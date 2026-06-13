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ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии

ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии - 13.06.2026 Украина.ру

ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии

Все страны Евросоюза согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии. Об этом 13 июня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

2026-06-13T17:32

2026-06-13T17:32

2026-06-13T18:05

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Евросоюз сделал новый шаг на пути расширения на восток. В пятницу Урсула фон дер Ляйен объявила, что все 27 стран-членов ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии.Первый кластер дискуссий, который откроется 15 июня на первой межправительственной конференции, охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза — верховенство права и демократические институты.В Брюсселе, впрочем, признают, что решение о предоставлении статуса кандидатов в июне 2022 года было во многом символическим и принималось для поддержки Киева и Кишинева в противостоянии с Москвой. Фактические переговоры были запущены лишь в июне 2024 года в Люксембурге.Важно отметить, что начало переговоров не гарантирует фактического вступления. Процесс может затянуться на долгие годы. Для сравнения: Турция ждёт членства с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия в 2013 году — её путь занял десять лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, урсула фон дер ляйен, ес, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, молдавия