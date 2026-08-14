https://ukraina.ru/20260814/v-leningradskoy-oblasti-obyavili-opasnost-ataki-bpla-pulkovo-utochnyaet-raspisanie-1082474070.html

В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Пулково уточняет расписание

В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Пулково уточняет расписание - 14.08.2026 Украина.ру

В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА. Пулково уточняет расписание

В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом губернатор Александр Дрозденко в ночь на 14 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-14T04:08

2026-08-14T04:08

2026-08-14T04:09

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угроза

аэропорт

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В 1:07 мск опасность по БПЛА была объявлена в Псковской области, Росавиация закрыла для полётов аэропорт столицы региона."Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области", — написал Дрозденко в 2:52 мск.В 3:04 мск Росавиация объявила, что аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" для обеспечения безопасности полётов "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов".Ограничения в ряде районов Ленобласти также сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда️, в связи с чем в аэропорту "Храброво" возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили первые ночные атаки на Москву и Севастополь. Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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