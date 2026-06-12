https://ukraina.ru/20260612/razvedka-ssha-rasskazala-pro-biolaboratorii-na-ukraine---1080153007.html

Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине

Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине - 12.06.2026 Украина.ру

Разведка США рассказала про биолаборатории на Украине

Более 120 биолабораторий в более чем 30 странах финансировали США — доказательства опубликовал офис главы американской нацразведки. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T18:59

2026-06-12T18:59

2026-06-12T19:00

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Главное:🟦 Разведсообщество США предупреждало, что в одной биолабораторий на Украине хранились опасные патогены;🟦 США построили на Украине четыре лаборатории на миллионы долларов;🟦 Проводились исследования опасных патогенов, в том числе приобретения ими новых функций;🟦 Президент США Дональд Трамп осознаёт угрозу придания новых функций патогенам, поэтому решил прекратить финансирование;🟦 Власти США намеренно скрывали от американцев существование лабораторий в других странах.Ранее на эту тему: Тулси Габбард готовит громкие разоблачения: биолаборатории США на Украине, COVID и выборы 2020Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре О чём договорились США и Иран: две версии одного соглашения. Хроника событий на 15:00 12 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, дональд трамп, биолаборатории, биологическое оружие, минобороны украины, пентагон, бывший ссср, скандал