Волынь забудем, Петлюру – вперёд: Украина втирается в доверие Польше - 14.08.2026 Украина.ру
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Волынь забудем, Петлюру – вперёд: Украина втирается в доверие Польше
Волынь забудем, Петлюру – вперёд: Украина втирается в доверие Польше - 14.08.2026 Украина.ру
Волынь забудем, Петлюру – вперёд: Украина втирается в доверие Польше
Офис Зеленского готовит кампанию по укреплению имиджа Украины в Польше, сообщило 13 августа издание Wydarzenia. Украина.ру, 14.08.2026
2026-08-14T06:11
2026-08-14T06:11
эксклюзив
польша
симон петлюра
владимир зеленский
станислав стремидловский
министерство иностранных дел
politico
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Офис Зеленского готовит кампанию по укреплению имиджа Украины в Польше, сообщило 13 августа издание Wydarzenia.Цель инициативы – напомнить об исторических союзах поляков и украинцев и подчеркнуть важность угрозы со стороны России. Для этого планируется акцентировать внимание на исторических связях, в частности, напоминать о сотрудничестве между Второй Польской Республикой и Симоном Петлюрой – главой Директории Украинской Народной Республики с 1919 по 1920 год, которого украинские власти называют одним из символов украинской государственности.Целевая группа кампании – это поляки, сохраняющие добрые чувства к Украине, несмотря на кризис с польско-украинских отношениях.Источники издания утверждают, что работа будет вестись сразу по нескольким направлениям. Среди них – взаимодействие с польскими СМИ, культурные и образовательные проекты, а также адресная работа с региональными сообществами.В рамках инициативы администрация Зеленского планирует укрепить сотрудничество с польским бизнесом и экспертным сообществом. Кроме того, в Министерстве иностранных дел будет создана специальная команда по связям с Польшей, в которую войдут опытные дипломаты.Как сообщается, украинские власти решились на системную кампанию из-за роста отрицательных настроений в адрес украинских граждан и политики Киева в польском обществе. Речь идёт о планомерной стратегии, отмечают польские СМИ.Исторические разногласия и конфликт интересовС начала конфликта на территории Украины официальная Варшава встала на сторону Киева и приютила больше миллиона украинских беженцев. Но в последнее время власти страны откровенно раздражены политикой Украины, особенно прославлением ОУН-УПА* и Степана Бандеры.Варшава считает Бандеру одним из авторов и идеологов событий, произошедших 26 марта 1943 года на территории исторической области Волынь. В этот день украинские националисты атаковали одновременно около 150 польских деревень. По данным польских историков, в Волынской резне погибло от 100 до 130 тысяч человек.В июле 2009 года польский парламент принял постановление, в котором говорится, что ОУН-УПА* осуществили на территорию Волыни ""антипольскую акцию — массовые убийства, имевшие характер этнической чистки и обладавшие признаками геноцида".Совсем недавно президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша будет помогать Украине, но "не допустит бандеровских флагов в стране".Кроме исторических разногласий, в двухсторонних польско-украинских отношениях существует ряд других, вполне современных проблем.В последние месяцы ситуация вновь накалилась из-за транзита украинского зерна через польскую территорию. Каждый раз, когда на фоне блокады черноморских портов Украина перенаправляет экспорт зерна по сухопутным коридорам, польские фермеры устраивают акции протеста. В 2023 году они впервые потребовали от властей запретить импорт продукции украинских аграриев. Тогда из-за срыва зерновой сделки с Россией, зерно с Украины транзитом через Польшу, Румынию и Молдавию пошло в Европу.Сейчас ситуация фактически повторяется. По информации газеты Politico, Варшава ведёт с Киевом переговоры об оказании помощи в транзите украинского зерна через территорию Польши. Несмотря на заявления польского МИД, что обсуждения касаются исключительно транспортировки зерна в третьи страны, а не его экспорта или ввоза на польский рынок, местные фермеры считают, что некоторые партии зерна, якобы предназначенные для других стран, на самом деле никогда не покинут Польшу.Петлюра Зеленскому не поможетНеслучайно для кампании по укреплению имиджа Украины в Польше Киев выбрал сотрудничестве между Второй Польской Республикой и Петлюрой, рассказал в интервью Украина.ру полонист, эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.По его словам, это взаимодействие как раз было выгодно только Польше – Петлюра пожертвовал Западно-Украинской народной республикой, чтобы Польша оказала некоторое военное содействие Директории."Из этого ничего хорошего не вышло, как мы помним из истории. Однако с точки зрения Польши это оценивается положительно, так как Польша в определенной степени восстановила тогда территориальную целостность Речи Посполитой, которая была утрачена. Кроме того, Варшава могла утереть нос Берлину. Если мы вспомним, украинская государственность в 1918 году – это была исключительно идея Берлина и Вены по Брестскому миру. Многие современные польские историки считают, что Германия тогда хотела ограничить польские амбиции. Они отрицательно относятся к Брестскому миру", – рассказал Стремидловский.Но вряд ли поляки будут думать лучше об Украине, если им напомнят о Петлюре, считает эксперт. По его мнению, исторические контексты польского отношения к Украине всё-таки связаны не с 1918-1921 годами и Брестским миром, а с Волынской резнёй."Именно это событие сейчас определяет исторические нюансы отношения поляков к украинцам и самой Украине. Если Зеленский хочет что-то такое предпринять, в первую очередь ему нужно признать волынский геноцид. Нужно сказать честно, что бандеровцы были пособниками немецких убийц, что они убили 100 тысяч поляков. Также нужно разрешить тотальную эксгумацию на Волыни. А этого не происходит", – отметил полонист.Стремидловский считает, что кампания Зеленского использует фигуру Петлюры, потому что "он не был бандеровцем, но был абсолютно антисоветским". Украина долго пыталась убедить поляков, что бандеровцы были не столько антипольскими, сколько антисоветскими, подчеркнул он."Им это до сих пор не удавалось. В случае с Петлюрой я не верю, что получится. Это не тот эпизод, который сейчас важен для поляков. Кампания Зеленского может подействовать на каких-то отдельных польских историков и на различные польские фонды, которые занимаются "соросятиной", но не на глобальное общественное мнение", – рассказал эксперт.По словам Стремидловского, нельзя говорить, что Польша настроена антиукраински в целом. Что касается отношения самих поляков к украинским беженцем, оно не так сильно меняется – просто полякам позволили сейчас об этом говорить."В перспективе ситуация такова, что Украина лишается возможности перевозить свою продукцию (зерно, металл) по морю. Украинские чиновники снова поднимают вопрос транзита через территорию Польши на Балтийское море. Но к этому очень нервно относятся польские фермеры. Они боятся, что Украина снова попытается не просто перевозить товары, но и продавать их в Польше", – отметил эксперт.Стремидловский допускает, что определённые польские политические партии, например "Конфедерация" и "Право и справедливость", будут требовать чётких гарантий, что украинские товары не будут оседать в Польше. С учётом того, что в следующем году в стране пройдут парламентские выборы, украинская тематика будет использоваться оппозиционными партиями против правительства Дональда Туска, ожидает он.* Террористические организации, запрещённые в России
https://ukraina.ru/20260811/moya-polsha-lezhit-v-polyakh-i-lesakh-volyni-pochemu-varshava-unizhaetsya-pered-kievom-1082386235.html
https://ukraina.ru/20260807/klinicheskaya-rusofobiya-zakharova-postavila-diagnoz-prezidentu-polshi-navrotskomu-1082304344.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, польша, симон петлюра, владимир зеленский, станислав стремидловский, министерство иностранных дел, politico
Эксклюзив, Польша, Симон Петлюра, Владимир Зеленский, Станислав Стремидловский, министерство иностранных дел, Politico

Волынь забудем, Петлюру – вперёд: Украина втирается в доверие Польше

06:11 14.08.2026
 
© Фото : kiev-foto.info / Перейти в фотобанкМурал Симон Петлюра на Соломенке Киев
Мурал Симон Петлюра на Соломенке Киев - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : kiev-foto.info
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Офис Зеленского готовит кампанию по укреплению имиджа Украины в Польше, сообщило 13 августа издание Wydarzenia.
Цель инициативы – напомнить об исторических союзах поляков и украинцев и подчеркнуть важность угрозы со стороны России. Для этого планируется акцентировать внимание на исторических связях, в частности, напоминать о сотрудничестве между Второй Польской Республикой и Симоном Петлюрой – главой Директории Украинской Народной Республики с 1919 по 1920 год, которого украинские власти называют одним из символов украинской государственности.
Целевая группа кампании – это поляки, сохраняющие добрые чувства к Украине, несмотря на кризис с польско-украинских отношениях.
Источники издания утверждают, что работа будет вестись сразу по нескольким направлениям. Среди них – взаимодействие с польскими СМИ, культурные и образовательные проекты, а также адресная работа с региональными сообществами.
В рамках инициативы администрация Зеленского планирует укрепить сотрудничество с польским бизнесом и экспертным сообществом. Кроме того, в Министерстве иностранных дел будет создана специальная команда по связям с Польшей, в которую войдут опытные дипломаты.
Как сообщается, украинские власти решились на системную кампанию из-за роста отрицательных настроений в адрес украинских граждан и политики Киева в польском обществе. Речь идёт о планомерной стратегии, отмечают польские СМИ.
Исторические разногласия и конфликт интересов
С начала конфликта на территории Украины официальная Варшава встала на сторону Киева и приютила больше миллиона украинских беженцев. Но в последнее время власти страны откровенно раздражены политикой Украины, особенно прославлением ОУН-УПА* и Степана Бандеры.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
11 августа, 14:26
"Моя Польша лежит в полях и лесах Волыни". Почему Варшава унижается перед КиевомВ воскресенье, 9 августа, в 22 городах Польши под лозунгом "Не будь равнодушным" прошли демонстрации в знак протеста против растущего насилия, направленного против украинцев
Варшава считает Бандеру одним из авторов и идеологов событий, произошедших 26 марта 1943 года на территории исторической области Волынь. В этот день украинские националисты атаковали одновременно около 150 польских деревень. По данным польских историков, в Волынской резне погибло от 100 до 130 тысяч человек.
В июле 2009 года польский парламент принял постановление, в котором говорится, что ОУН-УПА* осуществили на территорию Волыни ""антипольскую акцию — массовые убийства, имевшие характер этнической чистки и обладавшие признаками геноцида".
Совсем недавно президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Польша будет помогать Украине, но "не допустит бандеровских флагов в стране".
Кроме исторических разногласий, в двухсторонних польско-украинских отношениях существует ряд других, вполне современных проблем.
В последние месяцы ситуация вновь накалилась из-за транзита украинского зерна через польскую территорию. Каждый раз, когда на фоне блокады черноморских портов Украина перенаправляет экспорт зерна по сухопутным коридорам, польские фермеры устраивают акции протеста.
В 2023 году они впервые потребовали от властей запретить импорт продукции украинских аграриев. Тогда из-за срыва зерновой сделки с Россией, зерно с Украины транзитом через Польшу, Румынию и Молдавию пошло в Европу.
Сейчас ситуация фактически повторяется. По информации газеты Politico, Варшава ведёт с Киевом переговоры об оказании помощи в транзите украинского зерна через территорию Польши. Несмотря на заявления польского МИД, что обсуждения касаются исключительно транспортировки зерна в третьи страны, а не его экспорта или ввоза на польский рынок, местные фермеры считают, что некоторые партии зерна, якобы предназначенные для других стран, на самом деле никогда не покинут Польшу.
Петлюра Зеленскому не поможет
Неслучайно для кампании по укреплению имиджа Украины в Польше Киев выбрал сотрудничестве между Второй Польской Республикой и Петлюрой, рассказал в интервью Украина.ру полонист, эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.
По его словам, это взаимодействие как раз было выгодно только Польше – Петлюра пожертвовал Западно-Украинской народной республикой, чтобы Польша оказала некоторое военное содействие Директории.
"Из этого ничего хорошего не вышло, как мы помним из истории. Однако с точки зрения Польши это оценивается положительно, так как Польша в определенной степени восстановила тогда территориальную целостность Речи Посполитой, которая была утрачена.
Кроме того, Варшава могла утереть нос Берлину. Если мы вспомним, украинская государственность в 1918 году – это была исключительно идея Берлина и Вены по Брестскому миру. Многие современные польские историки считают, что Германия тогда хотела ограничить польские амбиции. Они отрицательно относятся к Брестскому миру", – рассказал Стремидловский.
Но вряд ли поляки будут думать лучше об Украине, если им напомнят о Петлюре, считает эксперт. По его мнению, исторические контексты польского отношения к Украине всё-таки связаны не с 1918-1921 годами и Брестским миром, а с Волынской резнёй.
"Именно это событие сейчас определяет исторические нюансы отношения поляков к украинцам и самой Украине. Если Зеленский хочет что-то такое предпринять, в первую очередь ему нужно признать волынский геноцид. Нужно сказать честно, что бандеровцы были пособниками немецких убийц, что они убили 100 тысяч поляков. Также нужно разрешить тотальную эксгумацию на Волыни. А этого не происходит", – отметил полонист.
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7 августа, 17:56
"Клиническая русофобия": Захарова поставила диагноз президенту Польши НавроцкомуОфициальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на антироссийские выпады польского президента Кароля Навроцкого. Об этом 7 августа она написала в своём Телеграм-канале
Стремидловский считает, что кампания Зеленского использует фигуру Петлюры, потому что "он не был бандеровцем, но был абсолютно антисоветским". Украина долго пыталась убедить поляков, что бандеровцы были не столько антипольскими, сколько антисоветскими, подчеркнул он.
"Им это до сих пор не удавалось. В случае с Петлюрой я не верю, что получится. Это не тот эпизод, который сейчас важен для поляков. Кампания Зеленского может подействовать на каких-то отдельных польских историков и на различные польские фонды, которые занимаются "соросятиной", но не на глобальное общественное мнение", – рассказал эксперт.
По словам Стремидловского, нельзя говорить, что Польша настроена антиукраински в целом. Что касается отношения самих поляков к украинским беженцем, оно не так сильно меняется – просто полякам позволили сейчас об этом говорить.
"В перспективе ситуация такова, что Украина лишается возможности перевозить свою продукцию (зерно, металл) по морю. Украинские чиновники снова поднимают вопрос транзита через территорию Польши на Балтийское море. Но к этому очень нервно относятся польские фермеры. Они боятся, что Украина снова попытается не просто перевозить товары, но и продавать их в Польше", – отметил эксперт.
Стремидловский допускает, что определённые польские политические партии, например "Конфедерация" и "Право и справедливость", будут требовать чётких гарантий, что украинские товары не будут оседать в Польше. С учётом того, что в следующем году в стране пройдут парламентские выборы, украинская тематика будет использоваться оппозиционными партиями против правительства Дональда Туска, ожидает он.
* Террористические организации, запрещённые в России
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