после визита Владимира Зеленского в Белград заявил, что мир стоит на пороге большой войны. По его словам, он не видит возможности для компромисса между Москвой и Киевом, а время переговоров безвозвратно ушло.Рассуждая о предупреждении Вучича и о том, что за ним последует, Дробницкий заявил, что все разговоры о мире являются безответственным дискурсом.По мнению американиста, все призывы к миру разбиваются о главный вопрос, который никто не задаёт. "Все говорят о том, что мир должен наступить. Зеленский, Вучич, даже Макрон. За мир выступают Иран, США, Израиль, но все при этом воюют. На чьих условиях будет этот мир? Как только задаёшь этот вопрос, сразу понятно, что никакого мира не будет. До тех пор, пока кто-то не победит", — подчеркнул политолог.Эксперт пояснил, что в современных конфликтах уже невозможно представить ситуацию, когда стороны просто разойдутся, как это бывало раньше. "Сейчас невозможно представить ситуацию, когда стороны просто разойдутся. Весь Ближний Восток сейчас в таких конфликтах. И конфликт с Западом на Украине точно такой же", — добавил Дробницкий."Пока кто-то не победит, никакого мира не будет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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"На чьих условиях будет мир?" — эксперт о том, почему призывы к перемирию остаются пустыми

05:30 14.08.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Владимир Зеленский, президент Сербии Александр Вучич и президент Франции Эмманюэль Макрон призывают к миру, но продолжают воевать — как и Иран с США. Но мира не будет до тех пор, пока кто-то не победит. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Ранее президент Сербии Александр Вучич после визита Владимира Зеленского в Белград заявил, что мир стоит на пороге большой войны. По его словам, он не видит возможности для компромисса между Москвой и Киевом, а время переговоров безвозвратно ушло.
Рассуждая о предупреждении Вучича и о том, что за ним последует, Дробницкий заявил, что все разговоры о мире являются безответственным дискурсом.
По мнению американиста, все призывы к миру разбиваются о главный вопрос, который никто не задаёт. "Все говорят о том, что мир должен наступить. Зеленский, Вучич, даже Макрон. За мир выступают Иран, США, Израиль, но все при этом воюют. На чьих условиях будет этот мир? Как только задаёшь этот вопрос, сразу понятно, что никакого мира не будет. До тех пор, пока кто-то не победит", — подчеркнул политолог.
Эксперт пояснил, что в современных конфликтах уже невозможно представить ситуацию, когда стороны просто разойдутся, как это бывало раньше. "Сейчас невозможно представить ситуацию, когда стороны просто разойдутся. Весь Ближний Восток сейчас в таких конфликтах. И конфликт с Западом на Украине точно такой же", — добавил Дробницкий.
"Пока кто-то не победит, никакого мира не будет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
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