https://ukraina.ru/20260612/razvedka-ssha-rasskazala-pro-biolaboratorii-na-ukraine---1080153007.html
Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине
Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине - 12.06.2026 Украина.ру
Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине
Более 120 биолабораторий в более чем 30 странах финансировали США — доказательства опубликовал офис главы американской нацразведки. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-12T18:59
2026-06-12T18:59
2026-06-12T19:00
новости
сша
украина
дональд трамп
биолаборатории
биологическое оружие
минобороны украины
пентагон
бывший ссср
скандал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103112/58/1031125888_9:0:1881:1053_1920x0_80_0_0_53885f5bec73947e115a657910ea3370.jpg
Главное:🟦 Разведсообщество США предупреждало, что в одной биолабораторий на Украине хранились опасные патогены;🟦 США построили на Украине четыре лаборатории на миллионы долларов;🟦 Проводились исследования опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций;🟦 Президент США Дональд Трамп осознаёт угрозу придания новых функций патогенам, поэтому решил прекратить финансирование;🟦 Власти США намеренно скрывали от американцев существование лабораторий в других странах.Ранее на эту тему: Тулси Габбард готовит громкие разоблачения: биолаборатории США на Украине, COVID и выборы 2020Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
украина
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103112/58/1031125888_315:0:1719:1053_1920x0_80_0_0_8546a64b17219e840b8149bccbc758d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, дональд трамп, биолаборатории, биологическое оружие, минобороны украины, пентагон, бывший ссср, скандал
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, биолаборатории, биологическое оружие, Минобороны Украины, Пентагон, бывший СССР, скандал
Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине
18:59 12.06.2026 (обновлено: 19:00 12.06.2026)
Более 120 биолабораторий в более чем 30 странах финансировали США — доказательства опубликовал офис главы американской нацразведки. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру
Главное:
🟦 Разведсообщество США предупреждало, что в одной биолабораторий на Украине хранились опасные патогены;
🟦 США построили на Украине четыре лаборатории на миллионы долларов;
🟦 Проводились исследования опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций;
🟦 Президент США Дональд Трамп осознаёт угрозу придания новых функций патогенам, поэтому решил прекратить финансирование;
🟦 Власти США намеренно скрывали от американцев существование лабораторий в других странах.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.