https://ukraina.ru/20260613/es-ofitsialno-zapuskaet-peregovory-o-vstuplenii-ukrainy-i-moldavii-1080173017.html
ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии
ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии - 13.06.2026 Украина.ру
ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии
Все страны Евросоюза согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии. Об этом 13 июня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
2026-06-13T17:32
2026-06-13T17:32
2026-06-13T18:05
новости
украина
урсула фон дер ляйен
ес
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075625267_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cd7e8044d4b13f6ce4eec9c4c1b53675.jpg
Евросоюз сделал новый шаг на пути расширения на восток. В пятницу Урсула фон дер Ляйен объявила, что все 27 стран-членов ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии.Первый кластер дискуссий, который откроется 15 июня на первой межправительственной конференции, охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза — верховенство права и демократические институты.В Брюсселе, впрочем, признают, что решение о предоставлении статуса кандидатов в июне 2022 года было во многом символическим и принималось для поддержки Киева и Кишинева в противостоянии с Москвой. Фактические переговоры были запущены лишь в июне 2024 года в Люксембурге.Важно отметить, что начало переговоров не гарантирует фактического вступления. Процесс может затянуться на долгие годы. Для сравнения: Турция ждёт членства с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия в 2013 году — её путь занял десять лет.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Публикация Нацразведки США о биолабораториях, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 13 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
брюссель
молдавия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075625267_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_e36ef6203b2019ea3a74859ffb7d4cbb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, урсула фон дер ляйен, ес, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, молдавия
Новости, Украина, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, Брюссель, Молдавия
ЕС официально запускает переговоры о вступлении Украины и Молдавии
17:32 13.06.2026 (обновлено: 18:05 13.06.2026)
Все страны Евросоюза согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии. Об этом 13 июня сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз сделал новый шаг на пути расширения на восток. В пятницу Урсула фон дер Ляйен объявила, что все 27 стран-членов ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии.
Первый кластер дискуссий, который откроется 15 июня на первой межправительственной конференции, охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза — верховенство права и демократические институты.
В Брюсселе, впрочем, признают, что решение о предоставлении статуса кандидатов в июне 2022 года было во многом символическим и принималось для поддержки Киева и Кишинева в противостоянии с Москвой. Фактические переговоры были запущены лишь в июне 2024 года в Люксембурге.
Важно отметить, что начало переговоров не гарантирует фактического вступления. Процесс может затянуться на долгие годы. Для сравнения: Турция ждёт членства с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия в 2013 году — её путь занял десять лет.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру