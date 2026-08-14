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Политолог о крахе Америки: США превращаются в неуправляемого монстра с ядерным оружием

Политолог о крахе Америки: США превращаются в неуправляемого монстра с ядерным оружием - 14.08.2026 Украина.ру

Политолог о крахе Америки: США превращаются в неуправляемого монстра с ядерным оружием

Внутренний кризис в США может превратить их в неуправляемого монстра с ядерным оружием, решение об ударе способны принять несколько человек при сговоре президента и генералов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-08-14T05:45

2026-08-14T05:45

2026-08-14T05:45

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Отвечая на вопрос о вероятности большой войны, о которой предупредил президент Сербии Александр Вучич, эксперт предупредил, что внутренний кризис в США несет прямые риски для глобальной безопасности.Дробницкий заявил, что США находятся в плохой форме и движутся к опасной черте. "Когда начнется окончательный бардак в Штатах, мы попкорн будем вкушать только первые пять минут. Потом станет очень страшно, потому что это будет неуправляемый монстр в состоянии полураспада, мы сейчас это начинаем наблюдать. В эту беду мы потихоньку вползаем", — отметил американист.По словам эксперта, для применения ядерного оружия формальные процедуры не обязательны. "Уже неважно, примут они обновленную стратегию применения ядерного оружия или нет. Если будет консенсус нескольких человек из Конгресса, которые представляют партийное руководство, и президент с генералами сговорится, что ядерное оружие надо применить, США его применят", — пояснил политолог.В Вашингтоне всегда найдутся горячие головы, которые заявят, что надо выигрывать войну с Ираном, если не получается по-другому, надо ударить ядерным оружием, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сейчас Россия сражается не с Украиной и даже не с Западом. СВО фактически перешла в формат войны людей со "Скайнетом". Подробнее — в материале Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.

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