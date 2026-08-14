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"От Донецка до Сахалина": Садулаев про интеграцию войск БПЛА с комплексной системой ПВО

"От Донецка до Сахалина": Садулаев про интеграцию войск БПЛА с комплексной системой ПВО - 14.08.2026 Украина.ру

"От Донецка до Сахалина": Садулаев про интеграцию войск БПЛА с комплексной системой ПВО

Войска беспилотных систем должны получить единый контур управления боем и цифровую платформу для операторов, а также интеграцию с эшелонированной ПВО. Они не должны работать как россыпь разрозненных подразделений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев

2026-08-14T04:45

2026-08-14T04:45

2026-08-14T04:45

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Ранее Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем ВС РФ. Перед этим Лямин был начальником штаба группировки "Центр" и участвовал в планировании боевого применения БПЛА в зоне СВО.Отвечая на вопрос о задачах командующего, эксперт назвал организацию связи и управления одним из направлений.Садулаев заявил, что Войска беспилотных систем не должны быть разрозненными. "Не должны Войска беспилотных систем работать как россыпь разрозненных подразделений. У них должен быть единый контур управления боем и единое программное обеспечение, которое показывало бы им все небо и все существующие возможности", — отметил он.По словам эксперта, операторам нужна платформа для подключения и нанесения ударов с пониманием обстановки. Войскам беспилотных систем нужна масштабная компьютеризация и единая система управления боем, подчеркнул публицист."Кроме того, их необходимо интегрировать с эшелонированной системой ПВО, которая бы прикрывала всю российскую территорию от Донецка до Сахалина", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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