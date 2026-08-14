https://ukraina.ru/20260814/v-leningradskoy-oblasti-obyavili-opasnost-ataki-bpla-pulkovo-utochnyaet-raspisanie-1082474070.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Пулково уточняет расписание
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Пулково уточняет расписание - 14.08.2026 Украина.ру
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Пулково уточняет расписание
В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом губернатор Александр Дрозденко в ночь на 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-14T04:08
2026-08-14T04:08
2026-08-14T04:09
украина.ру
новости
россия
ленинградская область
санкт-петербург
росавиация
калининград
опасность
угроза
аэропорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068886837_0:153:3072:1880_1920x0_80_0_0_c47b1bdb90b701d1fbe3c4900d2105f0.jpg
В 1:07 мск опасность по БПЛА была объявлена в Псковской области, Росавиация закрыла для полётов аэропорт столицы региона."Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области", — написал Дрозденко в 2:52 мск.В 3:04 мск Росавиация объявила, что аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" для обеспечения безопасности полётов "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов".Ограничения в ряде районов Ленобласти также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда️, в связи с чем в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили первые ночные атаки на Москву и Севастополь. Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
ленинградская область
санкт-петербург
калининград
аэропорт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/13/1068886837_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_fc05314b8fe24cf080998b14de6798f8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, ленинградская область, санкт-петербург, росавиация, калининград, опасность, угроза, аэропорт, аэропорты, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Новости, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Росавиация, Калининград, опасность, угроза, аэропорт, аэропорты, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Пулково уточняет расписание
04:08 14.08.2026 (обновлено: 04:09 14.08.2026)
В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом губернатор Александр Дрозденко в ночь на 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
В 1:07 мск опасность по БПЛА была объявлена в Псковской области, Росавиация закрыла для полётов аэропорт столицы региона.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области", — написал Дрозденко в 2:52 мск.
В 3:04 мск Росавиация объявила, что аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" для обеспечения безопасности полётов "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов".
Ограничения в ряде районов Ленобласти также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда️, в связи с чем в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили первые ночные атаки на Москву и Севастополь. Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.