Нацразведка США 18 мая начинает проверку биолабораторий по всему миру, включая украинские - 18.05.2026 Украина.ру

Тема биолабораторий поднималась Россией на различных уровнях в рамках контактов с соседями по постсоветскому пространству еще с 2019 года. Об этом 17 мая рассказал бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин

2026-05-18T02:28

По его словам, ещё тогда говорилось, что такие учреждения выявлены не только на Украине, но и в Армении, Грузии, Казахстане."Почти везде по периметру наших границ оказались разбросаны эти лаборатории. Налицо была попытка американцев обойти Конвенцию по биологическому и токсинному оружию", — цитирует эксперта KP.RU.Никулин подчеркнул, что особое внимание уделялось Украине, с учётом того, что Киев в 2004 году передал Соединённым Штатам коллекцию опасных штаммов, собранную советскими и российскими учеными за 70 лет и оценённую в два с лишним миллиарда долларов. В её составе — возбудители чумы, сибирской язвы, различные штаммы лихорадки и хантавирусы. Ключевым американским объектом на Украине стала лаборатория в городке Мерефа под Харьковом. Позже выяснилось, что в октябре 2019-го, за несколько месяцев до пандемии, в ней проводились эксперименты с коронавирусами.В первый день СВО, 24 февраля 2022 года, Пентагон в распоряжении Министерству здравоохранения Украины предписывал экстренно уничтожить материалы исследований в местных биолабораториях. Однако в первые же недели после начала СВО некоторые из них были заняты российскими войсками. В руки специалистов ВС РФ попала важная документация.О содержании некоторых документов тогда сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов (который впоследствии трагически погиб в результате теракта, устроенного СБУ). В частности, об опытах над людьми, которые проводили биологи из США, о планах по использованию инфицированных перелётных птиц и грызунов, попадающих в Россию с территории Украины.Одной из самых тревожных новостей стала информация о попытках создания боевых вирусов, способных избирательно поражать людей, принадлежащих к определенной расе или обладающих конкретным национальным генотипом, в частности — представителей славянских народов."Ещё в 1999 году тогдашний директор ЦРУ Джордж Теннет поставил задачу создавать этнически специфические патогены... И у них появились результаты. В частности, были продолжены еще японские исследования 30-х годов прошлого века, подтвердившие, что против славян наиболее эффективным бактериологическим воздействием обладает возбудитель тифа. А, допустим, для китайцев, монголоидов особо опасен штамм ковида "Цельсомикрон". От него погибло несколько миллионов человек", — рассказал Никулин.Он также отметил, что в биолабораториях на Украине среди прочего велась и доработка современных штаммов хантавирусов, которые ранее не передававались от человека к человеку. Один из них демонстрирует смертность свыше 40 %. Эта информация оказалась актуальна в связи с недавней вспышкой хантавируиса на голландском круизном судне MV Hondius.Проверка 120 биолабораторий по всему миру, инициированная директором Национальной разведки США Тулси Габбард, должна начаться 18 мая. В их числе 40, которые расположены на Украине.Подробнее в материале Евгения Кондакова - Опасное разоблачение. Почему разведка США вспомнила про биолаборатории на Украине и что уже известно.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

