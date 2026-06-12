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Нацразведка США рассказала про опасные патогены на Украине

Нацразведка США рассказала про опасные патогены на Украине - 12.06.2026 Украина.ру

Нацразведка США рассказала про опасные патогены на Украине

Программа биолабораторий США на Украине оказалась ужасающей в своих подробностях правдой. Об этом сообщает 12 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T19:43

2026-06-12T19:43

2026-06-12T19:43

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Сибирская язва, Эбола, чума и другие опасные патогены хранятся на Украине, сообщил офис нацразведки США в докладе об американской программе биолабораторий. Всего на Украине Вашингтоном поддерживались более 40 лабораторий, которые проводили исследования в интересах Пентагона. Программа биологических лабораторий США на Украине проводилась до начала СВО при участии Минобороны США и Минздрава Украины. Исследования проводились на специализированных объектах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе.По заданиям и при поддержке США на Украине проводились исследования эндемичных для региона опасных патогенов. Снеди них - сибирская язва, птичий гриппа и другие.В начале СВО киевские пропагандисты пытались высмеивать просочившиеся в СМИ и соцсети сведения о биолабораториях США на Украине. Официальный Вашингтон отрицал опасность исследований на украинских объектах и отказывался предоставлять информацию о работе биолабораторий, финансируемых за счёт бюджетных средств США.Ранее стало известно, что Нацразведка США 18 мая начинает проверку биолабораторий по всему миру, включая украинскиеВ июне Разведка США рассказала про биолаборатории на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, вашингтон, минобороны, минздрав, биолаборатории, биологическое оружие, эпидемия, пентагон