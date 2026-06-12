Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине - 12.06.2026 Украина.ру
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Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине
Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине - 12.06.2026 Украина.ру
Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине
Более 120 биолабораторий в более чем 30 странах финансировали США — доказательства опубликовал офис главы американской нацразведки. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T18:59
2026-06-12T19:00
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Главное:🟦 Разведсообщество США предупреждало, что в одной биолабораторий на Украине хранились опасные патогены;🟦 США построили на Украине четыре лаборатории на миллионы долларов;🟦 Проводились исследования опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций;🟦 Президент США Дональд Трамп осознаёт угрозу придания новых функций патогенам, поэтому решил прекратить финансирование;🟦 Власти США намеренно скрывали от американцев существование лабораторий в других странах.Ранее на эту тему: Тулси Габбард готовит громкие разоблачения: биолаборатории США на Украине, COVID и выборы 2020Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, дональд трамп, биолаборатории, биологическое оружие, минобороны украины, пентагон, бывший ссср, скандал
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, биолаборатории, биологическое оружие, Минобороны Украины, Пентагон, бывший СССР, скандал

Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине

18:59 12.06.2026 (обновлено: 19:00 12.06.2026)
 
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российской полевой биолаборатории в Италии
Работа российской полевой биолаборатории в Италии - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
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Более 120 биолабораторий в более чем 30 странах финансировали США — доказательства опубликовал офис главы американской нацразведки. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Главное:

🟦 Разведсообщество США предупреждало, что в одной биолабораторий на Украине хранились опасные патогены;

🟦 США построили на Украине четыре лаборатории на миллионы долларов;

🟦 Проводились исследования опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций;

🟦 Президент США Дональд Трамп осознаёт угрозу придания новых функций патогенам, поэтому решил прекратить финансирование;

🟦 Власти США намеренно скрывали от американцев существование лабораторий в других странах.
Ранее на эту тему: Тулси Габбард готовит громкие разоблачения: биолаборатории США на Украине, COVID и выборы 2020
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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