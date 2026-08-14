"От Донецка до Сахалина": Садулаев про интеграцию войск БПЛА с комплексной системой ПВО - 14.08.2026 Украина.ру
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"От Донецка до Сахалина": Садулаев про интеграцию войск БПЛА с комплексной системой ПВО
"От Донецка до Сахалина": Садулаев про интеграцию войск БПЛА с комплексной системой ПВО - 14.08.2026 Украина.ру
"От Донецка до Сахалина": Садулаев про интеграцию войск БПЛА с комплексной системой ПВО
Войска беспилотных систем должны получить единый контур управления боем и цифровую платформу для операторов, а также интеграцию с эшелонированной ПВО. Они не должны работать как россыпь разрозненных подразделений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
2026-08-14T04:45
2026-08-14T04:45
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Ранее Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем ВС РФ. Перед этим Лямин был начальником штаба группировки "Центр" и участвовал в планировании боевого применения БПЛА в зоне СВО.Отвечая на вопрос о задачах командующего, эксперт назвал организацию связи и управления одним из направлений.Садулаев заявил, что Войска беспилотных систем не должны быть разрозненными. "Не должны Войска беспилотных систем работать как россыпь разрозненных подразделений. У них должен быть единый контур управления боем и единое программное обеспечение, которое показывало бы им все небо и все существующие возможности", — отметил он.По словам эксперта, операторам нужна платформа для подключения и нанесения ударов с пониманием обстановки. Войскам беспилотных систем нужна масштабная компьютеризация и единая система управления боем, подчеркнул публицист."Кроме того, их необходимо интегрировать с эшелонированной системой ПВО, которая бы прикрывала всю российскую территорию от Донецка до Сахалина", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донецк, владимир путин, украина.ру, главные новости, главное, пво, бпла, сво, новости сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине, военный эксперт
Новости, Россия, Донецк, Владимир Путин, Украина.ру, Главные новости, главное, ПВО, БПЛА, СВО, новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, военный эксперт

"От Донецка до Сахалина": Садулаев про интеграцию войск БПЛА с комплексной системой ПВО

04:45 14.08.2026
 
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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Войска беспилотных систем должны получить единый контур управления боем и цифровую платформу для операторов, а также интеграцию с эшелонированной ПВО. Они не должны работать как россыпь разрозненных подразделений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист, военный волонтер Герман Садулаев
Ранее Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем ВС РФ. Перед этим Лямин был начальником штаба группировки "Центр" и участвовал в планировании боевого применения БПЛА в зоне СВО.
Отвечая на вопрос о задачах командующего, эксперт назвал организацию связи и управления одним из направлений.
Садулаев заявил, что Войска беспилотных систем не должны быть разрозненными. "Не должны Войска беспилотных систем работать как россыпь разрозненных подразделений. У них должен быть единый контур управления боем и единое программное обеспечение, которое показывало бы им все небо и все существующие возможности", — отметил он.
По словам эксперта, операторам нужна платформа для подключения и нанесения ударов с пониманием обстановки. Войскам беспилотных систем нужна масштабная компьютеризация и единая система управления боем, подчеркнул публицист.
"Кроме того, их необходимо интегрировать с эшелонированной системой ПВО, которая бы прикрывала всю российскую территорию от Донецка до Сахалина", — констатировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Герман Садулаев: Россия найдет способ обнулить главное оружие Украины, которое дает ей 100 очков форы" на сайте Украина.ру.
Про другие важные технологические аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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